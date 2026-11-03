Privatização da TAP. Governo vai ser “parceiro leal e exigente” da Lufthansa

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O contrato de aquisição de até 49,9% do capital da TAP pela Lufthansa foi hoje assinado numa cerimónia com o primeiro-ministro português e o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, com uma caneta da companhia área portuguesa, como fez questão de realçar Luís Montenegro.

“É um marco muito importante para a TAP e a Lufthansa”, afirmou Carsten Spohr no evento que decorreu esta terça-feira no hangar 4 do campus da TAP contíguo ao Aeroporto Humberto Delgado, com a presença de destacadas figuras do Governo e da aviação.

“A assinatura de hoje é um excelente sinal, com alcance muito para além do presente, para o nosso futuro comum com a TAP Air Portugal e para o desenvolvimento futuro do Lufthansa Group. As nossas redes complementam-se de forma ideal e abrem-nos novas oportunidades de crescimento em Portugal e, em particular, na América do Sul e no Brasil”, acrescentou o CEO da Lufthansa.

“Em conjunto com os trabalhadores da TAP, queremos dar continuidade à história de sucesso da companhia, preservar a sua identidade portuguesa e desenvolver Lisboa como um hub do Lufthansa Group”, disse ainda Carsten Spohr.

Montenegro reafirma objetivo de vender 100% da TAP

O primeiro-ministro português assinalou o compromisso da Lufthansa em manter a identidade portuguesa da TAP as rotas para os países de língua oficial portuguesa. “O país dá passo extraordinariamente importante para continuar a ter uma companhia portuguesa, com identidade portuguesa, e com integração no maior grupo europeu”, disse. “Nós seremos um parceiro leal e um parceiro exigente”, acrescentou.

O Governo selecionou em outubro a Lufthansa para vender até 49,9% da TAP, com 5% a ficarem destinados preferencialmente aos trabalhadores. O negócio vale 1.201 milhões de euros para os cofres do Estado, uma oferta que bateu por 163 milhões a da rival Air France-KLM.

É nossa convicção que a abertura de uma fase consequente, nos termos já apresentados pela Lufthansa, abrirá uma nova oportunidade para que o retorno económico, social e estratégico possa ser exponenciado. Vamos dar seguimento a esse objetivo. Luís Montenegro Primeiro-ministro

“É expectável que os 5% remanescentes possam ser adquiridos pelos trabalhadores ou pela Lufthansa. É nossa convicção que a abertura de uma fase consequente, nos termos já apresentados pela Lufthansa, abrirá uma nova oportunidade para que o retorno económico, social e estratégico possa ser exponenciado. Vamos dar seguimento a esse objetivo”, afirmou. A venda dos restantes 51% da TAP exige a concordância do PS ou do Chega, que se têm manifestado contra esta evolução.

“Não desconhecemos o trauma que a sociedade portuguesa tem com os sucessivas injeções de capital na TAP”, assinalou o primeiro-ministro, que acrescentou ainda ter felicitado por outros chefes de governo e de Estado no conselho europeu, nomeadamente pelo valor conseguido. “Tive oacasião de explicar que o valor não era exagerado. Era um valor justo, porque a companhia teve nos últimos três anos um processo de reestruturação competente”, afirmou.

Com a assinatura do contrato, ficam consolidadas as condições regulatórias e financeiras da venda das ações, o acordo parassocial que irá enquadrar as relações acionistas entre o Estado português e a Lufthansa, bem como os compromissos de investimento assumidos pelo grupo alemão na companhia portuguesa.

O Governo anunciou que o grupo alemão irá aumentar a frota da TAP — atualmente com cerca de 100 aeronaves — para 117 aviões em 2035 e 130 após 2035, com a abertura do novo aeroporto de Lisboa. A que acresce a transferência de até oito A350-900 até 2030 e a modernização da frota da Portugália. Separadamente, a Lufthansa irá investir num TravelTech Innovation & Startup Hub em Aveiro, num centro de serviços corporativos e na criação de uma escola de aviação militar em Tancos.

Assinado o contrato, segue-se a notificação do negócio à Comisão Europeia. A Lufthansa espera que o processo de aprovação da compra de até 49,9% da TAP em Bruxelas seja bastante mais rápido que o da ITA, que levou quase dois anos entre a pré-notificação e a conclusão do negócio, apontando para um período de 12 a 18 meses.

“A sobreposição entre os mercados da Lufthansa e da TAP é muito menor do que a sobreposição que existia entre os mercados da ITA e do Lufthansa Group. Por isso, esperamos negociações complexas, mas continuamos muito otimistas de que poderemos concluir este processo com o Governo português muito mais rapidamente do que aconteceu no caso da ITA, cujo processo foi muito lento”, afirmou o CEO do grupo alemão, Carsten Spohr, em resposta a questões do ECO durante a conferência de imprensa que se seguiu à divulgação das contas do terceiro trimestre.

(notícia atualizada às 18h20)