Governo avisa que quem não respeite lei pode ter autorização de residência cancelada
O secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração avisou que aqueles que participam nas manifestações pela habitação e não respeitem a lei, terão aurorização de residência cancelada.
O secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração avisou esta terça-feira, no parlamento, que aqueles que participam nas manifestações pela habitação e não respeitem a lei dos estrangeiros podem ter as suas autorizações de residência canceladas.
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Na audição que decorreu na Assembleia da República, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), Rui Armindo Freitas explicou que a lei dos estrangeiros é muito clara “sobre questões de segurança pública e de ordem pública”, numa referência aos cidadãos “estrangeiros que estão a ter algum tipo de ação” nas manifestações.
Se as regras não forem cumpridas, “naturalmente que as autoridades competentes terão que fazer o seu trabalho”, referiu ainda o secretário de Estado, esclarecendo que não estão em causa ordens de retorno.
“A consequência é o cancelamento de autorizações de residência, que podem levar ao abandono em 20 dias do território nacional para todos que – não por se manifestarem -, mas possam colocar em causa a ordem pública”, explicou Rui Armindo Freitas.
Desde 10 de outubro têm-se sucedido no país manifestações pelo direito à habitação, reivindicando a reversão da nova lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, um travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários, o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.
Na madrugada de domingo, a PSP voltou a dispersar as acampadas pelo direito à habitação no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, retirando cerca de 100 tendas. A intervenção culminou em cargas policiais e arremesso de objetos, provocando mais de duas dezenas de feridos entre manifestantes e polícias.
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