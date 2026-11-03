Correio da Manhã apresenta queixa-crime por agressão a repórter na acampada

"Um jornalista agredido não é um incidente. É um sintoma de uma doença muito grave que crescentemente nos afeta", escreve Carlos Rodrigues, diretor do CM.

O Correio da Manhã vai apresentar uma queixa-crime na sequência da agressão ao seu repórter de imagem Marc Ricardo Silva por um agente da PSP, enquanto trabalhava na cobertura da acampada do passado domingo no Porto.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Dei instruções aos advogados do Correio da Manhã para apresentarem queixa-crime pela agressão ao nosso repórter de imagem Marc Ricardo Silva, atingido à bastonada por um agente da PSP na madrugada de domingo, na Praça D. João I, no Porto“, avança o diretor-geral editorial da Medialivre, Carlos Rodrigues, num artigo de opinião publicado hoje no jornal Correio da Manhã.

“Darei também conhecimento formal do caso à Direção Nacional da PSP e ao ministro da Administração Interna”, acrescenta.

Salientando que “o Marc estava a trabalhar”, tendo “câmara, iluminador ligado e capacete com a palavra ‘Press'”, Carlos Rodrigues diz ser “difícil acreditar que quem lhe bateu não soubesse em quem estava a bater”.

Ressalvando não estar “em causa o dever da polícia de repor a legalidade”, já que “ocupar praças durante semanas tem limites, e houve agentes feridos”, o diretor do Correio da Manhã argumenta, contudo, que “a força só é legítima quando é proporcional, e agredir quem documenta uma operação policial não é apenas desproporção”, mas “uma tentativa de impedir que o país veja o que se passa”.

Carlos Rodrigues recorda que “há três semanas que as cargas se repetem, os feridos se contam às dezenas e as versões não coincidem”, e defende que, tendo o ministro da Administração Interna assumido “a responsabilidade política”, importa agora “que a exerça: exigindo que o agente seja identificado e que a IGAI vá até ao fim”.

“Um jornalista agredido não é um incidente. É um sintoma de uma doença muito grave que crescentemente nos afeta. E a nossa resposta será sempre a mesma: continuaremos a estar onde as coisas acontecem, a filmar e a relatar o que vemos. Nesta casa, a liberdade de imprensa não se negoceia”, remata.

No domingo, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) anunciou também que vai formalizar uma queixa na Provedoria de Justiça contra a PSP e pedir responsabilidades pela agressão e intimidação de jornalistas que cobriam os protestos da habitação nas acampadas no Porto e Lisboa.

Para o SJ, “estas agressões não podem ficar impunes“, impondo-se “um inquérito à atuação policial e espera que os polícias agressores sejam responsabilizados”.

Na madrugada de domingo, a PSP dispersou as acampadas pelo direito à habitação no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, retirando cerca de 100 tendas. A intervenção culminou em cargas policiais e arremesso de objetos, provocando mais de duas dezenas de feridos entre manifestantes e polícias.

No Porto, a intervenção da PSP acabou com sete detidos.

Nos acampamentos, que começaram a 10 de outubro no Porto, os manifestantes exigem a reversão da nova lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, um travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários, o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.