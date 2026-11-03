Contratação pública procura ganhar velocidade, mas esbarra na falta de meios e na incerteza jurídica

Uma empresa pode ganhar uma ação judicial e, ainda assim, perder a oportunidade de executar o contrato que disputava. Basta que a decisão chegue quando a obra já está concluída ou quando o serviço deixou de ser necessário. É precisamente para evitar situações como estas que existe o contencioso pré-contratual urgente, destinado a resolver os litígios da contratação pública em tempo útil. O problema, como ficou evidente no debate que marcou a tarde da sala SpotGov do Public Law Summit 2026, é que a urgência prevista na lei nem sempre encontra correspondência nos tribunais.

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O encontro, organizado pela Law Academy, no Super Bock Arena, no Porto, colocou frente a frente diferentes perspetivas sobre o funcionamento da justiça administrativa, a revisão do Código dos Contratos Públicos (CCP) e as mudanças que poderão chegar de Bruxelas. Pelo meio, discutiu-se a criação de uma Câmara de Resolução de Litígios da Contratação Pública, a possibilidade de automatizar procedimentos com recurso à inteligência artificial e, sobretudo, a capacidade das entidades públicas para acompanhar tantas alterações.

No painel dedicado ao tema “O contencioso pré-contratual: uma justiça administrativa não tão urgente?”, Bernardo Azevedo, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e advogado, começou por recordar que Portugal já dispõe de um processo urgente para apreciar litígios relacionados com a formação de determinados contratos públicos. O problema é que o legislador considerou necessário encontrar uma resposta adicional, através da criação de uma Câmara de Resolução de Litígios da Contratação Pública, cujo diploma tinha sido aprovado na generalidade na Assembleia da República na véspera da conferência.

Inspirado no modelo espanhol, o novo mecanismo pretende permitir que determinados conflitos sejam resolvidos por uma autoridade administrativa independente, sem depender exclusivamente dos tribunais. Mas Bernardo Azevedo alertou para as diferenças entre os dois modelos e, sobretudo, para as dificuldades que poderão resultar da coexistência de diferentes vias de resolução de litígios. “Acho que vai gerar problemas graves”, afirmou, antecipando dificuldades de articulação entre os processos apreciados pela nova Câmara e aqueles que continuarão a correr nos tribunais administrativos. O jurista questionou igualmente a eficácia prática das decisões, uma vez que a proposta estabelece a sua obrigatoriedade sem esclarecer suficientemente os mecanismos destinados a assegurar o cumprimento. “Diz-se que as decisões são obrigatórias e que têm força executiva, mas não diz como é que se executa”, advertiu, considerando que a proposta deixa por resolver uma questão essencial: o que acontece quando uma entidade não cumpre aquilo que a Câmara determinou?

A preocupação com a eficácia da justiça foi também o ponto de partida de Marco Caldeira, advogado, que colocou em causa a urgência efetiva dos processos pré-contratuais. O especialista diz que a rapidez exigida pela legislação acaba muitas vezes por se traduzir sobretudo em prazos mais curtos para os particulares, sem uma resposta equivalente dos tribunais. “A urgência existe para os advogados”, afirmou, explicando que os interessados dispõem de prazos reduzidos para apresentar as ações, mas podem depois enfrentar longos períodos de espera até obter uma decisão.

Entre a urgência dos processos e a falta de meios nos tribunais

O problema torna-se particularmente evidente quando estão em causa contratos cuja execução avança enquanto decorre o litígio. Uma decisão judicial favorável pode chegar demasiado tarde para permitir ao concorrente exercer o direito que lhe foi reconhecido. “A urgência é só contra o particular, teoricamente é para o particular, mas, na verdade, funciona contra ele”, considerou Marco Caldeira, defendendo que a discussão deve concentrar-se na capacidade de decidir em tempo útil e não apenas nos mecanismos que permitem suspender os contratos.

O advogado reconheceu que a criação de juízos especializados trouxe melhorias, mas considerou que os atrasos continuam a comprometer o funcionamento do sistema. E mostrou-se prudente quanto à capacidade da futura Câmara para resolver um problema que considera mais profundo. “Acho que é importante termos mais soluções, mas receio que estejamos sempre a pensar em pensos rápidos para curar uma ferida bem maior”, afirmou. Embora reconheça vantagens à existência de diferentes mecanismos de resolução de conflitos, Marco Caldeira considera que nenhum poderá substituir uma reflexão sobre o funcionamento da justiça administrativa e os recursos necessários para assegurar decisões atempadas.

Rui Mesquita Guimarães, advogado da Deloitte Legal Telles, apresentou uma experiência diferente. Sem negar a existência de dificuldades, sobretudo relacionadas com a falta de recursos humanos nos tribunais e nas secretarias judiciais, afirmou que, na sua experiência profissional, uma parte significativa dos processos pré-contratuais tem sido decidida em prazos inferiores aos descritos por Marco Caldeira. “Não é um problema da lei, não é um problema do funcionamento do processo, é um problema de falta de meios nos tribunais”, sustentou.

A intervenção centrou-se depois numa questão concreta relacionada com o efeito suspensivo automático: a possibilidade de um contrato ficar sujeito a suspensão apenas porque a entidade adjudicante decidiu publicar voluntariamente um anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, mesmo quando essa publicação não era obrigatória.

Para Rui Mesquita Guimarães, a legislação nacional criou uma consequência indesejada para as entidades que pretendem dar maior divulgação aos seus procedimentos. Ao sujeitar determinados concursos a um regime de suspensão por força dessa publicação, o legislador poderá estar a desencorajar práticas de maior transparência.

O resultado, considerou, é “um incentivo à publicidade mínima em vez de uma publicidade mais ampla”. O advogado defendeu, por isso, uma alteração legislativa que distinga a divulgação obrigatória da divulgação voluntária, evitando que a decisão de publicitar um concurso possa traduzir-se num bloqueio adicional à contratação.

Uma nova Câmara, mas com que garantias?

A discussão regressou à futura Câmara de Resolução de Litígios com Tiago Serrão, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e advogado, que reconheceu potencial ao novo mecanismo, mas deixou reservas sobre a sua aplicação. “O diagnóstico quanto ao estado geral da jurisdição administrativa e fiscal e do contencioso administrativo em Portugal está feito há muito tempo”, afirmou, defendendo que a dificuldade não reside na ausência de propostas, mas na capacidade para as concretizar. “O que falta é a capacidade para alterar alguma coisa e a capacidade para alterar alguma coisa não passa por aprovar mais diplomas, muito menos avalanches de diplomas, tudo ao mesmo tempo”, considerou.

Tiago Serrão destacou a importância de gerir melhor os recursos existentes e de assegurar condições para que os tribunais possam responder com maior rapidez. Reconheceu diferenças entre o funcionamento dos juízos especializados, apontando o Porto como um exemplo positivo e identificando maiores dificuldades em Lisboa.

Quanto à arbitragem, distinguiu os litígios que surgem durante a execução dos contratos daqueles que antecedem a sua celebração. Embora reconheça vantagens à arbitragem na resolução de conflitos contratuais, considera que este mecanismo não se adapta tão bem aos litígios pré-contratuais, que exigem decisões particularmente rápidas.

“Para os contratos, sim, é uma mais-valia. Para os litígios pré-contratuais, nada”, afirmou, recordando que a própria constituição de um tribunal arbitral pode consumir tempo incompatível com a urgência destes processos.

Já a Câmara de Resolução de Litígios representa, no seu entender, uma oportunidade para introduzir uma alternativa aos tribunais administrativos. Tiago Serrão valorizou a preocupação com a qualidade da estrutura e dos profissionais que irão integrar o organismo, mas advertiu que o verdadeiro teste estará na capacidade de cumprir os prazos previstos.

“Mais do que este regime, o grande teste é aferir da capacidade de implementação desta Câmara e ver se, efetivamente, ela consegue esta tramitação e estas decisões rápidas”, sublinhou.

O jurista deixou ainda dúvidas quanto à compatibilidade de algumas disposições com o direito de acesso aos tribunais, nomeadamente nos casos em que o recurso à Câmara poderá ser obrigatório, e quanto à articulação entre processos relativos à mesma contratação.

A discussão terminou com uma reflexão sobre a distribuição territorial dos processos judiciais. Perante a concentração de litígios em determinados tribunais, foi levantada a possibilidade de rever as regras de competência territorial, sobretudo numa área em que muitas decisões não exigem audiências presenciais. Uma alteração que, segundo os intervenientes, poderia contribuir para uma utilização mais equilibrada dos recursos existentes.

Duas reformas para a mesma contratação pública

Se o primeiro painel da tarde procurou perceber como acelerar a resolução dos conflitos, o debate “Qual o futuro da contratação pública?” centrou-se nas mudanças que poderão transformar os próprios procedimentos.

Portugal acabou de rever o Código dos Contratos Públicos, mas a União Europeia prepara uma nova reforma do enquadramento comunitário. E a possibilidade de as futuras regras assumirem a forma de um regulamento, diretamente aplicável nos Estados-membros, levanta dúvidas sobre a estabilidade do regime nacional.

Pedro Costa Gonçalves, professor e advogado, chamou a atenção para as consequências de duas alterações legislativas profundas num curto espaço de tempo.

“Há um certo custo de oportunidade que as entidades adjudicantes e os operadores económicos têm de enfrentar pelo facto de receberem duas reformas que são praticamente revolucionárias em pouco tempo”, afirmou.

O jurista lembrou que a discussão sobre um eventual regulamento europeu já decorria quando a revisão nacional estava a ser preparada. Embora ainda existam resistências à solução, considera provável que as entidades públicas e as empresas tenham de enfrentar um novo período de adaptação.

A preocupação foi acompanhada por João Amaral e Almeida, docente e advogado, que antecipou dificuldades adicionais na interpretação das regras caso o regulamento europeu avance.

O jurista questionou se a existência de um diploma comum será suficiente para assegurar uma aplicação uniforme em países com práticas administrativas e jurisprudências diferentes. E mostrou-se particularmente crítico perante a possibilidade de a contratação pública passar a depender menos de regras formais e mais de interpretações amplas de princípios. “A contratação pública é um processo formal e ainda bem que é”, afirmou, defendendo que as formalidades também constituem uma garantia de segurança para quem decide e para quem concorre.

No seu entender, substituir regras precisas por decisões assentes em conceitos mais abertos poderá aumentar a incerteza. “Entramos num pântano total da aplicação da lei”, advertiu, considerando que diferentes interpretações sobre o interesse público ou a concorrência poderão conduzir a resultados muito distintos.

Fernando Batista, presidente do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), trouxe para o debate a experiência das entidades adjudicantes, sobretudo das mais pequenas. “Podemos ter boníssimos enquadramentos legais, se não tivermos pessoas com capacidade para conseguir interpretar e conseguir satisfazer efetivamente a necessidade subjacente àquele procedimento, vamos de facto ter um problema grave”, alertou.

O responsável explicou que a revisão do CCP introduziu novas possibilidades de flexibilização dos concursos públicos, permitindo adaptar a arquitetura dos procedimentos às necessidades concretas das entidades. Essa liberdade, porém, exige maior preparação na definição das regras que serão aplicadas.

Fernando Batista sublinhou que a margem de decisão deve ser exercida antes da abertura do concurso, através de critérios previamente conhecidos pelos concorrentes. E reconheceu que algumas das novas possibilidades, como a opção de não fixar um preço base, podem gerar dificuldades na avaliação das propostas. “Há uma maior discricionariedade, sem dúvida, não necessariamente uma vantagem para a entidade adjudicante”, considerou.

A inteligência artificial pode ajudar a contratar melhor?

João Alves, CEO da SpotGov Portugal, apresentou a perspetiva de quem desenvolve soluções tecnológicas para a contratação pública. Sem formação jurídica, mas com experiência na área da engenharia, explicou que olha para o setor sobretudo a partir dos processos e das tarefas que podem ser automatizadas. “Normalmente olho para o tema da contratação pública em dois verticais, portanto um vertical de regulamentação e um vertical processual. Eu não sou jurista de formação, sou engenheiro e, portanto, claramente olho para a parte mais processual”, explicou.

Para o executivo, a contratação pública reúne características que a tornam particularmente adequada à utilização de inteligência artificial: tarefas repetitivas, grandes volumes de informação textual e necessidade de analisar dados de diferentes fontes. O responsável defendeu que estas ferramentas podem ajudar as entidades adjudicantes a preparar procedimentos, interpretar informação, analisar propostas e tomar decisões mais fundamentadas. A possibilidade de automatizar tarefas administrativas poderá também libertar recursos humanos para atividades que exigem maior capacidade de avaliação.

João Alves chamou a atenção para a mudança introduzida pela revisão do CCP. Ao permitir maior flexibilidade, a legislação transfere também mais responsabilidades para as entidades adjudicantes, que terão de tomar decisões em situações anteriormente reguladas de forma mais rígida.

É precisamente aí que considera existir uma oportunidade para a tecnologia: disponibilizar informação que ajude os profissionais a compreender melhor o mercado, identificar riscos e fundamentar escolhas.

Entre os exemplos apresentados esteve a possibilidade de analisar dados relativos a cerca de 2,5 milhões de contratos celebrados em Portugal ao longo de 12 anos, procurando identificar padrões de contratação e apoiar decisões futuras.

Mas a utilização destas ferramentas levantou questões entre os juristas presentes. João Amaral e Almeida alertou para os limites da automatização quando está em causa definir as necessidades de uma entidade pública ou determinar o preço adequado de um contrato.

Para o CEO, a qualidade da contratação começa muito antes da análise das propostas. Depende da capacidade para preparar um contrato adequado, compreender o mercado e estabelecer exigências que correspondam às necessidades concretas da Administração.

A discussão estendeu-se à digitalização dos serviços públicos e à dificuldade de concretizar princípios que já se encontram previstos na legislação.

Pedro Costa Gonçalves recordou, a este propósito, a obrigação de não exigir aos cidadãos e às empresas documentos que já estejam na posse da Administração Pública. Embora o princípio esteja consagrado há vários anos, a sua aplicação continua a enfrentar obstáculos relacionados com a partilha de informação entre serviços.

Fernando Batista reconheceu a importância da interoperabilidade, mas chamou a atenção para as dificuldades práticas que ainda subsistem quando uma entidade adjudicante precisa de obter documentos ou confirmar informação através de diferentes sistemas.

O desafio de envolver as empresas

Outra das novidades discutidas foi a possibilidade de apresentação de iniciativas espontâneas por operadores económicos, permitindo que as empresas proponham soluções para necessidades da Administração Pública.

Pedro Costa Gonçalves mostrou-se prudente quanto à capacidade do mecanismo para incentivar o investimento privado. O enquadramento europeu limita as vantagens que podem ser concedidas às empresas que apresentam propostas, pelo que o eventual reembolso de despesas poderá não ser suficiente para justificar o desenvolvimento de projetos complexos.

Fernando Batista reconheceu o interesse da solução enquanto forma de aproximar as entidades públicas do mercado, mas admitiu que a sua utilização dependerá dos incentivos disponíveis.

João Alves acrescentou a visão empresarial, salientando a importância de desenvolver soluções que possam ser utilizadas por diferentes entidades. A possibilidade de comercializar um produto junto de vários clientes pode tornar mais viável o investimento inicial, sobretudo quando estão em causa projetos tecnológicos.

O CEO da SpotGov Portugal considerou, ainda assim, que a inteligência artificial poderá reduzir os custos de desenvolvimento e facilitar a criação de projetos-piloto, permitindo testar soluções antes de avançar para investimentos de maior dimensão.

No final do debate, a necessidade de capacitar as entidades adjudicantes surgiu como uma preocupação comum.

Fernando Batista destacou a importância de dispor de profissionais preparados para planear procedimentos, definir critérios e acompanhar a execução dos contratos. João Amaral e Almeida alertou para as dificuldades que poderão resultar de um quadro jurídico mais exigente quando não existe capacidade técnica suficiente para o aplicar.

Pedro Costa Gonçalves acrescentou uma preocupação relacionada com a evolução dos procedimentos concorrenciais. Na sua perspetiva, a procura de simplificação não deve conduzir a uma utilização crescente de mecanismos que reduzem a concorrência, nomeadamente o ajuste direto e a consulta prévia.

O jurista chamou a atenção para a importância de preservar procedimentos que permitam a participação de diferentes operadores económicos, considerando que a concorrência continua a ser uma garantia fundamental da contratação pública.

“Não basta alterar uma lei”

A distância entre a legislação e a sua aplicação regressou ao centro da discussão na sessão de encerramento, conduzida por João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. O responsável começou por recordar dois processos fiscais em que empresas obtiveram decisões favoráveis quase duas décadas depois de terem recorrido aos tribunais. Num dos casos, uma empresa contestou em 2003 uma liquidação de IRC relativa a 1998 e só viu o processo terminado em 2021.

“Eu nem diria que é vitórias, porque tanto tempo depois eu nem sei se é justiça”, afirmou, lembrando que conheceu situações de empresas que encerraram devido a dívidas fiscais que os tribunais acabaram por considerar inexistentes.

O bastonário alertou também para a pressão que os processos relacionados com a imigração estão a exercer sobre a justiça administrativa. Embora tenha recebido garantias de que essa situação não prejudicará os restantes processos, manifestou preocupação com a capacidade de resposta dos tribunais.

Mas foi na concretização das reformas que concentrou a principal mensagem. “Todos nós sabemos que as reformas, para funcionarem, precisam das pessoas. Não basta alterar uma lei”, afirmou.

João Massano criticou a tendência para anunciar mudanças legislativas sem acompanhar suficientemente a sua execução, considerando que os resultados dependem das condições existentes nos serviços responsáveis pela aplicação das novas regras. “Gostava que esta reforma tivesse um acompanhamento no terreno e na sua execução”, defendeu, acrescentando que “muitas das vezes os políticos fazem os anúncios, mas esquecem-se de verificar se aqueles anúncios depois têm, ou não, correspondência prática”.

O responsável apelou, por isso, aos advogados para que acompanhem a implementação das medidas e comuniquem as dificuldades encontradas no exercício da profissão. “Se não forem dados meios para a execução, ela vai falhar. Não duvidem nisso”, advertiu.

Para ilustrar os problemas existentes, João Massano referiu procedimentos de contratação que se prolongam durante vários anos, incluindo um concurso relacionado com o sistema utilizado pela Ordem dos Advogados para gerir o acesso ao direito.

O bastonário mencionou também situações em que a necessidade de realizar obras em tribunais é identificada, mas os procedimentos administrativos demoram tanto tempo que, quando chega a autorização, já existem novos problemas a resolver.

Quanto à futura Câmara de Resolução de Litígios da Contratação Pública, manifestou esperança de que possa oferecer uma alternativa efetiva aos tribunais, mas deixou uma condição. “Tem de ser uma justiça, efetivamente, alternativa, que funcione de forma transparente e que resolva os problemas”, afirmou, alertando para o risco de o novo mecanismo se transformar apenas em mais uma etapa, com custos adicionais para os interessados.

João Massano defendeu igualmente uma Administração Pública mais disponível para confiar nos cidadãos e nas empresas e insistiu na necessidade de melhorar a ligação entre os serviços públicos e os profissionais que deles dependem.

A terminar, deixou um apelo aos advogados presentes para que façam chegar à Ordem situações concretas em que a Administração não funciona como deveria. “Façam-nos chegar todos os tipos de situações que existem em que a administração não funciona para que possam ser transmitidas ao Ministro ou ao Secretário de Estado que tutela o serviço”, pediu.