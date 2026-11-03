Dos 9 aos 20 mil euros. Obra de Almada Negreiros regista maior subida em leilão de arte moderna

Entre os 134 lotes que foram a leilão na Cabral Moncada estava esta obra de Almada Negreiros. Outra obra foi vendida por 20 mil euros. Sessão rendeu 270 mil euros.

Um guache sobre papel de Almada Negreiros registou “a maior subida” do leilão presencial de Arte Moderna e Contemporânea da Cabral Moncada, realizado na segunda-feira. A obra tinha uma base de licitação de 9 mil euros e foi vendida por 20 mil. Era a única obra do artista português nesta sessão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Outra obra atingiu os 20 mil euros neste leilão: “Still (14)” #1382, de Julião Sarmento. Neste caso, o quadro, de 1997, foi adquirido pela base de licitação.

Entre as maiores subidas do leilão está uma obra de Maria Helena Vieira da Silva, uma aguarela que chegou ao leilão com um valor-base de 6 mil euros e foi arrematada por 12 mil euros, de acordo com a Cabral Moncada.

Pedro Maria Alvim, sócio da Cabral Moncada, salienta ainda outras obras que registaram valores altos no contexto desta sessão: uma obra de Armanda Passos foi vendida por 15 mil euros, uma obra recuada de Manuel D’Assumpção foi vendida por 12 mil, uma obra de Manuel Cargaleiro atingiu 6.500 euros e uma de Maluda foi vendida por 10 mil.

“Subidas significativas, que evidenciam um mercado atento, foram, por exemplo, as registadas com uma obra da autoria de Graça Morais que tendo sido colocada em venda com uma base de 1.500 euros atingiu 4.800 e outra um pequeno desenho a lápis de cor da autoria do escritor José Régio, que tendo sido colocada em venda com uma base de 300 euros atingiu 1.900”, segundo Pedro Maria Alvim.

A sessão desta segunda-feira atingiu um valor global de cerca de 270 mil euros, segundo a Cabral Moncada. Dos 134 lotes que foram a leilão, 69 ficaram sem interessados.