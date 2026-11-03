Euribor a três meses sobe para 2,765% e atinge máximo desde dezembro de 2024

A taxa Euribor subiu hoje a três, a seis e a 12 meses, no prazo mais curto para um máximo desde dezembro de 2024, em relação a segunda-feira.

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou ao ser fixada em 3,006%, mais 0,012 pontos percentuais do que na segunda-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor saltou para 3,317%, mais 0,013 pontos que na véspera.

A Euribor a três meses também subiu, ao ser fixada em 2,765%, mais 0,051 pontos e um máximo desde dezembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 40,3% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,03% e 24,27%, respetivamente. A Euribor terminou outubro com a média mensal inalterada no prazo mais curto, a avançar no intermédio e a descer no mais longo.

A média mensal da Euribor em outubro manteve-se em 2,635% a três meses e subiu 0,053 pontos para 2,975% a seis meses. Já a média da Euribor a 12 meses desceu 0,008 pontos para 3,239% em outubro.

Como esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras na passada quinta-feira e, segundo o mercado, adiou a subida das mesmas para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em Frankfurt em 16 e 17 de dezembro.