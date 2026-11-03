Instabilidade geopolítica “beneficiou Portugal”, realça secretário de Estado do Turismo

O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, admitiu esta terça-feira que a geopolítica “recentrou um bocadinho o mercado” e beneficiou Portugal face à instabilidade de outras regiões, como o Médio Oriente.

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“A geopolítica recentrou um bocadinho o mercado. Não que Portugal tenha feito disso como um trunfo para poder posicionar-se“, afirmou à Agência Lusa em Londres, onde está para participar na feira de turismo World Travel Market (WTM), a decorrer até quinta-feira.

Pedro Machado salientou que, segundo o Índice Global da Paz, “Portugal é o sétimo país mais seguro do mundo” e 31 dos prémios Travel Awards em 2026, incluindo o melhor destino turístico da Europa. Esta percepção ajudou na captação de grandes eventos internacionais, como a Fórmula 1, a MotoGP, o PGA Tour e a Ocean Race, a realizarem-se em 2027.

“É evidente que, numa conjuntura geopolítica de instabilidade no Médio Oriente, como aconteceu quando foram as crises na Turquia, no Egito e no Mediterrâneo, Portugal e Espanha beneficiaram“, disse à Lusa. Portugal, defendeu, deve “prestar bom serviço e tirar, no bom sentido, partido dessa conjuntura“.

Sobre o impacto nesta reputação das manifestações recentes relacionadas com a habitação e as imagens de confrontos com a polícia, Pedro Machado considerou tratar-se de “situações conjunturais”, não exclusivas de Portugal. “É um fenómeno que desejamos que rapidamente seja ultrapassado“, disse.

Na sua opinião, a imagem de Portugal foi mais afetada após a implementação Sistema de Entrada/Saída (EES, sigla em inglês) da União Europeia nos aeroportos portugueses, resultando em longas filas de espera. “Era algo que estava a prejudicar a imagem de Portugal. Temos consciência disso“, reconheceu, invocando um “esforço interministerial”, envolvendo a presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Administração Interna e Ministério das Infraestruturas, para “debelar” o problema.

Pedro Machado está na WTM, em Londres, para apresentar a Estratégia Turismo 2035 durante uma palestra esta tarde. Com um horizonte de 10 anos, está estruturada em 10 agendas e 50 medidas e fixa como objetivo o crescimento das receitas para atingir 53 mil milhões de euros em 2035.

A estratégia prevê apostar em mercados como os Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Austrália, considerados emissores com maior valor acrescentado, capazes de compensar um eventual arrefecimento dos mercados francês e alemão.

Na Ásia, Portugal pretende reforçar as ligações com a China, com a qual tem atualmente apenas um voo direto, e a Coreia do Sul.

O governante revelou que a receita turística cresceu 5,3% entre janeiro e setembro de 2026, face ao período homólogo, e que Portugal deverá superar, ainda este ano, a barreira dos 30 mil milhões de euros, depois de em 2025 ter fechado com 29,4 mil milhões de euros.

“Em 2025, crescíamos a dois dígitos e tínhamos menos receitas do que aquelas que estamos a ter agora”, sublinhou, justificando o realinhamento de uma estratégia que apostava no fluxo para se fomentar o valor. Apesar da diversificação de mercados, o secretário de Estado acredita que o Reino Unido, principal mercado emissor, continua a ter potencial.

Os dados acumulados de 2026 mostram um crescimento de 17,9% nas dormidas de britânicos em Portugal, acima das expetativas, confirmou Pedro Machado, que destacou crescimentos significativos no Alentejo e no Norte do país.

No verão de 2026 registaram-se 738 voos semanais entre Portugal e o Reino Unido, operados por companhias como a Ryanair, a easyJet, a Jet2.com, a British Airways e a TAP. No inverno de 2026/27, a capacidade vai reduzir-se para 365 frequências aéreas, mas Portugal está “a aproximar dos 400 voos durante o inverno”, disse o secretário de Estado.

“Temos uma capacidade instalada de frequência aérea que permite que possamos continuar a despertar e a seduzir os britânicos para virem a Portugal”, defendeu.