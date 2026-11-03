INCAPTO leva a experiência de barista até às casas com a máquina de café semiautomática Sabi

A INCAPTO informou que continua empenhada em oferecer a melhor experiência de café aos lares com máquinas como a Sabi, que combina a praticidade das máquinas de café automáticas com o controlo da preparação das manuais.

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O objetivo da empresa com a Sabi é que qualquer pessoa possa começar a preparar o seu próprio café de especialidade e, se assim o desejar, aperfeiçoar a sua técnica de forma progressiva. Para simplificar os processos, a INCAPTO Sabi incorpora diferentes funcionalidades que combinam o melhor das máquinas de café manuais e semiautomáticas. Assim, a máquina transforma a preparação do café numa curva de aprendizagem simples e intuitiva, ao permitir personalizar as suas configurações de acordo com a preferência, o que se traduz num maior controlo sobre o resultado final.

«O consumidor gosta de se sentir parte do processo, de criar e desfrutar da satisfação de fazer as coisas por si próprio. Com o café acontece o mesmo: não se trata apenas de desfrutar de uma boa chávena, mas também do processo de a preparar. Partindo desta premissa, a INCAPTO Sabi permite que o utilizador continue a tomar as decisões sobre o seu café, enquanto a máquina o ajuda nas etapas que exigem maior domínio e técnica», explicou Francesc Font, cofundador e co-CEO da INCAPTO.

A INCAPTO Sabi dispõe de um sistema de moagem direta para o porta-filtro e de compactação automática (autotamping), que compacta o café sem que o utilizador tenha de intervir nesta etapa. Além disso, possui dois porta-filtros profissionais de 58 milímetros, que permitem preparar espressos simples, duplos e receitas com leite. Graças ao seu sistema duplo de aquecimento, é possível preparar o café e vaporizar o leite simultaneamente, sem tempos de espera entre ambos os processos. Incorpora ainda uma bandeja aquecedora de chávenas que permite mantê-las à temperatura ideal antes de servir o café.

Para quem prefere bebidas como o cappuccino ou o latte (café com leite), a Sabi dispõe de um bico de vapor com sensor de temperatura que permite visualizar a qualquer momento a temperatura do leite e decidir quando interromper o processo. Ao ativar o modo de temperatura fixa nas definições, a máquina de café interrompe automaticamente o vapor assim que atinge a temperatura selecionada.

A INCAPTO dispõe de um vasto catálogo de máquinas de café, entre as quais se destaca o seu mais recente lançamento, a Aura Duo, apresentada há apenas algumas semanas. A sua principal inovação é a incorporação de um depósito duplo, que permite combinar diferentes tipos de café numa mesma máquina, quer se trate de café com cafeína e descafeinado, grãos de diferentes origens ou perfis de sabor. A esta proposta junta-se a INCAPTO ST1, a nova máquina de café superautomática da empresa destinada ao setor HORECA, especialmente a cadeias hoteleiras, restaurantes, cafés e padarias com um elevado volume de serviço.

Para além das suas máquinas de café, a INCAPTO defende o consumo de café de especialidade em grão, com variedades 100% arábica e fine robusta, avaliadas por provadores profissionais com mais de 80 pontos em 100. A empresa seleciona e adquire diretamente o café em nove países de origem e torra-o diariamente nas suas instalações em Barcelona.