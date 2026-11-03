Correios iniciam venda de “posição de controle” no Banco CTT

Os CTT CTT 1,23% informaram esta terça-feira que iniciaram o processo de venda de uma posição de controle no Banco CTT, na qual o grupo dos correio detém 91,5%, no quadro de “uma reavaliação estratégica das suas opções” relativamente à instituição financeira.

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Em julho, a Bloomberg noticiou que o banco espanhol BCC-Grupo Cooperativo Cajamar manifestou o interesse numa parceria com o Banco CTT, mas a mesma agência revelou em setembro que as negociações sobre uma potencial aquisição encerraram sem acordo.

O interesse espanhol levou os CTT a trabalhar com o BNP Paribas para explorar opções para o seu negócio bancário, no início deste ano. Em julho, o grupo liderado por Guy Pacheco reconheceu que recebeu uma oferta não solicitada pelo Banco CTT e classificou como prematuro qualquer processo que pudesse levar a uma transação ou parceira. Mas também confirmou ter contratado um assessor financeiro – o Rothschild – para as questões relativas ao banco.

Esta terça-feira, em comunicado enviado à CMVM, os CTT informaram que no quadro dessa análise e “reafirmando o seu compromisso com o crescimento sustentado, o Conselho de Administração do CTT decidiu iniciar um processo de venda de uma posição de controle no capital do Banco CTT, no estrito cumprimento das obrigações contratuais existentes entre os atuais acionistas”.

Adianta que “privilegiarão soluções que assegurem a sua continuidade como parceiro de longo prazo do Banco CTT, quer ao nível da participação acionista, quer ao nível da utilização da rede no desenvolvimento do seu plano de negócios”. E que informarão o mercado sobre eventual conclusão de qualquer processo que resulte na implementação da estratégia que possa ser adotada.

"Neste quadro, os CTT avaliarão todas as alternativas que melhor salvaguardem os interesses da sociedade, dos seus acionistas e os ademais stakeholders do Banco CTT.”

Os CTT venderam uma participação de 8,7% do Banco CTT à seguradora Tranquilidade Generali em 2022, numa operação que avaliou o banco em 290 milhões de euros.

No início do ano, o então CEO João Bento, em entrevista ao ECO, admitiu um spin-off do banco e posterior colocação em bolsa. “Nós não somos o acionista ideal para um banco”, referiu.

O gestor explicou na altura que a integração do Banco CTT no Grupo CTT dificulta, inclusivamente, a avaliação da empresa por parte dos investidores e analistas. Mesmo assim, nessa entrevista, referiu que ainda havia “alavancas de avaliação do banco” a explorar pela empresa antes de uma possível venda.