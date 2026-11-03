Dono do Novobanco fecha acordo para comprar seguradora Gamalife

Os franceses do BPCE, que compraram este ano o Novobanco, anunciaram esta terça-feira um acordo com os Fundos Apax para a aquisição de 100% do capital da seguradora Gamalife pela BPCE Assurances.

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“Na sequência da aquisição do Novobanco, a operação proposta visa reforçar a atividade de bancassurance do grupo em Portugal”, adianta a instituição em comunicado, sem revelar os termos financeiros da operação. As duas partes entraram agora em negociações exclusivas.

A Gamalife, antigo BES Vida, opera no ramo Vida em Portugal e em Itália (na sequência da aquisição da carteira da Zurich por 128 milhões de euros em 2022), servindo cerca de 500 mil clientes.

Em 2025, registou 475 milhões de euros em prémios brutos emitidos e geria 7,5 mil milhões de euros em ativos. Nos últimos cinco anos, acumula lucros consolidados superiores a 500 milhões.

O BPCE prevê concluir a operação no primeiro semestre de 2027, cuja aprovação está sujeita à consulta dos órgãos de representação dos trabalhadores e à obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

“Graças ao apoio dos Fundos Apax e ao compromisso de todos os nossos colaboradores, a Gamalife cresceu e tornou-se numa plataforma independente e dinâmica em Portugal e Itália”, refere o CEO da companhia seguradora, Matteo Castelvetri.

“A próxima fase de crescimento do nosso negócio começa hoje em conjunto com um parceiro de prestígio absoluto, como a BPCE Assurances e todo o Grupo BPCE, que recentemente se tornou proprietário do Novobanco, nosso parceiro de longa data”, salientou ainda.

(notícia atualizada às 17h05)