Dois jovens de Barcelos querem desatar o nó da recolha de resíduos têxteis em Guimarães

“Para onde vai a roupa que deitamos fora?” Foi esta pergunta que levou Flávio Fernandes e Hélder Gonçalves a desenvolverem o projeto Novelo, uma plataforma digital que ajuda os municípios a organizar a recolha de resíduos têxteis, otimizando rotas e custos. Vencedores dos dois principais prémios da Semana de Economia de Guimarães, no valor global de 8.500 euros, os autores propõem agora um projeto-piloto de três meses em duas freguesias do concelho, antes de adaptar o modelo a outras autarquias.

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O projeto Novelo parte de um problema identificado no concelho vimaranense: “em 2025, mais de 3.000 toneladas de têxtil acabaram no lixo”, misturadas com os restantes resíduos, começou por contar Flávio Fernandes, estudante de engenharia informática, durante na cerimónia de entrega dos prémios, no âmbito da sessão de encerramento do Mês da Economia de Guimarães.

Igualmente Hélder Gonçalves, licenciado em engenharia informática, alertou na sua rede social linkedin para o facto de “todos os dias, a roupa que ainda tinha uma segunda vida acabar misturada com o lixo comum. Não por falta de vontade, mas por falta de uma rede de recolha pensada com dados”.

Para colmatar esta lacuna, os dois jovens de Barcelos desenvolveram uma plataforma digital que propõe uma rede assente numa viatura própria para a recolha dos têxteis, sem sistema de compactação. “Decidimos fazer um algoritmo bastante avançado, sem camiões do lixo, sem contentores extra”, detalha Hélder Gonçalves.

A ferramenta digital propõe uma rede de recolha ajustada às características de cada território que prevê a recolha de sacos fechados à porta dos moradores, em dias definidos por freguesia, além de paragens em locais municipais já existentes e nas 86 escolas do concelho, onde os sacos seriam entregues em mão.

“O Novelo ajuda o município a decidir como recolher mais têxtil, ao menor custo, para que do saco se possa voltar ao fio“, sustenta Hélder, adiantando: “Sugerimos, com base nas freguesias e nos pontos de recolha, as rotas e as viagens, tendo em conta o orçamento do município”, resume o informático.

O Novelo ajuda o município a decidir como recolher mais têxtil, ao menor custo, para que do saco se possa voltar ao fio. Hélder Gonçalves

Esta solução foi desenvolvida a partir dos dados de Guimarães, mas, segundo os autores do projeto, poderá ser adaptada a outros concelhos do país. Este modelo tecnológico combina inteligência artificial com algoritmos de otimização matemática, permitindo comparar cenários e apoiar decisões dos municípios.

A proposta procura, assim, criar um circuito próprio para os resíduos têxteis, evitando a contaminação associada aos contentores e os danos provocados pela compactação. Ao mesmo tempo, aproveita equipamentos e pontos de contacto já disponíveis no território.

Desenvolvido em apenas cinco dias, este projeto venceu o concurso “Hack4Guimarães 2035” — uma maratona de inovação do Mês da Economia de Guimarães — e conquistou igualmente o desafio TextVitrus, lançado pela Vitrus Ambiente, num total de 8.500 euros.

O próximo capítulo passa por testar a solução no terreno. A dupla propõe agora um projeto-piloto de três meses em duas freguesias de Guimarães, para testar a operação, apurar os custos efetivos e comparar os resultados com as estimativas produzidas pela plataforma.

Flávio e Hélder ambicionam igualmente explorar a ligação do Novelo ao passaporte digital do produto, que permitirá reunir e acompanhar informação sobre os têxteis ao longo do seu ciclo de vida. Além da recolha dos têxteis, a solução permitiria também rastrear e valorizar os materiais.