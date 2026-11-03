Estas são as 12 corridas que vão decidir o controlo do Senado dos EUA

Com as sondagens a apontarem para uma vitória democrata na Câmara dos Representantes, a disputa pelo Senado é a principal incógnita das eleições intercalares desta terça-feira. Além de participar no processo de aprovação de leis, cabe à câmara alta do Congresso dos EUA ratificar tratados internacionais e confirmar nomeações presidenciais para cargos federais, incluindo juízes do Supremo Tribunal. Assim, uma maioria democrata permitiria à oposição condicionar a agenda legislativa de Donald Trump, dificultar a confirmação de nomeações da Casa Branca e reforçar o escrutínio sobre a Administração.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Atualmente, os republicanos detêm 53 dos 100 lugares do Senado. Para conquistar a maioria, os democratas precisam de passar dos atuais 47 para pelo menos 51 senadores, o que representa um ganho líquido de quatro lugares. A hipótese, considerada remota no início do ciclo eleitoral, ganhou força com a quebra de popularidade de Donald Trump e a insatisfação dos eleitores com o custo de vida, a subida dos preços dos combustíveis, as tarifas comerciais e a guerra com o Irão.

A Reuters identifica uma dúzia de disputas com potencial para determinar o controlo do Senado. Os democratas procuram conquistar oito lugares atualmente republicanos, nomeadamente no Alasca, Iowa, Kansas, Maine, Carolina do Norte, Ohio, Carolina do Sul e Texas. No sentido oposto, os “vermelhos” tentam virar quatro lugares “azuis” — na Geórgia, no Michigan, no Minnesota e no New Hampshire. Ainda que nem todos estes confrontos se mostrem necessariamente renhidos, as sondagens colocam os candidatos democratas na frente em vários destes estados, enquanto o Michigan representa a principal oportunidade para os republicanos.

Os estados que os democratas querem conquistar:

Alasca

O republicano Dan Sullivan procura renovar o mandato frente à democrata Mary Peltola, antiga congressista pelo Alasca na Câmara dos Representantes. A candidatura de Peltola assume particular relevância num estado que Donald Trump venceu por 13 pontos percentuais em 2024, tornando o Alasca uma oportunidade inesperada para os democratas conquistarem um lugar no Senado.

A campanha ficou também marcada pela polémica em torno de um terceiro candidato com o mesmo nome do senador republicano. A candidatura de Dan Sullivan levantou suspeitas de uma tentativa de confundir os eleitores e desviar votos do atual senador, tendo surgido acusações de envolvimento da campanha de Peltola no seu recrutamento. A democrata negou qualquer participação direta, mas a polémica acabou por chegar aos tribunais: o Departamento de Justiça tentou impedir a certificação dos resultados em determinadas circunstâncias, embora um juiz federal tenha rejeitado o pedido.

Outro fator que distingue esta eleição é o sistema de voto preferencial utilizado no Alasca, que permite aos eleitores ordenar os candidatos por ordem de preferência, em vez de escolherem apenas um. As sondagens realizadas em outubro colocavam Peltola ligeiramente à frente de Sullivan, mas o resultado poderá não ser conhecido na noite eleitoral. A contagem dos votos por correspondência e a eventual necessidade de contabilizar as preferências seguintes dos eleitores poderão prolongar o apuramento.

Atualmente, os republicanos detêm 53 dos 100 lugares do Senado. Para conquistar a maioria, os democratas precisam de passar dos atuais 47 para pelo menos 51 senadores, o que representa um ganho líquido de quatro lugares.

Iowa

A decisão da republicana Joni Ernst de não se recandidatar abre uma oportunidade para os democratas num estado onde Trump ganhou as eleições presidenciais de há dois anos por 13 pontos percentuais. A disputa opõe a congressista republicana Ashley Hinson ao democrata Josh Turek, representante estadual e vencedor de duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos.

As preocupações económicas têm dominado a campanha. Turek acusa Hinson de estar afastada das dificuldades das famílias e responsabiliza a política económica do atual líder da Casa Branca, nomeadamente as tarifas comerciais e os custos associados à guerra com o Irão, pela subida das despesas. A candidata republicana, por sua vez, tem procurado distanciar-se das medidas mais impopulares da Administração Trump, apresentando-se como defensora dos interesses das famílias do Iowa.

Apesar da tendência cada vez mais conservadora do estado e da vantagem republicana no número de eleitores registados pelo partido, os democratas esperam beneficiar do desgaste de Trump e das dificuldades sentidas pelo setor agrícola. A presença do candidato libertário Thomas Laehn no boletim de voto poderá ainda dividir o eleitorado conservador e prejudicar Hinson.

Kansas

No Kansas, que em 2024 deu a vitória a Donald Trump por 16 pontos percentuais, a possibilidade de os democratas conquistarem um lugar é um sinal da crescente competitividade eleitoral num território tradicionalmente conservador. O republicano Roger Marshall procura a reeleição frente a Adam Hamilton, pastor e fundador de uma das maiores congregações da Igreja Metodista Unida nos EUA. Uma vitória democrata seria histórica: o Kansas não elege um senador “azul” desde 1932.

Hamilton tem procurado capitalizar a insatisfação com a Administração Trump e as críticas dirigidas ao percurso profissional de Marshall. Uma investigação do The New York Times revelou que o atual senador e o seu consultório processaram mais de 700 pacientes por dívidas médicas, durante os anos em que foi médico obstetra. Marshall defendeu as práticas de cobrança, argumentando que eram necessárias para manter o consultório em funcionamento.

A crescente competitividade da eleição levou os republicanos a deslocar recursos da Carolina do Norte para reforçar a defesa do lugar de Marshall. As sondagens mais recentes colocavam Hamilton ligeiramente à frente, embora sem uma margem expressiva. Uma vitória democrata quebraria um ciclo de 94 anos e seria um sinal de que a insatisfação com Trump está a encontrar expressão eleitoral mesmo em estados onde os republicanos mantêm uma vantagem histórica.

Maine

O Maine representa uma das melhores oportunidades dos democratas para conquistar um lugar republicano. A senadora Susan Collins procura renovar o mandato num estado que Kamala Harris venceu nas últimas eleições presidenciais, tornando esta uma das poucas disputas em que um republicano concorre num território que votou contra Trump. Collins tem procurado preservar a sua imagem de política moderada e distanciar-se de algumas posições do Presidente, numa tentativa de atrair eleitores independentes.

Do lado democrata, o candidato é Troy Jackson, antigo presidente do Senado estadual e madeireiro, que entrou na corrida apenas em julho, após o primeiro candidato escolhido pelo partido, Graham Platner, ter abandonado a disputa na sequência de uma polémica em torno de alegações de agressão sexual — que negou. Jackson tem centrado a campanha no custo de vida, recorrendo também ao tema do preço da lenha para aquecimento, particularmente relevante num estado onde os invernos rigorosos pesam nos orçamentos familiares.

As sondagens mais recentes colocavam Jackson na frente, apesar de Collins beneficiar de uma forte mobilização financeira de grupos republicanos externos à sua campanha. Para os democratas, conquistar este lugar seria um passo importante para alcançar os quatro ganhos líquidos de que precisam; para os republicanos, a derrota de Collins representaria a perda de uma das figuras mais experientes do partido no Senado.

Carolina do Norte

A decisão do senador republicano Thom Tillis de não se recandidatar deixou em aberto um lugar que os democratas procuram conquistar. O antigo governador Roy Cooper tem pela frente Michael Whatley, antigo presidente do Comité Nacional Republicano e escolhido por Donald Trump para disputar o lugar. Embora o Presidente tenha vencido a Carolina do Norte por cerca de três pontos percentuais em 2024, o estado tornou-se uma das principais apostas dos democratas para recuperar terreno no Senado.

Cooper tem procurado mobilizar os eleitores em torno das preocupações económicas e do descontentamento com a Administração Trump, beneficiando também da notoriedade que construiu durante os dois mandatos à frente do governo estadual. Whatley, por seu lado, tem contado com o apoio de Trump e da estrutura nacional do Partido Republicano, mas não conseguiu acompanhar a capacidade de angariação de fundos do adversário.

O estado da Carolina do Norte é uma das hipóteses mais sólidas de conquista para os democratas e poderá constituir um dos primeiros passos para recuperarem o controlo do Senado.

As sondagens mais recentes davam a Cooper uma vantagem entre nove e 14 pontos percentuais. Perante este cenário, aliados republicanos que tinham investido fortemente na Carolina do Norte começaram a deslocar a atenção para outros estados onde a disputa está mais equilibrada. Este estado é, por isso, uma das hipóteses mais sólidas de conquista para os democratas e poderá constituir um dos primeiros passos para recuperar o controlo da câmara alta do Congresso.

Ohio

A eleição para o Senado no Ohio é uma das mais renhidas e dispendiosas destas intercalares. O democrata Sherrod Brown, que perdeu o lugar para o republicano Bernie Moreno em 2024, tenta regressar à câmara alta frente a Jon Husted, nomeado para ocupar o lugar deixado vago por JD Vance quando este assumiu a vice-presidência do país. O vencedor cumprirá os dois anos finais do mandato iniciado por Vance, voltando a disputar um mandato completo de seis anos nas eleições de 2028.

Brown tem procurado mobilizar os trabalhadores e os eleitores de rendimentos médios descontentes com a subida dos preços e os efeitos económicos da guerra com o Irão. Ao longo da carreira, o antigo senador construiu uma imagem de proximidade aos sindicatos e à classe trabalhadora, enquanto Husted se apresenta como um conservador em matéria orçamental, defensor de cortes nos impostos e da redução da regulação.

As últimas projeções indiciam uma disputa renhida: Brown surgia ligeiramente à frente em várias sondagens, embora outras apontassem para um empate ou mesmo uma vantagem curta de Husted. Os grupos externos às duas campanhas terão gasto, em conjunto, perto de 400 milhões de dólares — um montante que ilustra a importância que republicanos e democratas atribuem a um lugar que poderá ser decisivo para o controlo do Senado.

Carolina do Sul

A morte do senador republicano Lindsey Graham, em julho, abriu uma vaga na representação da Carolina do Sul no Senado, estado que Donald Trump venceu por 18 pontos percentuais em 2024. O governador republicano Henry McMaster nomeou a irmã do senador, Darline Graham, para ocupar temporariamente o lugar. Com o apoio do líder da Casa Branca, a candidata procura agora conquistar um mandato completo de seis anos frente à democrata Annie Andrews, pediatra de profissão.

A candidatura de Darline Graham tem sido marcada pela reduzida experiência política e por algumas declarações sobre segurança nacional. Durante a campanha, a republicana reconheceu não estar suficientemente informada sobre o tema, admitindo que não era a sua área. Andrews tem procurado explorar estas fragilidades, centrando o discurso nas dificuldades económicas das famílias, nomeadamente no preço dos combustíveis e dos bens alimentares.

Apesar da vantagem de Trump na Carolina do Sul e de o estado não eleger um senador democrata desde 1998, as sondagens da reta final mostravam as duas candidatas muito próximas nas intenções de voto. Uma eventual vitória de Andrews seria um resultado particularmente significativo num território tradicionalmente republicano.

Texas

O Texas é talvez o maior símbolo da vulnerabilidade inesperada dos republicanos nestas eleições. O estado não elege um democrata para um cargo estadual desde 1994 e Trump venceu-o por quase 14 pontos percentuais em 2024. Ainda assim, o procurador-geral republicano Ken Paxton enfrenta uma candidatura democrata competitiva, liderada por James Talarico, membro da Câmara dos Representantes do Texas.

Com o apoio de Trump, Paxton derrotou o senador republicano John Cornyn na segunda volta das primárias do partido, garantindo a nomeação para as eleições de novembro. Mas a sua vitória aprofundou as divisões no partido: Cornyn não se juntou à campanha do antigo adversário, enquanto os problemas judiciais e éticos que acompanham Paxton alimentaram receios de que a candidatura pudesse pôr em risco um lugar tradicionalmente republicano. Talarico tem procurado explorar estas fragilidades e o desgaste da Administração Trump, centrando a campanha no custo de vida e na influência dos grandes doadores sobre a política.

Nos últimos dias, as sondagens davam a Talarico uma vantagem que variava entre dois e oito pontos percentuais. Trump intensificou a presença no estado nas últimas semanas da campanha e os republicanos canalizaram cerca de 300 milhões de dólares para defender o lugar. Esta eleição tornou-se, assim, um teste à capacidade dos democratas para quebrar o domínio republicano num estado que há décadas constitui um dos principais bastiões eleitorais do GOP (“Grand Old Party”).

Os estados democratas que os republicanos querem recuperar

Georgia

A Georgia passou de ser um dos alvos prioritários dos republicanos para se tornar um estado onde o partido enfrenta dificuldades para conquistar um lugar democrata no Senado. Jon Ossoff procura renovar o mandato frente ao congressista republicano Mike Collins, num território que Donald Trump venceu por apenas 2,2 pontos percentuais em 2024. O resultado das eleições presidenciais alimentou as expectativas republicanas de conseguir virar o lugar, mas a campanha acabou por seguir outro rumo.

Ossoff tem apostado nas críticas à Administração Trump, procurando associar o adversário às políticas da Casa Branca e ao aumento do custo de vida. Collins, que conta com o apoio do Presidente, tem defendido a agenda republicana e procurado capitalizar a vitória de Trump no estado. A campanha democrata ganhou também visibilidade com a entrada em cena de Barack Obama, que participou, a 28 de outubro, num comício de apoio a Ossoff e a Keisha Lance Bottoms, candidata democrata ao governo estadual.

Uma sondagem da Universidade da Georgia, divulgada a 21 de outubro, colocava Ossoff oito pontos percentuais à frente de Collins, com 48% das intenções de voto contra 40% — com 12% de eleitores indecisos. À semelhança de outras corridas, a diferença nas sondagens levou os republicanos a deslocar recursos para outros estados onde a conquista de lugares democratas parece estar mais ao alcance.

Michigan

Depois de ter perdido por menos de 20 mil votos a eleição para o Senado no Michigan em 2024, Mike Rogers volta a tentar conquistar um lugar na câmara alta por este estado. O antigo congressista republicano enfrenta agora Abdul El-Sayed, antigo responsável pela saúde pública do condado de Wayne, que garantiu a nomeação democrata ao derrotar a congressista Haley Stevens numa primária renhida. A eleição realiza-se num lugar deixado em aberto pela decisão do senador democrata Gary Peters de não procurar um novo mandato.

A política externa, em particular a posição dos candidatos sobre Israel e a guerra em Gaza, acabou por marcar a campanha. El-Sayed, crítico da atuação israelita, enfrentou resistência de setores do eleitorado judaico e foi criticado pela forma como reagiu a um ataque a uma sinagoga no Michigan. As divergências tornaram-se ainda mais evidentes a 1 de novembro, quando Stevens, derrotada nas primárias, anunciou o apoio a Rogers e apareceu ao lado do republicano num evento numa igreja de Detroit. A decisão surgiu depois de um confronto público com El-Sayed em torno de um anúncio de campanha que, segundo a congressista, responsabilizava Israel pela subida dos preços dos alimentos.

Apesar das divisões internas, uma sondagem do The New York Times e da Universidade de Siena, divulgada a 1 de novembro, colocava El-Sayed com 53% das intenções de voto, contra 42% de Rogers. A eleição atraiu mais de 100 milhões de dólares em publicidade desde as primárias de agosto. O resultado será também um teste à capacidade de El-Sayed para recompor a coligação democrata depois de uma campanha interna particularmente divisiva, mas também à de Rogers para aproveitar essas fraturas e conquistar um lugar que os republicanos não elegem desde 1994.

Minnesota

O escândalo de fraude em programas de apoio à infância tornou-se um dos principais temas da campanha para o Senado no Minnesota. A republicana Michele Tafoya, antiga jornalista desportiva e sem experiência em cargos políticos eletivos, tem procurado responsabilizar a vice-governadora Peggy Flanagan pela gestão do caso, que atingiu a administração estadual de Tim Walz e contribuiu para a decisão do governador de não procurar um novo mandato. Flanagan concorre ao lugar deixado vago pela senadora democrata Tina Smith.

A candidata democrata tem rejeitado as críticas à sua atuação, sublinhando o apoio que deu ao trabalho do gabinete independente de inspeção-geral e ao agravamento das penalizações para os responsáveis por fraudes. Flanagan procura também recentrar o debate nas dificuldades económicas das famílias, com particular atenção à subida dos preços dos combustíveis e dos bens alimentares, que atribui às políticas de Trump e aos efeitos da guerra com o Irão. Tafoya, por seu lado, tem insistido na responsabilidade da atual administração estadual pelo escândalo.

Apesar de Flanagan ter mantido a dianteira nas sondagens, a diferença entre as candidatas diminuiu ao longo da campanha: uma sondagem da AtlasIntel, realizada entre 28 de outubro e 1 de novembro, dava à democrata apenas dois pontos de vantagem (48% contra 46%). Ao contrário do que sucede no Ohio ou no Texas, o Minnesota não atraiu um investimento significativo de grupos externos, com republicanos e democratas a gastarem cerca de 1,8 milhões de dólares cada. Uma vitória de Tafoya seria a primeira conquista republicana de um lugar no Senado pelo Minnesota desde 2002.

New Hampshire

No New Hampshire, John Sununu tenta regressar ao Senado quase duas décadas depois de ter perdido o lugar, em 2008, frente à democrata Jeanne Shaheen, que agora decidiu não se recandidatar. O antigo senador enfrenta Chris Pappas, congressista democrata que procura conservar o lugar para o partido. O apelido Sununu tem uma longa tradição política no estado: o irmão do candidato, Chris Sununu, foi governador durante oito anos, enquanto o pai, John H. Sununu, também governou o New Hampshire e foi chefe de gabinete do Presidente George H. W. Bush.

Embora ambos procurem apresentar-se como alternativas às elites de Washington, os candidatos têm seguido estratégias diferentes. Sununu acusa Pappas de ser um político de carreira, sem resultados concretos após quase oito anos no Congresso, e promete contrariar o próprio partido sempre que os interesses do estado o exigirem. Pappas, por seu lado, tem procurado associar o adversário a Donald Trump, que apoiou a sua candidatura nas primárias, apresentando a eleição como uma escolha entre os interesses do New Hampshire e a agenda do Presidente.

Na véspera das eleições, as sondagens mantinham Pappas com uma vantagem de cerca de seis pontos percentuais. A diferença não impediu os republicanos de investirem fortemente na campanha: os grupos ligados ao partido gastaram cerca de 37 milhões de dólares em publicidade, contra 24 milhões do lado democrata. Contudo, o New Hampshire apresenta um comportamento eleitoral particular. Apesar de votar maioritariamente nos democratas nas eleições presidenciais e para o Congresso federal, tem um governador republicano e uma maioria republicana na legislatura estadual — uma divisão que ajuda a explicar a importância que os dois partidos atribuem à conquista do lugar.