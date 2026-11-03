Galp. Governo considera “concentrar” posição na refinaria de Sines

O Governo considera “concentrar” a participação que detém na Galp na refinaria, a parte no negócio na qual afirma ter mais interesse, uma vez que a petrolífera mantém a intenção de separar a parte comercial da parte industrial.

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“Poderá não estar fora de causa nós concentrarmos a nossa participação na refinaria, que é aquilo que nos interessa, sem ter custos adicionais. E termos um poder maior na refinaria”, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, esta manhã, na Assembleia da República.

A responsável da tutela fez estas declarações na sequência de uma pergunta sobre que “garantias concretas” existem de que a Galp manterá a atividade em Portugal, onde gere a única refinaria ativa no país.

O Estado detém uma participação de 8,2% na Galp através da Parpública, que se encontra avaliada em cerca de 1,13 mil milhões de euros a preços de mercado. O grupo Amorim controla 36,69% da petrolífera, juntamente com a Sonangol. Mais de 54% do capital está disperso em bolsa. O ministro da Economia, Castro Almeida, declarou numa entrevista publicada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios que não está fora de hipótese reforçar a posição na petrolífera.

A Galp teve em cima da mesa um acordo para fusão parcial com a Moeve, no qual esperava fundir as áreas comercial (que inclui o retalho) e industrial (que inclui a refinação). Contudo, o acordo acabou por cair por terra. Ainda assim, a petrolífera rapidamente informou que estaria interessada em explorar novas parcerias para as áreas de retalho e refinação.

Maria da Graça Carvalho indicou que, se estiver em jogo financiamento exterior à União Europeia, “Portugal tem mecanismos muito diretos para atuar”. Com base num decreto de lei de 2014 e num regulamento europeu de 2019, pode impor condições ou opor-se à transação.

Já se as parcerias implicarem financiamento europeu, o Governo só poderá intervir caso existam “questões de concorrência” ou através da posição do Estado na Galp.

Esta segunda-feira, a ministra já havia afirmado que o acordo para a fusão parcial entre Moeve e Galp não caiu na sequência do acompanhamento que foi feito pelo Governo. “Não foi por nossa causa que o acordo não foi feito. Mas sabiam que era uma possibilidade que o Governo tinha [de atuar para garantir a soberania energética]”, adiantou.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h56)