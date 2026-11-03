ISEG abre portas a mais de 60 empresas nacionais e multinacionais em fórum de emprego

Considerado o principal evento de empregabilidade da instituição, a 29.ª edição do ISEG Career Forum realiza-se a 4 e 5 de novembro, no ISEG – Lisbon School of Economics & Management, com a missão de aproximar os estudantes do mercado de trabalho, abrindo o caminho a novas oportunidades profissionais.

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Segundo um comunicado enviado às redações, entre as mais de 60 empresas nacionais e multinacionais participantes, encontram-se a Caixa Geral de Depósitos, Jerónimo Martins, Nestlé, NOS, NTT DATA Portugal, Sumol Compal, Worten, PWC, BNP Paribas, Deloitte, KPMG, Danone, EY e Essity.

O primeiro dia, 4 de novembro, inclui várias atividades, como o breakfast with talent, a career fair, o image hub e worskhops de preparação para o mercado de trabalho. Uma das novidades desta edição são as sessões de 15 minutes with companies.

Neste novo formato, os estudantes poderão conversar diretamente, em encontros de 15 minutos, com profissionais de empresas presentes. O objetivo é dar a conhecer as culturas organizacionais, os ambientes de trabalho e as oportunidades de carreira, permitindo também perceber o que os recrutadores procuram nos candidatos.

O segundo dia, 5 de novembro, será dedicado ao talent bootcampX, um programa de aceleração de carreira com a curadoria da Magma Studio.

Mário Caldeira, presidente do ISEG, defende que o “papel de uma Escola como o ISEG vai muito além de formar os melhores economistas e gestores”, é, por isso, importante facilitar a entrada dos diplomados no mercado de trabalho e contribuir com condições para que o talento fique em Portugal.

Para Mário Caldeira, o ISEG Career Forum tem sido essencial aproximar o mundo académico e empresarial, “funcionando como uma montra e um acelerador da integração dos diplomados no mercado”.