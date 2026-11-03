Fábrica da Schaeffler nas Caldas da Rainha fica fora dos despedimentos do grupo alemão

A fábrica de rolamentos da multinacional alemã Schaeffler nas Caldas da Rainha não será abrangida pelos despedimentos anunciados pelo grupo esta terça-feira, confirmou ao ECO a empresa de componentes para a indústria automóvel.

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“Posso confirmar que as nossas atividades em Portugal e a unidade da Schaeffler em Caldas da Rainha não estão abrangidas pelo âmbito destas medidas“, disse fonte oficial da empresa alemã, questionado se a unidade portuguesa, que emprega cerca de 500 pessoas, seria afetada pelo programa de despedimentos.

A fabricante de componentes automóveis alemã vai cortar 3.460 postos de trabalho na Europa, dos quais 2.660 na Alemanha, e vai encerrar cinco unidades no continente, segundo adiantou em comunicado publicado no seu site.

Posso confirmar que as nossas atividades em Portugal e a unidade da Schaeffler em Caldas da Rainha não estão abrangidas pelo âmbito destas medidas. Fonte oficial da Schaeffler

“As medidas hoje anunciadas pelo Grupo Schaeffler para melhorar o desempenho e a competitividade dizem respeito a determinadas unidades do Grupo — sobretudo na Alemanha, mas também em França, na Eslováquia e na Bélgica”, detalha fonte oficial do grupo em declarações ao ECO.

A empresa explica, em comunicado, que, na sequência da conclusão das medidas de reestruturação anunciadas em novembro de 2024 e da celebração de 1.800 acordos de reforma antecipada parcial no início de outubro, a administração decidiu avançar com um “novo programa de melhoria do desempenho”.

O objetivo do plano de redução de custos é “reduzir o excesso de capacidade, ajustar a capacidade de desenvolvimento, diminuir os custos com pessoal e reduzir a complexidade organizacional”, num contexto de abrandamento e crescente concorrência.

Cerca de 50% dos postos de trabalho abrangidos pelos cortes são na área da produção, 30% na investigação e desenvolvimento e 20% noutras áreas funcionais. O programa vai afetar 16 unidades na região da Europa. Em relação ao encerramento de cinco unidades, quatro das quais estão situadas na Alemanha.

A fábrica das Caldas da Rainha já tinha sido poupada ao programa de despedimentos anunciado há dois anos, voltando agora a ficar de fora dos despedimentos.

Criada em 1960, a antiga fábrica ROL é especializada no fabrico de rolamentos sobretudo para a indústria automóvel, embora trabalhe igualmente para clientes de outros setores, como o dos eletrodomésticos, exportando a quase totalidade da produção.