Artes

Lisbon Art Weekend reúne 60 espaços para a sua maior edição

 ECO,

A 8.ª edição decorre de 5 a 8 de novembro, com 95 eventos dedicados à arte contemporânea.

Do Centro de Arte Moderna Gulbenkian ao MAAT, do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) ao MACAM, do MAC ao CCB e ao Pavilhão Julião Sarmento, a 8ª edição do Lisbon Art Weekend decorre entre 5 e 8 de novembro, em Lisboa, reunindo 60 espaços e 95 eventos, com entrada livre nos espaços participantes. Esta é, segundo a organização, a maior edição de sempre.

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A programação contempla exposições, visitas guiadas, conversas com artistas, performances e oficinas. Entre os destaques estão uma performance de António Poppe no MNAC, na sexta-feira, entre as 18h30 e as 19h30, uma visita orientada ao CAM  pelos curadores à exposição Lugares que se Desenham no sábado, das 18h às 19h30 e uma visita guiada à exposição Here I Stand, de Ângela Ferreira, no MAC do Centro Cultural de Belém, no domingo. Está também prevista uma conversa com Iris Buchholz Chocolate no Pavilhão Julião Sarmento e a inaguração de uma nova exposição coletiva na quinta-feira, entre as 18h00 e as 21h00.

Durante o Lisbon Art Weekend é ainda possível visitar ateliers e estúdios de artistas. Da Fundação Joana Vasconcelos, esta quinta-feira, à Associação Projeto Azo, Duplex, Project DNA, Fábrica das Águas e Hangar – Centro de Investigação Artística.

Merve Pakyürek_e Marc Kean Paker, cofundadores do Lisbon Art WeekendRicardo Lobo


O Lisbon Art Weekend nasceu em 2019 e promove a ligação entre galerias, espaços geridos por artistas, coleções privadas, museus e projetos públicos dedicados às artes. Acreditamos que o acesso à arte é cada vez mais importante, seja pela experiência estética que proporciona, seja pela capacidade de estimular o pensamento crítico e criar novas formas de olhar para o mundo”, afirmam Merve Pakyürek e Marc Kean Paker, cofundadores do evento.

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