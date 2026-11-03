Fábrica da Schaeffler nas Caldas da Rainha fica fora dos despedimentos do grupo alemão
Fábrica de rolamentos, que emprega cerca de 500 pessoas, não está incluída no programa de despedimentos anunciado pelo grupo, que prevê eliminar 3460 postos de trabalho na Europa, confirmou o ECO.
A fábrica de rolamentos da multinacional alemã Schaeffler nas Caldas da Rainha não será abrangida pelos despedimentos anunciados pelo grupo esta terça-feira, confirmou ao ECO a empresa de componentes para a indústria automóvel.
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“Posso confirmar que as nossas atividades em Portugal e a unidade da Schaeffler em Caldas da Rainha não estão abrangidas pelo âmbito destas medidas“, disse fonte oficial da empresa alemã, questionado se a unidade portuguesa, que emprega cerca de 500 pessoas, seria afetada pelo programa de despedimentos.
A fabricante de componentes automóveis alemã vai cortar 3.460 postos de trabalho na Europa, dos quais 2.660 na Alemanha, e vai encerrar cinco unidades no continente, segundo adiantou em comunicado publicado no seu site.
Posso confirmar que as nossas atividades em Portugal e a unidade da Schaeffler em Caldas da Rainha não estão abrangidas pelo âmbito destas medidas.
“As medidas hoje anunciadas pelo Grupo Schaeffler para melhorar o desempenho e a competitividade dizem respeito a determinadas unidades do Grupo — sobretudo na Alemanha, mas também em França, na Eslováquia e na Bélgica”, detalha fonte oficial do grupo em declarações ao ECO.
A empresa explica, em comunicado, que, na sequência da conclusão das medidas de reestruturação anunciadas em novembro de 2024 e da celebração de 1.800 acordos de reforma antecipada parcial no início de outubro, a administração decidiu avançar com um “novo programa de melhoria do desempenho”.
O objetivo do plano de redução de custos é “reduzir o excesso de capacidade, ajustar a capacidade de desenvolvimento, diminuir os custos com pessoal e reduzir a complexidade organizacional”, num contexto de abrandamento e crescente concorrência.
Cerca de 50% dos postos de trabalho abrangidos pelos cortes são na área da produção, 30% na investigação e desenvolvimento e 20% noutras áreas funcionais. O programa vai afetar 16 unidades na região da Europa. Em relação ao encerramento de cinco unidades, quatro das quais estão situadas na Alemanha.
A fábrica das Caldas da Rainha já tinha sido poupada ao programa de despedimentos anunciado há dois anos, voltando agora a ficar de fora dos despedimentos.
Criada em 1960, a antiga fábrica ROL é especializada no fabrico de rolamentos sobretudo para a indústria automóvel, embora trabalhe igualmente para clientes de outros setores, como o dos eletrodomésticos, exportando a quase totalidade da produção.
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