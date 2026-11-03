Governo garante que “imigração paga a imigração” no Orçamento do Estado para 2027

O Governo garante que o reforço dos meios destinados à política de imigração em 2027 não terá custos para os contribuintes portugueses. As despesas com documentação, atendimento e integração de cidadãos estrangeiros, incluindo o funcionamento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), são financiadas pelas taxas pagas pelos próprios imigrantes, assegurou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, esta terça-feira, durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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"Todas as medidas que a AIMA vai desenvolver, que representam mais de 100 milhões de euros de despesa, desde o atendimento ao reforço da capacidade de resposta, passando pelo ensino do português como língua não materna ou estrangeira e pelo recurso a mediadores, são pagas pelas taxas que os imigrantes pagam para poderem residir em Portugal.”

Portanto, acrescentou o governante durante a audição, “a imigração paga a imigração”. “Com este Orçamento, cai por terra qualquer argumento em sentido contrário“, acrescentou o ministro, referindo-se ao financiamento das políticas de imigração, ao funcionamento da agência e às medidas de integração.

Também o secretário de Estado Adjunto da Presidência e da Imigração, Rui Armindo Freitas, sublinhou que o reforço da dotação da AIMA será assegurado sem recurso a receitas fiscais. Em 2027, o orçamento da agência aumenta de 97 milhões para 146 milhões de euros, uma subida de cerca de 50%.

O acréscimo de verba tem destinos específicos. “Mais de quatro milhões de euros serão canalizados para a transformação digital, 4,2 milhões para a melhoria do atendimento e cerca de 1,4 milhões para a aprendizagem da língua portuguesa, a formação laboral e a capacitação de mediadores“, elencou.

“Estamos a reforçar o orçamento da agência em 50%, sem recorrer a um cêntimo dos impostos dos portugueses. Em Portugal, o orçamento da imigração é pago pela imigração”, insistiu Rui Armindo Freitas.

Plano Nacional de Integração aprovado “nas próximas semanas”

António Leitão Amaro adiantou ainda que o Plano Nacional de Integração, que o Governo prevê apresentar “nas próximas semanas”, terá duas fontes de financiamento: as receitas provenientes das taxas pagas pelos imigrantes e os fundos europeus destinados à imigração.

“Por um lado, será financiado através da receita obtida com as taxas pagas pelos imigrantes e, por outro, através dos fundos europeus para a imigração”, explicou o ministro da Presidência, sem adiantar nesta audição o montante que será alocado ao plano.

O governante abordou ainda o acesso dos cidadãos estrangeiros às prestações sociais, rejeitando a proposta do Chega de impedir que os filhos de imigrantes tenham acesso ao abono de família durante os primeiros três, quatro ou cinco anos de residência em Portugal.

Leitão Amaro lembrou que, no caso da Prestação Social Única (PSU), já existe uma exigência de um ano de residência, uma regra que, sublinhou, vigorava também durante os governos do PS e que foi mantida pelo atual Executivo. “É preciso um ano de residência. Já era assim no tempo do Partido Socialista e continuou a ser assim”, afirmou, distinguindo essa condição da proposta de alargar as restrições às prestações sociais às crianças filhas de estrangeiros.

O governante garantiu que continuará a opor-se à exclusão destas crianças do acesso ao abono de família durante os primeiros anos de residência dos pais em Portugal. “Uma criança é uma pessoa. A nacionalidade é apenas mais uma característica. Uma criança tem direito a comer porque tem direito a comer. Tem direito a ir à escola porque tem direito a ir à escola, porque é uma pessoa e porque é uma criança”, defendeu.

Além da dimensão humanitária, Leitão Amaro argumentou que garantir o acesso à alimentação e à educação é também uma forma de promover a integração das crianças na sociedade portuguesa. “Mesmo numa lógica utilitária, é melhor para o país que essas crianças estejam bem integradas. Serão pessoas muito mais bem integradas na sociedade portuguesa, ou em qualquer outra sociedade, se tiverem acesso à alimentação e à escola”, sustentou.

"É por isso que lutarei sempre, até ao último dia, contra a proposta do Chega de impedir que crianças filhas de estrangeiros residentes em Portugal tenham acesso ao abono de família durante os primeiros três, quatro ou cinco anos.”

Entretanto, a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, corrigiu o ministro ao dizer que o partido “nunca tinha proposto o impedimento do acesso ao abono de família” por parte de crianças imigrantes, mas antes defende a priorização do apoio às crianças portuguesas.

O ministro rejeitou igualmente a ideia de que os imigrantes vêm para Portugal com o objetivo de beneficiar das prestações do Estado Social, argumentando que os dados relativos aos beneficiários dos apoios sociais contrariam essa leitura. Como exemplo, apontou para a diferença entre o peso dos cidadãos estrangeiros na população residente e a sua representação entre os beneficiários das prestações sociais de natureza não contributiva.

"Os estrangeiros representam cerca de 14% a 15% da população total, mas, entre os beneficiários do apoio social menos contributivo — o antigo Rendimento Social de Inserção (RSI), agora PSU –, a percentagem de estrangeiros está abaixo dos 4%.”

O governante acrescentou que os imigrantes contribuem para a Segurança Social com muito mais do que aquilo que recebem em prestações sociais. “Hoje, os cidadãos estrangeiros contribuem para a Segurança Social com muitas centenas de milhões de euros a mais do que beneficiam enquanto conjunto“, salientou. “Por cada quatro euros que entram na Segurança Social por cidadãos estrangeiros sai apenas um euro”, reforçou.

Para o ministro, a ideia de que a imigração representa uma sobrecarga para o Estado Social não corresponde, por isso, à realidade. “Podemos ter muitas dúvidas sobre vários aspetos da imigração. Mas argumentar que os imigrantes vêm para Portugal para beneficiar do Estado Social, retirar prestações sociais e degradar um sistema para o qual todos contribuem é uma ideia falsa e merece ser combatida”, afirmou. “Combater essa ideia é também um dever ético e de verdade”, concluiu.