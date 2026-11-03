Governo liberta gestão da TAP de amarras do Estado. “Podemos atuar com mesmas regras” do mercado”, reage chairman

O Governo aprovou um Decreto-Lei que cria um regime especial aplicável á TAP que a deixa de fora das obrigações do Estatuto do Gestor Público, com algumas exceções, é dá muito maior liberdade á gestão para definir remunerações e aprovar investimentos. Diploma foi publicado no mesmo dia em que foi assinado o contrato de aquisição de até 49,9% da companhia aérea pela Lufthansa. O chairman da empresa, Carlos Oliveira, aplaude.

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O preâmbulo do decreto-lei refere que importa “assegurar que a entrada de um acionista privado de referência e a consequente evolução do modelo de governo societário da TAP, S. A., possam ser acompanhadas pela adoção de um modelo de administração, fiscalização, planeamento e financiamento próprios de uma sociedade comercial que atua em condições de mercado, sem prejuízo da salvaguarda dos interesses estratégicos do Estado enquanto acionista e das demais formas de acompanhamento e controlo que continuem legalmente aplicáveis”

O que para o Governo impõe “a adequação do regime jurídico aplicável à TAP, S. A., afastando as soluções que, concebidas em termos gerais para as empresas integralmente inseridas no setor público empresarial, se revelem suscetíveis de condicionar a organização societária, a autonomia de gestão ou a capacidade de resposta da empresa às exigências específicas do setor da aviação comercial e à configuração acionista resultante do processo de reprivatização”.

O que justifica que à TAP “não seja aplicável o Estatuto do Gestor Público”. O estatuto, a designação, o exercício de funções e a cessação de funções dos membros dos respetivos órgãos sociais passam a reger-se pelo direito societário e pelas regras especificamente aplicáveis à sociedade.

Alguns exemplos ajudam a perceber a consequência prática:

Remunerações . Deixa de se aplicar o regime remuneratório previsto no Estatuto do Gestor Público, incluindo as disposições sobre remunerações fixas e variáveis. Ou seja, a TAP passará a poder praticar salários competitivos com o setor privado .

. Deixa de se aplicar o regime remuneratório previsto no Estatuto do Gestor Público, incluindo as disposições sobre remunerações fixas e variáveis. Ou seja, . Nomeações. Deixam de se aplicar as regras de nomeação do Estatuto do Gestor Público, incluindo a intervenção da CReSAP .

Deixam de se aplicar as regras de nomeação do Estatuto do Gestor Público, incluindo a intervenção da . Cessação de funções. Deixam de se aplicar as regras específicas de demissão e indemnização previstas no Estatuto do Gestor Público, passando a prevalecer o direito societário e as demais regras aplicáveis.

“Eu penso que ajuda numa empresa que está num mercado concorrencial a ter uma gestão que atua com as mesmas regras de quem está nesse mercado concorrencial e, portanto, termos esse enquadramento mais apropriado a uma empresa nessa realidade, eu diria que nos ajuda. Mas não é por isso que não faremos o nosso trabalho”, reagiu o chairman da TAP, Carlos Oliveira, à margem da assinatura do contrato entre o Estado e a Lufthansa, sem saber ainda o conteúdo do Decreto-Lei.

Há, no entanto, algumas disposições do Estatuto do Gestor Público que continuam a aplicar-se aos administradores designados pelo Estado, como a proibição de acumular funções de administrador com cargos de direção na administração direta ou indireta do Estado ou em autoridades reguladoras independentes ou a responsabilidade penal, civil e financeira pelos atos e omissões praticados durante a gestão, nos termos da lei.

Liberdade para contrair empréstimos e realizar investimentos

As mudanças não ficam por aqui. O Governo dispensa ainda a TAP do cumprimento de vários artigos do regime jurídico do sector público empresarial.

Em termos práticos, a TAP deixa de precisar de autorização prévia do Estado para realizar determinados investimentos e assumir responsabilidades financeiras, incluindo operações junto da banca ou nos mercados. Cai também a obrigação de manter disponibilidades e aplicações financeiras no IGCP. O Governo deixa também de ter de aprovar os planos de atividades e orçamento pelo procedimento do setor empresarial do Estado.

Há, ainda assim, muitos aspetos do regime jurídico do sector público empresarial que se mantêm. É o caso das orientações estratégicas e setoriais do Governo, a possibilidade de controlo financeiro pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção-Geral de Finanças, nos termos da lei, ou a obrigações de divulgação de informação, incluindo contas, remunerações dos administradores e relatórios trimestrais.

Segundo o decreto-lei, as novas regras aplicam-se aos atos e procedimentos iniciados a partir de 4 de novembro de 2026. Já no que respeita aos órgãos sociais, o novo regime aplica-se apenas aos mandatos dos administradores e restantes membros dos órgãos sociais da TAP iniciados a partir de 4 de novembro de 2026.

As alterações societárias dão enquadramento legal ao controlo da gestão pela Lufthansa, quando a privatização for fechada, depois da luz verde de Bruxelas.

Até lá, a atual administração manterá a gestão independente da companhia. “Continuaremos a fazer aquilo que temos que fazer, que é entregar o plano estratégico da TAP, entregarmos os resultados e asseguramos que a companhia continue a entregar valor, agora numa perspectiva de que, em breve, teremos um novo acionista”, afirmou o presidente do conselho de administração da companhia aérea.