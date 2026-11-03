Factorial quer transformar a gestão de empresas com IA

A fragmentação de ferramentas e a dispersão da informação continuam a criar obstáculos à produtividade das empresas. É neste contexto que a Factorial, até agora associada sobretudo à gestão de Recursos Humanos, assume um novo posicionamento como plataforma de Inteligência Artificial (IA) para empresas, com soluções que abrangem também as áreas de Finanças e Tecnologias de Informação (IT).

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Tiago Cunha, Director of Strategy & Partnerships da Factorial, explica o que está na origem desta mudança e de que forma o agente de IA Factorial One, lançado pela empresa, pretende ligar pessoas, processos e informação, com o objetivo de integrar novas ferramentas nos processos de trabalho, sem retirar às pessoas a capacidade de decisão e supervisão.

A Factorial nasceu ligada à gestão de Recursos Humanos. Porque é que decidiu agora reposicionar-se como ´IA para empresas´?

A Factorial evoluiu porque os problemas que os nossos clientes nos pedem para resolver também evoluíram. Começámos por Recursos Humanos, mas rapidamente percebemos que a fricção dentro das empresas não termina aí: uma contratação envolve RH, mas também IT, acessos, equipamentos, orçamento e, na maior parte das vezes, várias aprovações. O mesmo acontece com uma despesa, uma mudança de função, um processo de onboarding ou um pedido interno. A informação está muitas vezes espalhada por diferentes ferramentas, equipas e pessoas, e são os próprios colaboradores que acabam por fazer o trabalho de “ligar os pontos”.

O Business Facts Index 2026 mostra bem o custo disso: em Portugal, 57.3% dos líderes empresariais dizem perder entre duas e três em cada 10 horas de trabalho à procura de informação que existe noutras áreas da empresa. É isso que queremos mudar. E, para isso, a Factorial evolui para ser a plataforma de IA que compreende, conecta e liberta o potencial da empresa, começando por RH, Finanças e IT.

Acreditamos que o valor está em conectar a forma como a organização funciona, e não em digitalizar cada departamento de forma isolada. Este reposicionamento não significa abandonar aquilo que construímos em RH; significa partir dessa base e responder diretamente a um problema mais amplo: ajudar as empresas a trabalhar de forma mais conectada, com menos fricção.

Não nos estamos a tornar uma “empresa de IA” porque a IA está na moda. A IA é um facilitador dentro de uma história mais ampla: a de uma plataforma que conecta pessoas, recursos e processos num único ambiente e que vai além da perceção histórica de “software de RH”, porque os desafios dos nossos clientes são hoje mais abrangentes do que os RH.

A ´IA para empresas´ é um posicionamento ambicioso. O que significa, concretamente?

Para nós, significa uma IA que não começa cada interação numa folha em branco. Uma IA genérica conhece o mundo, mas não conhece necessariamente a estrutura de uma empresa, as suas políticas, permissões, equipas, processos ou histórico… Na Factorial conhecemos esse contexto porque estamos integrados no sistema onde o trabalho acontece. É essa diferença que permite passar de responder a perguntas para agir verdadeiramente dentro da organização.

Na Factorial conhecemos as pessoas, as equipas, as funções, as políticas e os fluxos de trabalho das empresas. Isso significa que não é preciso voltar a explicar o contexto sempre que alguém quer pedir informação, preparar um relatório ou executar uma tarefa. É por isto mesmo que usamos a ideia de conhecer, conectar e desbloquear o potencial da empresa: conhecer o contexto, conectar o que hoje está isolado e libertar as pessoas de trabalho administrativo para que possam concentrar-se no que realmente cria valor.

O que muda, então, para um cliente da Factorial com esta nova fase?

Muda, sobretudo, a forma como a nossa plataforma passa a ajudar a executar o trabalho. No centro desta evolução está o Factorial One, o agente de IA pessoal que acompanha cada colaborador dentro da plataforma. O utilizador pode fazer perguntas, delegar tarefas ou automatizar rotinas, sempre de acordo com as permissões existentes na empresa. Na prática, isto pode significar pedir um relatório de despesas por departamento, identificar os melhores candidatos para uma função, preparar documentos, resolver sobreposições de turnos ou encaminhar pedidos internos.

A ambição é que a IA deixe de ser uma ferramenta separada e passe a estar integrada nos processos que as equipas já utilizam. Para os clientes atuais, os alicerces mantêm-se. RH, Finanças e IT continuam a funcionar como hoje; o Factorial One acrescenta uma camada de inteligência e capacidade de ação sobre o contexto que já existe na plataforma.

Num mercado em que praticamente todas as empresas tecnológicas falam de IA, como é que a Factorial se diferencia?

A nossa diferenciação está no contexto e na capacidade de agir. Muitas soluções de IA são ferramentas adicionais que obrigam o utilizador a copiar informação, explicar novamente o problema ou trabalhar fora do sistema onde os processos realmente acontecem. A nossa visão é a oposta: a IA deve estar dentro das ferramentas e dos fluxos que a empresa já utiliza. O Factorial One trabalha sobre dados reais da empresa, respeita as permissões existentes e todas as ações ficam registadas. Cada colaborador vê apenas aquilo a que já tinha acesso, e nenhuma ação é executada sem as permissões adequadas. Isto é particularmente importante quando falamos de áreas como RH, Finanças ou IT, onde contexto, segurança e controlo não são detalhes, mas requisitos fundamentais.

Por outras palavras, a IA genérica até pode dar respostas, mas o nosso objetivo é ir muito além, é que a nossa plataforma consiga compreender verdadeiramente o negócio e transformar esse contexto em ação, sem obrigar as pessoas a sair do sistema onde já trabalham.

O vosso estudo Business Facts Index 2026 mostra que a desconexão entre ferramentas e equipas já tem um custo elevado. Qual foi o resultado que mais vos surpreendeu em Portugal?

Um dos dados mais relevantes é perceber que a desconexão deixou de ser apenas uma questão de eficiência e passou a ter um impacto económico mensurável para as empresas. Em Portugal, 57.3% dos líderes empresariais dizem perder entre duas e três em cada 10 horas de trabalho à procura de informação que existe noutro departamento, a reconciliar dados ou a repetir trabalho já feito. Quando esse tempo é convertido em valor económico, o custo estimado chega a 327.002€ por ano numa empresa portuguesa com mil colaboradores, considerando apenas o tempo dos managers afetados. Numa empresa com 250 colaboradores, a estimativa é de 81.750€ euros por ano.

É importante dizer que estes valores são estimativas, construídas a partir do tempo reportado pelos participantes e de dados oficiais do Eurostat sobre salários e estrutura da força de trabalho. No entanto, são muito importantes porque ajudam a tornar visível um problema que muitas organizações sentem no dia a dia e raramente quantificam.

Quase três em cada quatro líderes portugueses dizem que as empresas funcionariam melhor com menos ferramentas. Estamos perante um problema de excesso de software?

Diria que estamos, sobretudo, perante um problema de fragmentação. As empresas digitalizaram muitos processos ao longo dos últimos anos, mas isso nem sempre significou que os sistemas passaram a trabalhar em conjunto. O Business Facts Index mostra que 73.2% dos líderes portugueses dizem perder foco por alternarem constantemente entre aplicações, e 73.8% acreditam que a empresa funcionaria melhor com menos ferramentas e soluções mais centralizadas.

Assim, fica claro que o problema não é utilizar tecnologia; é obrigar as pessoas a fazerem manualmente o trabalho de integração entre sistemas: procurar informação, copiar dados, pedir confirmações ou reconstruir uma visão que deveria estar disponível de imediato. A tecnologia deixa de ser uma ajuda essencial e passa a ser mais um fardo ou um problema a resolver.

É exatamente este problema que está na origem do novo posicionamento da Factorial. Não queremos acrescentar “mais uma ferramenta”; queremos reduzir o número de pontos de fricção e fazer com que pessoas, processos e informação funcionem sobre um contexto comum.

Portugal é o mercado onde mais líderes esperam mudanças provocadas pela IA nos próximos 12 meses. Há entusiasmo a mais e maturidade a menos?

Existe claramente uma diferença entre expectativa e adoção profunda. Segundo o nosso estudo, 84.9% dos líderes portugueses esperam que a IA altere a forma como a empresa opera nos próximos 12 meses, o valor mais elevado dos cinco mercados analisados, mas apenas 4.8% dizem ter IA integrada em todas as operações, e 36,4% continuam numa fase de exploração sem utilização diária. Isto mostra que estamos numa fase de transição. A questão já não é se as empresas vão utilizar IA, mas como a vão integrar de forma útil. Adicionar ferramentas de IA sem contexto pode simplesmente criar mais uma camada de complexidade. A maturidade chega quando a tecnologia está incorporada nos processos, tem acesso ao contexto necessário e existe clareza sobre o que pode fazer, com que permissões e onde continua a ser necessária decisão humana. É isso que queremos conseguir com a nossa plataforma.

O estudo mostra também um paradoxo: a IA aumenta as expectativas de produtividade, mas não está necessariamente a reduzir a carga de trabalho. Há o risco de estarmos apenas a acelerar o ritmo das empresas?

Esse risco existe se a IA for utilizada apenas como mecanismo para produzir mais. Em Portugal, 71.3% dos líderes dizem ter aumentado as expectativas de desempenho das equipas desde que começaram a trabalhar com IA, enquanto 66.4% afirmam que a carga de trabalho se manteve ou aumentou.

Para nós, isso reforça a ideia de que medir o sucesso da IA apenas em volume de output é insuficiente. O verdadeiro valor está em retirar trabalho repetitivo, administrativo e pouco diferenciador, criando espaço para tarefas onde o julgamento, a criatividade, a relação humana e a tomada de decisão continuam a ser essenciais.

É também por isso que a Factorial não apresenta a IA como substituto das pessoas. O nosso modelo é de pessoas e agentes a trabalharem em conjunto: os agentes assumem tarefas repetitivas, enquanto as pessoas mantêm decisão, supervisão e responsabilidade. O objetivo não é simplesmente fazer mais trabalho no mesmo tempo, é permitir que as pessoas utilizem melhor o seu tempo.