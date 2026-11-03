Granter levanta 1,6 milhões e quer expandir piloto com Marinha

A Granter, startup que venceu o Pitch da Web Summit no ano passado, acaba de levantar 1,6 milhões de euros e já aponta a mira à internacionalização. Espanha, Alemanha e Áustria estão no objetivos, mas os EUA são também um mercado alvo da startup que ajuda, através da Inteligência Artificial, as entidades a fazer candidaturas a fundos europeus. Depois de um piloto com a Marinha, o próximo passo é “alargar o trabalho a outros ramos das Forças Armadas e às Forças de Segurança”.

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Bernardo Seixas traça os objetivos para esta injeção de capital. “A expansão começa pela Espanha e pela região DACH, que inclui Alemanha e Áustria. Estes mercados são o passo natural depois de Portugal, por duas razões concretas: conhecemo-los bem, a estrutura de financiamento público europeu é semelhante à que trabalhámos aqui, e temos investidores desta ronda com presença nesses países, que nos abrem as primeiras portas comerciais”, adianta o cofundador e CEO ao ECO/eRadar.

“A contratação local, nomeadamente nas áreas comerciais, vai acontecer em paralelo com a entrada nesses mercados, enquanto a equipa de produto continua centralizada em Lisboa”, acrescenta.

“Os Estados Unidos entram numa segunda fase, quando estivermos a preparar a próxima ronda de investimento. O custo de contratar localmente nos Estados Unidos é substancialmente superior ao de qualquer mercado europeu. A Europa é onde temos vantagem de conhecimento e rede, e é por aí que faz sentido crescer primeiro”, refere ainda, embora sem apontar prazos para essa expansão.

“A estratégia passa por encontrar especialistas locais em cada mercado e integrá-los na nossa rede de consultores parceiros. O modelo é parecido com o que já fazemos em Portugal: identificar profissionais com conhecimento profundo dos programas de incentivo locais, integrar esse conhecimento no nosso agente e construir uma base de dados de candidaturas nesse mercado”, explica Bernardo Seixas quando questionado sobre o modelo de expansão previsto.

“Temos o exemplo da Deel, que é um dos investidores desta ronda, em que uma empresa global consegue ser especialista local em cada país onde opera, porque investe na expertise local em vez de tentar exportar apenas a tecnologia. É esse o caminho que queremos seguir”, refere ainda.

A expansão surge depois da startup ter levantado 1,6 milhões de euros de capital numa ronda liderada pela 3XP Global, através do fundo Impact Innovation Fund — no âmbito do Programa de Venture Capital do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), gerido pelo Banco Português de Fomento —, com a participação da Celtis Venture Partners, da Gateway Ventures (com investidores da Áustria e da Alemanha, da Deel (unicórnio norte-americano de gestão de recursos humanos), entre outros. Com isto eleva-se para dois milhões de euros o capital já levantado pela startup fundada em 2023.

Piloto com a Marinha Portuguesa

Usando agentes de inteligência artificial para simplificar o acesso a fundos europeus, permitindo às organizações identificar oportunidades de financiamento, preparar candidaturas e gerir projetos de forma autónoma, a Granter tem vindo a trabalhar com clientes como a ANA Aeroportos, MC Sonae, Galp, Fidelidade, com mais de 200 candidaturas submetidas num valor total superior a 30 milhões de euros.

A Marinha Portuguesa é uma dessas entidades com as quais a startup desenvolveu um piloto. O balanço é “positivo”. “Ao longo do piloto, trabalhámos com a Marinha, o Instituto Hidrográfico e a Escola Naval, e os resultados foram muito positivos. Vamos agora expandir o âmbito da nossa parceria e estamos neste momento a definir em conjunto como os agentes vão apoiar estas equipas em 2027”, diz Bernardo Seixas, ao ECO/eRadar.

“O foco mantém-se: apoiar a identificação de oportunidades de financiamento para projetos de inovação, ajudar a Marinha a aproveitar de forma mais eficiente os fundos disponíveis no quadro da sua missão e tornar os seus investigadores mais competitivos na obtenção de financiamento”, refere.

Ao longo do piloto, trabalhámos com a Marinha, o Instituto Hidrográfico e a Escola Naval, e os resultados foram muito positivos. Vamos agora expandir o âmbito da nossa parceria e estamos neste momento a definir em conjunto como os agentes vão apoiar estas equipas em 2027. Bernardo Seixas Cofundador e CEO da Granter

Mas há intenção de alargar a colaboração a outras estruturas de defesa e segurança. “Queremos alargar o trabalho a outros ramos das Forças Armadas e às Forças de Segurança. A experiência com a Marinha tem sido essencial para desenvolvermos um agente especializado em Defesa, preparado para responder às necessidades específicas deste setor”, aponta o CEO da Granter.

“Sabemos o quanto a segurança da informação é crítica para estas entidades, e é por isso que esta questão também tem estado no centro do nosso trabalho. Neste momento, estamos a concluir a certificação ISO 27001 e vamos avançar depois com a credenciação junto do Gabinete Nacional de Segurança, como forma de lhes dar ainda mais confiança para trabalharem connosco”, adianta.

Reforço de equipa

A ronda e a expansão geográfica será acompanhada pelo reforço da equipa. “Com esta ronda, a Granter passa de seis para 15 pessoas até ao final do ano”, afirma o CEO ao ECO/eRadar.

“A grande maioria destas contratações concentra-se nas áreas de produto, engenharia de software e tecnologia. Esta equipa de 15 ficará em Lisboa e vai servir tanto o mercado português como o arranque da expansão europeia. À medida que a entrada em Espanha e na Alemanha avançar, prevemos também contratação local nesses mercados, em particular na área comercial”, refere.

Juntamente com esta nova fase, a Granter relança o seu produto, o AI Grant Consultant, com uma proposta chat-based visando tornar a experiência dos utilizadores mais intuitiva. Cada organização fala diretamente com o seu agente de IA para identificar oportunidades de financiamento, preparar candidaturas e gerir os projetos aprovados, explicam.