Lufthansa aumenta resultados apesar de subida da fatura com combustível

O grupo Lufthansa, que hoje assina o contrato de aquisição de até 49,9% da TAP, conseguiu melhorar os resultados no terceiro trimestre, apesar da subida de 27,1% nos custos com combustível, batendo ligeiramente as previsões dos analistas.

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As receitas registaram um aumento homólogo de 9,3% para 12.240 milhões de euros, fixando um novo recorde para o grupo e batendo a projeção média dos analistas de 12.079 milhões. As despesas operacionais aumentaram 10,7% para 11.627 milhões, puxadas sobretudo pela fatura do jet fuel que aumentou mais de 500 milhões de euros.

O resultado operacional ajustado cifrou-se em 1.407 milhões de euros, mais 5,7% do que o conseguido entre julho e setembro de 2025 e ligeiramente acima da média das estimativas dos analistas, de 1.368 milhões de euros.

Uma melhoria que beneficiou do bom desempenho da Lufthansa Cargo, que triplicou o resultado operacional para 162 milhões de euros, e da Lufthansa Technik, que teve um crescimento superior a 50% para os 200 milhões de euros. Já as companhias aéreas, onde se incluem ainda a Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ou Eurowings, viram o resultado operacional cair 108 milhões para 853 milhões.

“Com o aumento das receitas, num contexto de procura consistentemente elevada e de rigorosa disciplina de custos, conseguimos mais do que compensar o acréscimo de aproximadamente 500 milhões de euros nos custos com combustível. Os nossos investimentos na modernização da frota e dos produtos a bordo estão a produzir cada vez mais resultados”, afirmou o CEO, Carsten Spohr, citado em comunicado.

Das várias companhias aéreas do grupo, a Lufthansa continua a ser a que mais preocupa. “Depois da recuperação bem-sucedida ao nível da fiabilidade e da satisfação dos clientes, temos agora de acelerar a recuperação financeira da nossa principal marca, através de medidas já previstas e de medidas adicionais, de forma a que volte a assumir a posição de companhia de referência e de principal bandeira do Lufthansa Group também em termos de criação de valor”.

Olhando para os próximos meses, Till Streichert, chief financial officer, espera “um ambiente de procura saudável no quarto trimestre”, mas ainda marcado por uma fatura elevada do jet fuel. “Devido à situação geopolítica, que permanece inalterada, a nossa fatura de combustível prevista para o conjunto do ano aumenta para 9,3 mil milhões de euros.”

“No entanto, com uma taxa de cobertura de combustível nas nossas companhias aéreas de passageiros de cerca de 86% para 2026 e já superior a 60% para 2027, estamos bem posicionados face ao mercado”, acrescenta o administrador financeiro.

No conjunto dos primeiros nove meses, a Lufthansa teve um resultado líquido de 715 milhões de euros, menos 34,6% do que no mesmo período do ano anterior. As receitas cresceram 8,4% para 32.127 milhões.

O grupo tinha uma dívida líquida de 7,3 mil milhões de dólares no final de setembro, menos mil milhões de euros do que no final de dezembro de 2025.