Liderança feminina. Talento existe, mas oportunidades continuam a falhar

Apesar de as mulheres estarem cada vez mais qualificadas e presentes no mercado de trabalho, o acesso aos lugares de decisão continua a ser marcado por obstáculos que nem sempre são visíveis. Entre processos de progressão pouco transparentes e redes de influência que condicionam oportunidades, parte do talento feminino acaba por ficar pelo caminho. No mais recente episódio do Work Around, podcast do ECO em parceria com a Gi Group Holding, Ana Viçoso, Business Manager da Intoo & Tack TMI, e Madalena Miguel, Country Manager da Nufarm, discutem o que continua a impedir uma maior representação feminina na liderança das empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os números ajudam a perceber a dimensão do problema: nas maiores cotadas portuguesas (que representam menos de 0,003% do universo de empresas nacionais), as mulheres ocupam cerca de 35% dos lugares nos conselhos de administração, mas apenas 17% dos cargos executivos. “O facto de ter potencial e ter talento não significa necessariamente que exista uma oportunidade para depois poder colocar esse talento em prática”, observa Ana Viçoso. A escolha de quem lidera projetos estratégicos ou assume novas funções, defende, deve obedecer a critérios claros, em vez de depender da visibilidade que cada profissional consegue conquistar.

Num setor agrícola historicamente dominado por homens, Madalena Miguel chegou à liderança da Nufarm aos 38 anos e afirma ter sido a primeira mulher a ocupar uma posição de country manager no setor em Portugal. “Só tive líderes homens. Evidentemente que todas as grandes decisões e projetos são liderados por homens”, recorda, numa referência ao percurso que encontrou. A experiência mostrou-lhe que entregar resultados é indispensável, mas não chega quando os modelos de progressão continuam desenhados à imagem de lideranças masculinas.

Para contrariar esta realidade, a responsável aposta na formação, na exposição internacional e em reuniões que juntam profissionais de diferentes áreas para discutir problemas concretos da empresa. São momentos em que alguém fora dos círculos habituais de decisão pode revelar competências até então pouco visíveis. “Não é feito de propósito para desenvolvimento de carreira, mas acho que é uma ferramenta fundamental”, explica.





1 / 3

Também para Ana Viçoso, os compromissos com a igualdade só fazem sentido quando se traduzem em mudanças concretas no recrutamento, na distribuição de projetos e na progressão profissional. A responsável alerta ainda para outro obstáculo, menos evidente: a expectativa de que uma mulher, para ser reconhecida como líder, tenha de reproduzir um modelo que não é o seu. “Às vezes nas lideranças femininas o que noto é que tentam assemelhar-se a um perfil que não é o delas”, afirma. Conhecer as próprias características e saber adaptar a comunicação, acrescenta, vale mais do que procurar um estilo único de liderança.

Não podemos só dizer que somos uma empresa muito preocupada com estes temas, temos que realmente ter mecanismos que nos ajudam a ultrapassar estas questões Ana Viçoso Business Manager da Intoo & Tack TMI

A chegada de novas gerações ao mercado de trabalho acrescenta outros desafios à gestão das equipas, sobretudo pela forma diferente como os mais jovens encaram o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ana Viçoso diz encontrar profissionais empenhados, embora menos disponíveis para sacrificar o tempo pessoal ao trabalho, e rejeita que essa diferença seja confundida com falta de compromisso. Preocupa-a, porém, ouvir entre estudantes posições que parecem recuperar papéis tradicionais atribuídos às mulheres.

Na indústria agrícola, onde a transformação tecnológica exige novas competências, Madalena Miguel aponta a dificuldade em captar e reter talento como um dos maiores desafios para o futuro. Na sua equipa, conta, contratou uma pessoa de 60 anos e outra de 23, procurando combinar experiência e novas perspetivas para responder às exigências de um setor em constante evolução.

Se não criarmos momentos em que sejam ouvidas de forma estruturada, não vamos nunca conhecer essa pessoa no seu todo Madalena Miguel Country Manager da Nufarm

Quanto às medidas que as empresas podem adotar para promover uma maior igualdade de oportunidades, as convidadas defendem mudanças que vão além das políticas formais de diversidade. Ana Viçoso propõe processos de contratação e promoção “muito claros e muito transparentes”, que permitam às mulheres “participar nos centros de decisão” e nos projetos estratégicos das organizações.

Madalena Miguel acrescenta a importância de estabelecer protocolos com universidades e politécnicos, aproximando a ciência do mundo empresarial, e de criar fóruns internos que deem visibilidade ao talento feminino. “Se não criarmos momentos em que sejam ouvidas de forma estruturada, não vamos nunca conhecer essa pessoa no seu todo”, alerta. Afinal, a questão não é apenas quantas mulheres entram numa organização, mas quantas encontram espaço para decidir o seu futuro.

Assista, no vídeo abaixo, ao episódio completo do podcast Work Around, uma parceria do ECO com a Gi Group Holding. Se preferir, ouça a versão podcast no Spotify ou na Apple Podcasts.