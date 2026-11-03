Lucro da Nos acelera 22% com “verão histórico” nas salas de cinema

Os sucessos de bilheteira de filmes como a Odisseia e o Homem-Aranha transformaram-se num “verão histórico” para a Nos NOS 1,26% , contribuindo para uma subida de 21,7% dos resultados nos primeiros nove meses do ano, segundo comunicou esta terça-feira ao mercado.

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A operadora de telecomunicações registou um lucro de 216,4 milhões de euros até setembro, com as receitas a subirem 2,3% para perto de 1,4 mil milhões.

Esta evolução deveu-se à dinâmica do segmento de TI, cujas receitas dispararam 21,6% para 162,3 milhões (incluindo a operação da Claranet), e ainda do segmento de Cinema e Audivisuais, que faturou mais 14,8% para 85,8 milhões, beneficiando “de um maior volume de sucessos de bilheteira”.

“No cinema vivemos um verão histórico. Agosto foi o melhor mês de sempre nas salas Nos, com 1,3 milhões de bilhetes vendidos. No trimestre foram 2,8 milhões, mais 44% do que há um ano. É a prova de que os portugueses continuam a valorizar a experiência única de uma sala de cinema”, adianta o CEO Miguel Almeida, citado em comunicado.

“A Odisseia”, “Mínimos e Monstros”, “Vaiana” e “Homem-Aranha: Um Novo Dia” foram alguns dos filmes que estrearam este verão e encheram as salas de cinema portuguesas — praticamente duplicando em termos de espectadores no mês de agosto.

O principal negócio continua a ser as telecomunicações, com as receitas a atingirem os 1,18 mil milhões de euros, praticamente em linha com o mesmo período do ano passado, “apesar do ambiente competitivo”, sublinha a empresa. “O crescimento de 3,3% no segmento empresarial ajudou a compensar as descidas no wholesale (-13,4%) e no consumo (-0,3%)”, explica.

Em termos de resultados operacionais, a Nos registou um crescimento do resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de quase 2% para 634,9 milhões de euros entre janeiro e setembro. A margem EBITDA recuou 0,2 pontos percentuais fixando-se em 45,4%, “com impacto da dinâmica de venda de licenças e de equipamentos”.

A operadora adianta que o desempenho operacional registado neste período, combinado com o fim do ciclo de investimentos na expansão da rede, está a traduzir-se num crescimento sustentado do Free Cash Flow, que atingiu os 106 milhões no terceiro trimestre. O Capex total caiu 15% nos nove meses deste ano.

A dívida financeira líquida caiu cerca de 10% para 975 milhões de euros, com o rádio em relação ao EBITDA a cair para 1,4 vezes. A Nos salienta ainda a posição de liquidez robusta.

As ações da Nos subiram esta terça-feira 1,26% para 5,24 euros. Desde o início do ano somam quase 30%, superando o desempenho da bolsa de Lisboa, que acumula um ganho de 11% em 2026.

(notícia atualizada às 18h01)