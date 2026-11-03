Guimarães quer atrair investimento e diversificar economia para aumentar salários

Ter uma indústria fortemente exportadora, universidades, centros de investigação e empresas capazes de competir nos mercados internacionais não significa, por si só, garantir melhores salários ou maior desenvolvimento económico. Guimarães é um exemplo dessa realidade.

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O concelho mantém uma importante base industrial e apresenta níveis de investimento em investigação e desenvolvimento superiores à média nacional, mas os salários continuam abaixo dos valores registados no resto do país.

Como transformar esta capacidade instalada em mais riqueza e melhores condições de vida foi uma das principais questões debatidas na conferência Guimarães: O Futuro Económico Fora dos Grandes Centros, promovida pelo ECO no Paço dos Duques de Bragança, no encerramento da quarta edição do Mês da Economia de Guimarães.

Assista aqui:

O diagnóstico foi apresentado por Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que identificou três grandes prioridades para o desenvolvimento económico do concelho: aumentar a produtividade das empresas existentes, diversificar a atividade económica através da atração de investimento e criar melhores condições para o empreendedorismo.

Os números apresentados pelo autarca ajudam a compreender a dimensão do desafio. Cerca de 43% do emprego em Guimarães está ligado aos setores industriais tradicionais, nomeadamente o têxtil, o calçado, a metalomecânica e a construção. As exportações anuais rondam os 1.500 milhões de euros, dos quais aproximadamente 55% correspondem ao setor têxtil, uma proporção que há uma década se situava nos 65%.

Esta evolução revela alguma diversificação da atividade económica, mas não elimina os problemas estruturais. O salário médio no concelho corresponde a cerca de 80% da média nacional e, segundo Ricardo Araújo, a distância agravou-se ao longo da última década. Já a produtividade, situa-se igualmente abaixo da média portuguesa, em torno dos 82%.

“Temos, definitivamente, de aproximar aquilo que são os centros de investigação e desenvolvimento, aquilo que é a nossa academia, das nossas empresas”, defendeu o presidente da autarquia, considerando que essa ligação permitirá às indústrias tradicionais incorporar inovação, subir na cadeia de valor e explorar novas oportunidades de negócio.

Um dos exemplos apontados foi a possibilidade de aproveitar o conhecimento acumulado pela indústria têxtil para desenvolver produtos destinados a setores como a defesa, onde a incorporação tecnológica pode permitir a criação de soluções com maior valor acrescentado.

A necessidade de aproximar empresas e conhecimento científico foi, aliás, uma das ideias mais repetidas ao longo da manhã.

Competir pelo valor e não pelo preço

Para Isabel Furtado, CEO e administradora do Grupo TMG, a localização geográfica deixou de ser um obstáculo determinante para a internacionalização. A responsável rejeitou a ideia de que as empresas instaladas fora de Lisboa e do Porto estejam necessariamente em desvantagem competitiva. “Portugal pode perfeitamente competir globalmente e, simultaneamente, fazer crescer o território. E é isso que todas as empresas, nomeadamente industriais, que estão aqui nesta zona do Norte, fazem”, afirmou.

A responsável sublinhou que as empresas industriais portuguesas perceberam há muito que não poderiam depender exclusivamente do mercado nacional. Mas competir internacionalmente exige mais do que capacidade produtiva. “É preciso uma visão estratégica a longo prazo. É preciso pensar em valor em vez de custo. E é preciso conhecimento”, disse, acrescentando que a competitividade depende da capacidade para transformar o conhecimento produzido nas universidades, nos centros tecnológicos e nas instituições de investigação em produtos diferenciados. A empresária deixou um alerta:

"Enquanto competirmos pelo custo-preço e não pelo valor acrescentado e pela diferenciação e inovação que introduzimos nos nossos produtos, nós não vamos conseguir sair muito desta zona.”

Isabel Furtado identificou também obstáculos que continuam a penalizar as empresas portuguesas, desde os custos energéticos à tributação do trabalho e aos procedimentos administrativos. A propósito das dificuldades de expansão industrial, considera ser “inadmissível que se demore mais tempo a pedir um aumento para um armazém em Guimarães ou em Famalicão do que fazer uma fábrica nos Estados Unidos”.

A competitividade dos territórios não depende, porém, apenas das condições oferecidas às empresas. Habitação, saúde, educação e serviços públicos foram igualmente apontados como determinantes para atrair trabalhadores e permitir que as famílias se fixem fora dos grandes centros urbanos, de resto temas debatidos neste painel “Empresas que Projetam Território”, no qual estiveram, para lá de Isabel Furtado, também José Teixeira, presidente do conselho de administração do DST Group, Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, e Rui Lobo, diretor da TEKEVER para a Europa do Sul.

Territórios precisam de cooperação e de identidade

José Teixeira é da opinião de que o desenvolvimento económico não pode ser pensado isoladamente da identidade e das características de cada território. Para o presidente do DST Group, a instalação de atividades empresariais deve respeitar as competências, a cultura e as condições próprias de cada região. “Têm de ser movimentos económicos, industriais que respeitem os sítios, respeitem a natureza dos sítios”, afirmou.

O empresário destacou ainda a importância das instituições de ensino superior na fixação de população, particularmente nas regiões do interior. Mas considerou que a formação e o emprego não são suficientes para garantir que os jovens permaneçam nesses territórios. É igualmente necessário oferecer acesso à cultura e a equipamentos que contribuam para a qualidade de vida.

Na sua perspetiva, as empresas têm também uma responsabilidade social que ultrapassa o pagamento de salários, fornecedores e impostos. “O Estado tem essa responsabilidade, mas as empresas também têm essa responsabilidade”, defendeu José Teixeira, questionando até onde deve ir o compromisso das organizações com as comunidades onde desenvolvem a sua atividade.

O responsável do DST Group alertou igualmente para o risco de a inteligência artificial acentuar desigualdades já existentes, nomeadamente através das diferenças de acesso às ferramentas tecnológicas mais avançadas. E considerou que a transformação digital não dispensa uma reflexão sobre a responsabilidade social e moral das empresas.

A necessidade de pensar o desenvolvimento numa escala superior à de cada município foi outro dos temas centrais do encontro.

Ramiro Brito aposta uma visão económica integrada para o Minho, considerando que a articulação entre municípios deve permitir resolver problemas comuns, sobretudo na mobilidade, habitação e atração de trabalhadores. “A questão da região é a ideia de que nós temos, de uma vez por todas, de romper o paradigma minifundiário e olharmos para esta região, que é uma região só, integrada, que pensa e que cria estratégias únicas, pensadas numa dimensão supramunicipal”, afirmou.

Para o presidente da Associação Empresarial do Minho, é necessário criar condições para que uma pessoa possa residir num município e trabalhar noutro, recorrendo a transportes públicos eficientes. Essa mobilidade permitiria também distribuir melhor a procura habitacional e reduzir a pressão sobre os principais centros urbanos.

O responsável destacou ainda a diversidade do tecido económico minhoto, onde coexistem atividades agrícolas, industriais, de construção e serviços, considerando essa complementaridade uma das principais vantagens competitivas da região.

Do concelho de interior para os mercados internacionais

A experiência da Tekever foi apresentada como exemplo de uma empresa que construiu uma atividade internacional a partir de territórios afastados dos principais centros económicos.

Rui Lobo explicou que a localização nunca condicionou a estratégia da empresa, que desenvolve sistemas tecnológicos e tem uma unidade industrial em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, além de outras operações em Portugal. “Para nós, o nosso mercado sempre foi internacional e, portanto, nós sempre tínhamos o mercado na nossa atividade como um mercado global”, afirmou.

Segundo o responsável, a capacidade de conquistar clientes internacionais resultou de vários anos de preparação e desenvolvimento tecnológico. Os primeiros contratos relevantes, nomeadamente nas áreas da vigilância marítima e da segurança, permitiram construir a confiança necessária para crescer noutros mercados.

A expansão tem também consequências diretas nos territórios onde a empresa está instalada. Rui Lobo referiu que a operação da Tekever em Ponte de Sor já emprega mais de 400 pessoas, abrangendo funções industriais e atividades qualificadas de engenharia e integração tecnológica.

Mas a localização fora dos grandes centros implica dificuldades na atração de profissionais especializados. A concorrência pelo talento não se faz apenas entre cidades portuguesas, mas também com países europeus que oferecem condições salariais mais atrativas. Na perspetiva do diretor da empresa de drones interveniente na guerra na Ucrânia, criar emprego qualificado, melhorar remunerações e proporcionar oportunidades profissionais são contributos concretos que as empresas podem dar às regiões onde se instalam.

Mais solo industrial e uma estratégia regional

A atração de investimento foi igualmente uma das prioridades identificadas por Ricardo Araújo na intervenção de encerramento. O presidente da Câmara anunciou que a revisão do Plano Diretor Municipal, já aprovada pelos órgãos autárquicos e a aguardar publicação em Diário da República à data do evento, aumenta consideravelmente a disponibilidade de solo destinado à atividade industrial.

A autarquia pretende também trabalhar com municípios vizinhos, particularmente Famalicão, na criação de uma área empresarial com dimensão suficiente para atrair novos investimentos e permitir a expansão das empresas existentes.

Outra das apostas passa pela criação da Área Metropolitana do Minho, iniciativa que Ricardo Araújo apresentou como um instrumento para reforçar a capacidade de afirmação regional e a influência do território junto dos centros de decisão. Algo que é imperioso preparar, diz:

"Precisamos mesmo desse pensamento regional estruturado que não pode depender exclusivamente de um presidente de Câmara ou de outro presidente de Câmara, ou de uma mera conjuntura em que nos possamos encontrar.”

O município está ainda a trabalhar com outras entidades, incluindo o Banco Português de Fomento, para estudar mecanismos de apoio a novos negócios e startups, admitindo a possibilidade de criação de um fundo destinado a apoiar projetos empresariais.

Ricardo Araújo anunciou também a intenção de estabelecer um pacto de inovação entre município, empresas, universidades e centros de investigação, acompanhado por uma estrutura municipal especificamente dedicada ao desenvolvimento económico e à captação de investimento.

Na mesma sessão, Álvaro Santos, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), identificou três prioridades para reforçar a competitividade regional: aproximar o conhecimento científico da atividade económica, melhorar as condições territoriais para o investimento e transformar os fundos europeus em resultados concretos. “A competitividade de uma empresa depende também das acessibilidades, das infraestruturas digitais, da energia, da disponibilidade de trabalhadores e da previsibilidade de procedimentos”, afirmou, acrescentando a importância da habitação, da mobilidade e dos serviços públicos para a atração de talento.

Para o presidente da CCDR Norte, o crescimento económico descentralizado exige cooperação entre municípios, empresas e instituições científicas, com projetos capazes de ultrapassar as limitações de escala de cada território.