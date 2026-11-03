Digi responde à Apritel e diz que há espetro para quatro operadores sem provocar “caos” nas redes

A Digi garante que existe espetro suficiente em Portugal para quatro operadores de telecomunicações servirem mais de 11 milhões de pessoas e rejeita os alertas da Apritel, emitidos na semana passada, de que as propostas da operadora poderiam lançar o “caos” nas redes móveis.

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Numa carta aberta divulgada esta terça-feira, a empresa romena defende que a realização de novos leilões, com limites à quantidade de frequências que cada operador pode deter, permitiria assegurar uma distribuição mais equilibrada sem comprometer o funcionamento das redes existentes. “O espetro hoje existente no mercado é suficiente para que 4 operadores sirvam mais de 11 milhões de pessoas como hoje, e ainda melhor no futuro”, argumenta a Digi.

Em resposta às críticas da associação que representa a Meo, Nos e Vodafone, a Digi considera que a referência ao risco de perturbações nas redes é uma “distração alarmista, destinada a proteger o espetro que os operadores incumbentes atualmente detêm”. A empresa argumenta que os leilões são procedimentos habituais em Portugal e na Europa e que os operadores conheciam antecipadamente as datas de caducidade das licenças, previstas para 2027 e 2033.

A operadora apresenta também uma alternativa que, garante, não implicaria retirar frequências às concorrentes: a atribuição do lote de 2×5 MHz ainda disponível na faixa dos 700 MHz. Em alternativa, propõe a realização de leilões com limites de espetro de 2×25 MHz abaixo de 1 GHz e de 2×55 MHz nas faixas dos 1.800, 2.100 e 2.600 MHz. Segundo a Digi, estas condições permitiriam aos operadores históricos manter até 2×25 MHz nas frequências abaixo de 1 GHz, sem efeitos no funcionamento das respetivas redes.

Um dos principais argumentos da empresa prende-se precisamente com a importância das frequências abaixo de 1 GHz, que considera essenciais para garantir cobertura no interior dos edifícios e a longas distâncias. A Digi contesta, por isso, a possibilidade de recorrer a outras faixas que a Apritel identificou como disponíveis ou que poderão ser libertadas no futuro, como os 600 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. “O espetro abaixo de 1 GHz não pode ser substituído por faixas altas”, sublinha a operadora, que considera que estas frequências apresentam características de propagação diferentes e não permitem assegurar o mesmo nível de cobertura.

A empresa acrescenta que a disponibilidade dos 600 MHz antes de 2042 é incerta e que o intervalo duplex dos 700 MHz não permite transmitir tráfego ascendente sem estar associado a outra faixa principal abaixo de 1 GHz.

A Digi argumenta ainda que detém apenas 5,6% do espetro abaixo de 1 GHz atribuído aos quartos operadores europeus analisados, contra percentagens entre 10,5% e 21,1% noutros mercados. Segundo um estudo da Rewheel citado pela empresa, nos países em que o quarto operador não dispõe de espetro suficiente abaixo de 1 GHz, os preços dos serviços móveis são 77% superiores aos dos mercados em que essa disponibilidade existe.

Roaming sem acordos desde 2021

Outro dos pontos centrais da resposta da Digi diz respeito ao acesso às redes móveis das concorrentes. A empresa acusa os restantes operadores de bloquearem, na prática, as negociações para acordos de roaming nacional, ao não existirem condições vinculativas de acesso e preços predefinidos caso as partes não cheguem a entendimento. Na carta, sustenta que os operadores históricos têm “um incentivo para bloquear as negociações, sobretudo através dos preços”, privando o novo operador de receitas e cobertura.

A operadora recorda que, desde o leilão de 2021, não foi concretizado qualquer acordo desta natureza, uma situação que, refere, é reconhecida pela própria Anacom no projeto de decisão sobre a renovação das licenças. Sem um entendimento, a Digi diz ter avançado com a construção da sua própria infraestrutura, “tendo instalado e pago 4.943 estações-base até agosto” passado.

A empresa pretende, por isso, que a renovação dos direitos de utilização de espetro dos três operadores históricos fique associada a condições de partilha de frequências e de acesso às redes, incluindo roaming nacional, a definir pelo regulador. A posição vai ao encontro de recomendações da Autoridade da Concorrência, que defendeu o reforço das medidas de acesso às redes e a criação de incentivos à celebração de acordos grossistas.

Digi contesta argumentos sobre receitas e preços

Na carta aberta, a operadora contesta ainda os argumentos da Apritel sobre a evolução das receitas do setor das telecomunicações que, segundo a associação, registaram uma “quebra persistente das receitas”. Segundo a empresa romena, as receitas totais cresceram 17,9% entre 2015 e 2024, enquanto o volume de negócios das empresas do setor aumentou 31,7% entre 2016 e 2024.

A empresa aponta também para uma descida de 4,3% nos preços dos serviços de comunicações em Portugal em agosto de 2026, em termos homólogos, depois de uma redução de 0,3% em 2025. Atribui esta evolução à entrada de concorrência no mercado e à pressão exercida pelos seus tarifários, que levou os operadores históricos a reduzir os preços das ofertas móveis de baixo custo para cinco euros.

A Digi conclui que a atual distribuição do espetro abaixo de 1 GHz é “o principal obstáculo à concorrência e ao aumento do bem-estar dos consumidores”. Considera que a renovação das licenças nos moldes propostos pela Anacom perpetuaria essa distribuição por quase mais duas décadas, limitando a capacidade de crescimento do quarto operador e prejudicando a concorrência e os consumidores.

A resposta surge depois de, na semana passada, a Apritel ter contestado as propostas da Digi, considerando que a redistribuição do espetro poderia comprometer a capacidade das redes móveis e agravar a cobertura territorial. A associação defendeu então que existem várias faixas de frequências disponíveis, no imediato e no futuro, que permitem à operadora crescer sem retirar recursos à Meo, Nos e Vodafone.