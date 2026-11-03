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JNcQUOI House abre as portas em dezembro (e já é possível reservar)

 Lina Santos,

A abertura do primeiro 'boutique hotel' da marca JNcQUOI está marcada para 3 de dezembro.

O primeiro boutique hotel da marca JNcQUOI será inaugurado no dia 3 de dezembro. A confirmação é de Miguel Guedes de Sousa, fundador e CEO da insígnia: “FAÇA SOL OU FAÇA CHUVA. 3 de dezembro de 2026. 10h05. O JNcQUOI House abre as portas”, escreveu na sua conta pessoal no Instagram.

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As maiúsculas de Miguel Guedes de Sousa recordam o caminho do grupo Amorim Luxury, que detém os vários espaços JNcQUOI, até chegar aqui. O hotel sofreu um incêndio em junho de 2024 que destruiu por completo o seu interior a poucas semanas da inauguração.

Avenue Suite, um dos quartos do novo

O novo hotel, instalado no antigo Veneza Inn Lisbon,  fica no número 189 da Avenida da Liberdade, e tem 16 quartos, desenhados pelo arquiteto belga Vincent Van Duysen, responsável pelo desenho das casas e pavilhões do JNcQUOI Club Comporta. A Amorim Luxury, liderada por Paula Amorim, previa um investimento de 10 milhões de euros neste projeto no início da recuperação do edifício, em 2021.

A abertura da unidade hoteleira amplia a oferta do “universo JNcQUOI”, diz Guedes de Sousa. “Restaurantes, club, Fashion Clinic e experiências na Comporta. E uma ligação ao próximo capítulo desta comunidade”, diz Miguel Guedes de Sousa, referindo-se ao JNcQUOI Club Comporta. “O House concretiza uma estratégia de dez anos: unir gastronomia, moda e hospitalidade numa marca de origem portuguesa e ambição global, com um propósito criar pertença“, afirma.

As reserva já podem ser efetuadas no site do JNcQUOI e os preços variam entre os 1.055,70 euros do Courtyard Room e os 2.495,70 euros do Avenue Suite.

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