Contratação pública entre a simplificação das regras e os desafios da sua aplicação

O Estado quer simplificar a contratação pública, reduzir a burocracia e deixar de exigir às empresas documentos que já estão na posse da Administração Pública. Mas a revisão do Código dos Contratos Públicos (CCP), em vigor desde 1 de outubro, é apenas uma das mudanças em curso. A União Europeia prepara uma reforma das regras comunitárias e, no terreno, continuam a existir dificuldades que vão desde a escolha dos procedimentos até à execução das obras públicas. Questões amplamente discutidas no Public Law Summit 2026, organizado pela Law Academy, que decorreu em simultâneo em duas salas do Super Bock Arena, no Porto.

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Na sessão de abertura, Paulo Magro da Luz, secretário de Estado da Simplificação, apresentou as principais reformas em curso, destacando a revisão do CCP, as alterações previstas para o Código do Procedimento Administrativo e a preparação de nova legislação para as plataformas eletrónicas de contratação pública.

Uma das medidas anunciadas passa pela integração obrigatória destas plataformas com a Carteira Digital de Empresas, permitindo que os fornecedores deixem de apresentar documentos que já estão disponíveis nos serviços públicos. “Já eliminámos uma série de documentos desnecessários com a revisão do Código, mas damos um passo seguinte, que é eliminar a necessidade de a entidade estar, no fundo, a dar ao Estado coisas que o Estado já tem”, explicou o governante, acrescentando que esta mudança representa “mais um passo para a implementação do ‘once only’”.

Paulo Magro da Luz referiu que documentos como certidões do registo comercial, registos criminais e informação sobre beneficiários efetivos deverão estar disponíveis na Carteira Digital de Empresas. A medida articula-se com a nova Lei da Interoperabilidade, em discussão na Assembleia da República, e com o objetivo de permitir que, até ao final de 2028, as principais transações da Administração Pública possam beneficiar da partilha de informação entre serviços.

A necessidade de conciliar a modernização administrativa com as garantias jurídicas esteve também presente na intervenção de Raquel Carvalho, docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e responsável pela coordenação científica do encontro.

“Vivemos, de facto, um tempo de transformações estruturais na ordem jurídica portuguesa, a exigência de simplificação procedimental e a aceleração digital, coexistem com a necessidade inegociável de garantir a moralidade, a concorrência leal, a transparência e a sustentabilidade das decisões públicas”.

A responsável destacou a importância de aproximar a reflexão jurídica dos problemas concretos da Administração Pública, num momento em que as mudanças legislativas exigem novas respostas de quem toma decisões e de quem fiscaliza a sua legalidade.

Comprar melhor sem perder a concorrência

A primeira sessão, dedicada ao primado do direito da União Europeia e aos desafios da futura regulamentação europeia dos contratos públicos, começou por discutir a oportunidade da recente revisão do Código português.

Pedro Costa Gonçalves, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e advogado da Morais Leitão, considerou acertada a decisão de avançar com as alterações, apesar de estar em preparação uma reforma europeia. “Em contratação pública, em negócios que se fazem todos os dias, em todas as administrações públicas do país, cada dia é relevante”, afirmou, lembrando que as mudanças comunitárias ainda poderão demorar vários anos.

Uma das principais novidades do CCP está, segundo o especialista, na tentativa de equilibrar a concorrência com a utilização eficiente dos recursos públicos. “Não se trata de uma economia cega, ou de uma economicidade cega, trata-se de uma economicidade associada, naturalmente, à qualidade da compra”.

A reforma procura igualmente simplificar procedimentos e reforçar a autonomia das entidades adjudicantes. Contudo, Pedro Costa Gonçalves advertiu que a flexibilização não deve ser confundida com simplificação, uma vez que uma maior liberdade para desenhar procedimentos pode tornar as decisões mais exigentes.

Roberto Caranta, docente da Universidade de Turim, centrou a intervenção nas consequências de substituir as atuais diretivas europeias por um regulamento diretamente aplicável nos Estados-membros, manifestando reservas quanto à capacidade de um único instrumento resolver as diferenças entre os sistemas jurídicos nacionais. “Para termos uma contratação pública verdadeiramente harmonizada, teríamos de seguir o caminho dos Estados Unidos”, afirmou, recorrendo ao exemplo norte-americano para ilustrar a dificuldade de uniformizar integralmente as regras.

O académico italiano lembrou que a contratação pública não se esgota na adjudicação. Antes do concurso existem decisões de planeamento e orçamento e, depois, contratos que precisam de ser executados, matérias que continuam profundamente ligadas às regras nacionais. Roberto Caranta alertou ainda para o risco de uma multiplicação dos pedidos de interpretação dirigidos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, caso um novo regulamento introduza conceitos cuja aplicação suscite dúvidas nos tribunais nacionais.

Também Pedro Cerqueira Gomes, docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e advogado da Cerqueira Gomes, identificou desafios na proposta europeia, sobretudo quanto à repartição de competências entre as instituições comunitárias, os legisladores nacionais e as entidades adjudicantes.

A passagem de diretivas para um regulamento significaria que muitas regras deixariam de depender de transposição nacional. As próprias entidades públicas passariam a receber diretamente do direito europeu competências decisórias anteriormente enquadradas pela legislação de cada Estado. “Temos uma nova gramática da contratação pública”, afirmou Pedro Cerqueira Gomes, alertando para a incerteza jurídica que poderá resultar da introdução de conceitos e procedimentos diferentes. “Todos nós sabemos que definir não é aprender. E o facto de os termos mudarem irá gerar incerteza jurídica”.

O especialista destacou ainda a necessidade de capacitar as entidades adjudicantes, sobretudo perante a maior valorização da qualidade e dos resultados pretendidos com os contratos, em detrimento de especificações técnicas excessivamente rígidas.

Novas regras exigem novas respostas dos tribunais

As consequências destas mudanças para a justiça administrativa estiveram no centro da intervenção de Suzana Tavares da Silva, juíza-conselheira do Supremo Tribunal Administrativo, que esclareceu estar a participar na qualidade de académica e a título pessoal, sem vincular o tribunal.

A especialista identificou três grandes desafios: a aplicação de regras europeias através dos meios processuais nacionais, a passagem para modelos de contratação orientados para resultados e a necessidade de adaptar o controlo judicial a decisões administrativas mais complexas.

“Vamos ter procedimentos que se regulam pelo regulamento e outros pelo Código dos Contratos Públicos”, alertou, referindo-se à possibilidade de coexistirem regimes diferentes consoante os contratos estejam ou não abrangidos pelas regras europeias.

Se as entidades adjudicantes passarem a avaliar propostas em função dos resultados que pretendem alcançar, também os tribunais terão de desenvolver novas formas de apreciar a legalidade dessas decisões. Suzana Tavares da Silva manifestou ainda reservas quanto à proposta de criação de uma Câmara de Resolução de Litígios de Contratação Pública. “É um modelo que me suscita várias dúvidas, e algumas delas até de conformidade com os próprios princípios do direito europeu”, afirmou.

As reservas de Suzana Tavares da Silva prendem-se, desde logo, com a criação de duas vias distintas de resolução de litígios, consoante o valor, a tipologia ou o interesse público dos contratos. A jurista questionou ainda as limitações previstas aos recursos e a articulação da nova Câmara com os tribunais administrativos, nomeadamente com o Supremo Tribunal Administrativo.

Obras públicas: mais liberdade, maior responsabilidade

Se o primeiro painel se concentrou nas regras da contratação pública e no seu futuro enquadramento europeu, a segunda sessão da manhã trouxe a discussão para a execução dos contratos de empreitadas de obras públicas.

Licínio Lopes Martins, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, analisou o regime das empreitadas de conceção-construção, em que o empreiteiro assume também a responsabilidade pela elaboração do projeto.

O docente explicou que esta modalidade, tradicionalmente reservada a situações específicas, ganhou maior expressão no CCP. Mas a possibilidade de recorrer a este modelo não significa que as entidades adjudicantes possam escolhê-lo sem justificar a decisão. “Faço esse apelo às entidades adjudicantes que, se optarem pela empreitada de conceção-construção, façam algum esforço de fundamentação ou de justificação de que ela tem vantagem relativamente à utilização da empreitada clássica”, afirmou.

Licínio Lopes Martins defendeu que essa escolha deve ser justificada na decisão de contratar, demonstrando em que medida a empreitada de conceção-construção permite alcançar resultados mais vantajosos do que o modelo tradicional. Recordou, a este propósito, que o artigo 74.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos exige uma ponderação entre custos e benefícios, precisamente para que a entidade adjudicante possa fundamentar a opção por uma das duas modalidades.

Licínio Lopes Martins destacou também as exigências acrescidas que recaem sobre os cadernos de encargos, a fiscalização e a gestão contratual, sobretudo quando as empreitadas são organizadas por marcos de execução. Nestes casos, os pagamentos podem passar a estar associados à conclusão de fases previamente definidas da obra, tornando essencial estabelecer com rigor as condições de pagamento e os prazos parciais.

Luís Verde de Sousa, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e advogado da LVS, concentrou-se no artigo 370.º-A do CCP, que regula a possibilidade de o empreiteiro propor alterações ao projeto de execução durante a obra.

Embora esta faculdade tenha antecedentes na legislação portuguesa, a sua consagração no Código levanta, segundo o advogado, várias dúvidas práticas. Uma das principais prende-se com a exigência de anuência do projetista, sobretudo quando não existe uma relação contratual direta entre este profissional e o empreiteiro. “Confesso que esta preocupação com a anuência do projetista para propor uma alteração me parece excessiva”, afirmou.

O advogado questionou também a necessidade de apresentar elementos detalhados para propostas que o dono da obra pode acabar por rejeitar. Acresce que a legislação não estabelece um prazo de resposta, circunstância que poderá alimentar conflitos sobre atrasos na execução dos trabalhos.

Outro ponto crítico é a ausência de uma previsão expressa para repartir entre o empreiteiro e o dono da obra as poupanças resultantes das alterações propostas. Essa possibilidade existia em regimes anteriores e, na perspetiva de Luís Verde de Sousa, poderia funcionar como incentivo à apresentação de soluções mais económicas.

A revisão de preços continua a colocar desafios

Miguel Assis Raimundo, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, encerrou o segundo painel com uma análise à revisão de preços e à sua articulação com outros mecanismos de alteração dos contratos públicos.

O académico recordou que os regimes de revisão de preços nasceram historicamente como resposta a acontecimentos excecionais que alteravam profundamente as condições de execução das obras. Com o tempo, transformaram-se em instrumentos correntes de ajustamento contratual.

No entanto, situações de perturbação económica podem continuar a ultrapassar a capacidade de resposta dos mecanismos habituais. Foi o que esteve na origem do regime extraordinário de revisão de preços aprovado em 2022, destinado a responder a aumentos significativos dos custos.

Miguel Assis Raimundo explicou que esse regime, embora importante, não abrangia necessariamente todos os contratos afetados por variações relevantes. Daí a necessidade de analisar a revisão de preços em articulação com outros instrumentos jurídicos, designadamente os mecanismos de reposição do equilíbrio financeiro e de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias. “A revisão do CCP, corretamente interpretada, em meu entender, não alterou nada disto”, concluiu.