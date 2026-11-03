Do espaço à IA, cinco tendências que podem transformar a economia até 2035

Como será a economia portuguesa em 2035? Que tecnologias terão maior impacto na indústria, na competitividade das empresas e na forma como o país utiliza os seus recursos? E que oportunidades podem surgir fora dos grandes centros urbanos? Foram estas algumas das questões que orientaram o painel “5 Tendências que Vão Transformar a Economia Portuguesa até 2035”, integrado na conferência Guimarães: O Futuro Económico Fora dos Grandes Centros, organizada pelo ECO no Paço dos Duques de Bragança.

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Pedro Santa Clara, professor universitário, alertou desde logo para a dimensão da transformação económica provocada pela inteligência artificial e para a dificuldade de antecipar os seus efeitos sobre o emprego, os salários e a organização empresarial. “Na próxima década vamos assistir à maior transformação económica de sempre na história”, destacou, defendendo que o impacto desta revolução tecnológica será particularmente exigente por acontecer num período muito mais curto do que transformações anteriores.

Na próxima década vamos assistir à maior transformação económica de sempre na história. Pedro Santa Clara Professor universitário

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Cinco intervenientes, ligados à investigação, à indústria e ao desenvolvimento tecnológico, apresentaram diferentes perspectivas sobre a próxima década. Embora incidindo sobre áreas distintas, as intervenções tiveram um elemento comum: a necessidade de valorizar o conhecimento científico e de o transformar em capacidade económica.

A discussão decorreu numa manhã em que a inteligência artificial esteve presente em praticamente todos os debates, desde a organização das empresas à automação industrial e à segurança das infraestruturas.

Uma das principais preocupações apontadas foi a redução da contratação de profissionais mais jovens em algumas atividades, à medida que determinadas tarefas passam a ser realizadas por sistemas automatizados. A questão, explicou, é perceber como serão formados os profissionais experientes do futuro se deixarem de existir algumas das funções que tradicionalmente permitiam adquirir conhecimento.

Pedro Santa Clara destacou ainda o aparecimento de empresas concebidas desde a origem para funcionar com agentes de inteligência artificial, capazes de executar processos e trocar informação com intervenção humana apenas em determinados momentos. “Todas as nossas empresas, no futuro próximo, vão competir com estas empresas que são nativas da AI”, alertou, considerando particularmente difícil transformar estruturas tradicionais em organizações concebidas para funcionar desta forma.

A transformação digital foi, porém, apenas uma das dimensões de um debate que procurou identificar oportunidades concretas para a economia portuguesa.

O espaço pode tornar-se uma infraestrutura crítica

Para Alexandre Silva, diretor do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, uma das grandes mudanças da próxima década será a crescente dependência das sociedades em relação às tecnologias espaciais. “A tese é que o espaço, na verdade, vai passar a ser uma infraestrutura crítica”, observou, admitindo que, dentro de dez anos, a infraestrutura aeroespacial poderá ser encarada com uma importância semelhante à das redes elétricas ou das telecomunicações.

O académico identificou três fatores que sustentam esta possibilidade. O primeiro é a evolução da utilização dos sistemas espaciais, que passaram das telecomunicações e da navegação para uma presença cada vez maior na observação da Terra.

A capacidade de monitorizar continuamente territórios, recursos naturais e infraestruturas produz grandes volumes de dados. Mas, segundo Alexandre Silva, o verdadeiro ganho económico dependerá da capacidade de transformar essa informação em decisões. “O que nos interessa, agora, é o passo seguinte. É esse passo que eu considero que nós teremos que fazer nos próximos dez anos. Que é a informação passar à tomada de decisão”, explicou.

A inteligência artificial poderá acelerar esse processo através da identificação de padrões, da previsão de cenários e da otimização de operações. O objetivo não será necessariamente substituir a decisão humana, mas proporcionar instrumentos que permitam fundamentá-la melhor.

A terceira dimensão está relacionada com a soberania e a segurança. A vigilância marítima, a monitorização de infraestruturas e a observação do território tornam cada vez mais próxima a relação entre desenvolvimento tecnológico, economia e segurança nacional.

Para Alexandre Silva, Portugal enfrenta também uma escolha estratégica: limitar-se a utilizar tecnologias espaciais desenvolvidas por outros países ou participar na definição das infraestruturas e soluções que serão utilizadas no futuro.

O investigador considerou que as regiões capazes de atrair talento, gerar conhecimento e transferi-lo para a economia estarão mais bem preparadas para responder aos desafios dos próximos anos.

A bioeconomia exige uma nova forma de produzir

Da exploração espacial à utilização dos recursos naturais, Ana Maria Fangueiro, CEO da Sciencentris, apresentou a bioeconomia circular como uma das transformações que poderão marcar a próxima década. “O futuro não se extrai, cultiva-se”, disse, sintetizando a necessidade de substituir progressivamente modelos económicos baseados na extração, transformação, consumo e descarte de recursos por sistemas que valorizem a renovação e a reutilização dos materiais.

A responsável defendeu que a bioeconomia não se limita à utilização de matérias-primas de origem biológica. Passa também por compreender os processos naturais, aplicar esse conhecimento ao desenvolvimento de novos materiais e reintroduzir recursos nos ciclos produtivos. “Portanto, a matéria-prima mais valiosa que nós podemos ter é o conhecimento”, sublinhou.

Portugal reúne, segundo Ana Maria Fangueiro, diferentes condições para desenvolver esta atividade: recursos agroflorestais, proximidade ao oceano, instituições científicas e um tecido industrial diversificado.

Mas a existência destes elementos não garante, por si só, a criação de novos produtos e mercados. É necessário estabelecer ligações entre universidades, centros tecnológicos e empresas, de forma a transferir o conhecimento científico para aplicações industriais.

A CEO da Sciencentris chamou também a atenção para um princípio essencial: a origem biológica de um material não significa necessariamente que seja mais sustentável.

Para ilustrar esta questão, apresentou o exemplo de um material produzido a partir de algas, cuja avaliação de ciclo de vida revelou vantagens em algumas categorias ambientais, mas também um impacto superior no consumo de água.

A conclusão é que a sustentabilidade tem de ser demonstrada através de dados e medições, não podendo depender apenas da natureza dos materiais utilizados. “É preciso medir para comparar porque nós temos que saber se os novos materiais, os novos produtos, as novas soluções são competitivas em termos de desempenho, em termos de impacto”.

A inteligência artificial vai chegar ao chão de fábrica

Se a inteligência artificial já está a transformar atividades administrativas e processos digitais, a próxima etapa será a sua integração mais profunda nas operações industriais.

Joel Alves, cofundador e CCO da Sentinel, apresentou a evolução das máquinas industriais como uma das grandes tendências para 2035, defendendo que a automação está a entrar numa nova fase.

Até agora, grande parte dos equipamentos industriais executava tarefas previamente programadas. Com os desenvolvimentos da inteligência artificial, as máquinas começam a adquirir capacidade para interpretar o ambiente envolvente, recolher informação e adaptar o seu funcionamento. “As máquinas não precisam de ser só programadas, elas podem adaptar-se. E é isto que a inteligência artificial industrial vai fazer”, explicou.

A Sentinel, empresa nascida em Guimarães e que já expandiu a sua atividade para Espanha, trabalha na área da visão artificial, uma tecnologia que permite às máquinas interpretar imagens e utilizar essa informação em processos industriais.

Joel Alves considera que a combinação entre inteligência artificial, sensores, sistemas de visão e robótica poderá alterar profundamente a organização das fábricas.

Mas a competitividade portuguesa enfrenta um problema que não se resolve apenas com a introdução de novas ferramentas.

O empresário apresentou indicadores de valor acrescentado por trabalhador que, segundo os dados utilizados na intervenção, colocam Portugal significativamente abaixo de Espanha. Referiu valores de cerca de 40 mil euros por trabalhador industrial em Portugal, contra 71 mil euros no país vizinho.

Na sua análise, esta diferença não resulta de os trabalhadores espanhóis trabalharem mais horas, mas sobretudo de beneficiarem de maior capacidade produtiva instalada, automação, tecnologia e acesso a capital. “Nós, em Portugal, precisamos de trabalhar nisto. Precisamos de aumentar esta capacidade das nossas empresas”, defendeu.

A solução, acrescentou, passa pela mobilização de investimento, acesso a financiamento e políticas que permitam às empresas modernizar os seus equipamentos.

Joel Alves rejeitou também a ideia de que a inteligência artificial industrial tenha necessariamente de conduzir à substituição generalizada de trabalhadores. “O que vamos fazer é torná-los em super-operadores que utilizam a inteligência artificial para os capacitar”, esclareceu, defendendo que a tecnologia permitirá multiplicar a capacidade produtiva de cada profissional.

A defesa abre novos mercados à indústria portuguesa

Outra das tendências apresentadas foi o crescimento das tecnologias de dupla utilização, ou dual-use, que podem servir aplicações civis e militares.

Luís Oliveira, diretor executivo da Fibrenamics, defendeu que esta área representa uma oportunidade para as empresas industriais portuguesas diversificarem mercados, reduzirem a dependência de determinados ciclos económicos e integrarem cadeias de valor internacionais.

O responsável destacou particularmente as competências existentes na região do Minho nos setores têxtil, dos materiais avançados e dos compósitos, considerando que estas capacidades podem ser adaptadas a novas aplicações tecnológicas. “Olharmos para o domínio de uso não implica necessariamente que temos que reinventar a empresa, mas sim apenas configurar o valor que já sabemos que conseguimos gerar com a atividade da empresa”, afirmou.

Entre as oportunidades identificadas estão o desenvolvimento de estruturas leves, materiais com propriedades específicas para aplicações aeroespaciais, soluções de proteção individual e tecnologias destinadas à segurança e à defesa.

A aposta europeia no reforço das capacidades de defesa pode criar novas oportunidades para pequenas e médias empresas que disponham de competências industriais e científicas relevantes.

Para Luís Oliveira, a participação nestes mercados permitirá também aumentar a resiliência das empresas, através da diversificação de clientes e aplicações.

O responsável salientou que o desenvolvimento destas soluções exige colaboração entre universidades, centros tecnológicos e indústria, numa lógica em que a investigação científica deve produzir resultados concretos.

A Fibrenamics conta, segundo os dados apresentados na conferência, com uma rede de mais de 300 entidades e participantes envolvidos em projetos de investigação, inovação e transferência de conhecimento.

A ambição passa por integrar mais empresas portuguesas nas cadeias de valor europeias e internacionais, aproveitando competências já existentes. “Olhando para 2035, o nosso desafio não é apenas crescer, é durar, diversificar e liderar”, disse Luís Oliveira.

A soberania digital será decisiva para os sistemas críticos

A quinta tendência foi apresentada por Miguel Amador, cofundador e diretor de inovação da Complear, que colocou a segurança e o controlo dos sistemas de inteligência artificial no centro da discussão.

Num futuro em que hospitais, infraestruturas energéticas, sistemas de defesa e outras atividades críticas dependam cada vez mais de decisões automatizadas, a questão fundamental será determinar quem controla essas tecnologias e como é possível verificar o seu funcionamento. “A pergunta já não é se a AI decide, é quem controla a AI que decide”, afirmou.

Miguel Amador alertou para a dependência europeia de modelos de inteligência artificial desenvolvidos fora da União Europeia e para os riscos que essa dependência pode representar quando os sistemas são utilizados em ambientes sensíveis.

Na sua perspetiva, a Europa precisa de soluções que permitam aproveitar os avanços tecnológicos internacionais sem perder o controlo sobre os dados, os processos e as decisões.

Entre as possibilidades apresentadas estão modelos desenvolvidos e treinados na Europa, sistemas capazes de funcionar sem ligação permanente à Internet e mecanismos de segurança que permitam verificar e registar as decisões tomadas pelas máquinas.

O responsável destacou também as dificuldades associadas aos processos de certificação, sobretudo em áreas onde a tecnologia evolui mais rapidamente do que os procedimentos regulamentares.

Como resposta, a Complear está a desenvolver soluções que procuram integrar os requisitos de conformidade nos próprios sistemas tecnológicos, reduzindo a necessidade de repetir integralmente processos de verificação quando são introduzidas alterações.

Miguel Amador anunciou ainda a intenção de lançar, no próximo Web Summit, a Complear Labs, apresentada como um laboratório português dedicado ao desenvolvimento de modelos de inteligência artificial soberanos para sistemas críticos. E deixou uma certeza: