Chatbots de IA “podem, em determinadas circunstâncias, violar os direitos dos editores de imprensa”

O advogado-geral do Tribunal de Justiça da UE diz que treinar a IA com obras protegidas é, em regra, permitido. Já reutilizar artigos nas respostas dos chatbots pode violar os direitos dos editores.

Os chatbots de inteligência artificial (IA) que vão buscar notícias à internet em tempo real para responder aos utilizadores podem violar, “em determinadas circunstâncias”, os direitos dos editores de imprensa. A posição foi defendida esta terça-feira pelo advogado-geral Maciej Szpunar, no primeiro processo sobre IA generativa a chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Já a utilização de artigos para treinar os modelos de IA “é, em regra, livremente permitida ao abrigo da exceção para a prospeção de textos e dados”, entende o jurista.

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O caso opõe a Like Company, empresa húngara que explora vários portais de notícias, à Google. A Like Company alega que a Google usou os seus artigos para treinar os Large Language Models (LLM), utilizados pelo chatbot Gemini. Alega ainda que, entre 13 de junho de 2023 e 31 de maio de 2024, a Google reproduziu esses artigos e os disponibilizou repetidamente ao público através do Gemini.

O tribunal de Budapeste onde corre a ação suspendeu o processo e colocou quatro questões ao Tribunal de Justiça. Duas dizem respeito ao treino dos modelos, e o advogado-geral propõe que o Tribunal as declare “inadmissíveis”, revela o Tribunal, em comunicado. No seu entender “não há nenhuma prova” de que os artigos tenham sido utilizados no treino do Gemini. Além disso, considera que treinar um modelo não é uma “utilização em linha” de publicações de imprensa. Por isso, as questões “têm caráter hipotético”. Contudo, “por uma questão de exaustividade”, o advogado sugere que seja declarado que a utilização para treino “de obras e de outro material protegido por direitos de autor e pelo direito conexo” é, “em regra”, livremente permitido.

As outras duas questões incidem sobre as respostas do chatbot, e é aí que o advogado-geral concentra a análise. Maciej Szpunar lembra que o direito do editor de imprensa “não protege os simples factos relatados”, abragendo “apenas a forma específica de expressão”. O objetivo “é proteger o investimento necessário à produção de tal publicação, não conferir aos editores um monopólio sobre as notícias propriamente ditas”.

Para saber se a utilização de uma publicação pelo chatbot está abrangida pelo direito de reprodução do editor, tudo depende de dois fatores. O primeiro é se “acedeu ilicitamente” ao artigo, por exemplo contornando uma barreira de pagamento (paywall). O segundo é se a resposta se “limita a relatar factos” ou se “reutiliza de modo reconhecível” a forma de expressão original, ou seja, quando a reutilização é tal que o utilizador fica “totalmente dispensado de aceder à publicação original”. Quando isto se repete de forma “sistematicamente reconhecível” nas respostas, entende que há, “em regra”, violação do direito de colocar os artigos à disposição do público.

Quanto à responsabilidade, o fornecedor do chatbot responde por estas utilizações quando estas “sejam inerentes ao modelo de negócio” ou quando “não tenha implementado medidas adequadas para combater esses atos de forma credível e eficaz”.

As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça, mas são frequentemente seguidas pelos juízes. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal, “com toda a independência, uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos”. Os juízes iniciam agora a deliberação, devendo o acórdão ser proferido em data posterior.