Maioria diz-se mais motivada a candidatar-se a emprego quando anúncio indica salário

A maioria dos profissionais qualificados diz-se mais motivada a avançar com uma candidatura a um emprego, quando o anúncio indica o salário em cima da mesma. O cenário é traçado pela consultora de recursos humanos Hays, que, num novo inquérito, sinaliza, contudo, que a transparência salarial continua a ser um desafio para as empresas portuguesas, com apenas um quarto dos trabalhadores a referir a existência de critérios definidos para os aumentos salariais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Apenas 25% dos profissionais inquiridos referem que a sua entidade empregadora tem critérios definidos para aumentos salariais e 26% indicam que existem estruturas de bandas salariais divulgadas internamente. Apenas 7% afirmam que todos os salários dos colaboradores são divulgados. Em sentido inverso, 58% não identificam nenhuma destas medidas na sua organização“, é sublinhado no “Guia Hays 2026”, que foi divulgado esta terça-feira.

“Ao mesmo tempo, a informação salarial tem um peso muito significativo na atração de talento: 85% dos profissionais qualificados afirmam sentir-se mais motivados a candidatar-se a uma oportunidade de emprego quando o salário está indicado no anúncio“, continua a consultora de recursos humanos, que considera que estes dados reforçam a “importância de políticas remuneratórias claras e de uma comunicação transparente” no recrutamento e ao longo da relação entre o empregador e o trabalhador.

Paula Batista, managing director da Hays Portugal, assinala, além disso, que “a transparência salarial não se resume a divulgar valores“, mas, ao invés, implica “explicar de forma clara como são definidos os níveis remuneratórios, que critérios sustentam uma progressão ou um aumento e como é avaliado o valor de cada função“.

“Quanto mais objetivos e compreensíveis forem estes processos, maior é a capacidade das organizações para alinhar expectativas, reforçar a confiança e identificar eventuais desigualdades”, afirma a responsável.

As novas regras da transparência salarial estão para breve, tendo a ministra da tutela, Maria do Rosário Palma Ramalho, indicado que a diretiva europeia será transposta em 2027.

“Para a Hays, o desafio das organizações vai além do cumprimento legal. A transparência remuneratória implica rever estruturas salariais, estabelecer critérios objetivos e assegurar que candidatos e colaboradores compreendem de que forma são tomadas as decisões relacionadas com remuneração e progressão”, argumenta a referida consultora de recursos humanos.

“A regulação deve ser encarada como um ponto de partida para melhorar a gestão do talento. Ter bandas salariais ou critérios definidos é importante, mas o verdadeiro impacto acontece quando esses critérios são coerentes, aplicados de forma consistente e compreendidos pelas pessoas”, declara Paula Baptista.

Desfasamento de expectativas

O “Guia Hays 2026” divulgado esta manhã mostra também que há um desfasamento entre a expectativa dos trabalhadores quanto à sua evolução salarial e a das empresas.

Para os próximos 12 meses, 56% dos empregadores preveem avançar com aumentos salariais entre 2,5% e 5%, 20% apontam para subidas até 2,4%, e 11% entre 6% e 10%. Em contraste, do lado dos profissionais, 43% não esperam qualquer alteração na sua remuneração, 20% antecipam aumentos entre 2,5% e 5% e 16% subidas até 2,4%.

Por outro lado, este inquérito vem mostrar que o salário mantém-se relevante nas decisões de carreira, com 29% dos profissionais que mudaram de empresa a apontar o salário demasiado baixo como um dos motivos para a troca de emprego. “E, ao avaliar uma potencial nova função, 54% identificam a oferta salarial como um fator importante, a par do pacote de benefícios (63%), do bom ambiente de trabalho (56%), de funções ou projetos desafiantes (47%) e das oportunidades de desenvolvimento de carreira (39%)“, salienta a Hays..

“Quando as decisões remuneratórias não são compreendidas, aumenta o risco de existir uma diferença entre aquilo que a empresa está efetivamente a fazer e aquilo que os profissionais percecionam. A transparência ajuda a reduzir esse gap: exige critérios consistentes, comunicação regular e uma proposta de valor que vá além do salário, integrando benefícios, desenvolvimento e condições de trabalho”, salienta Paula Batista.

Segundo o Guia Hays 2026, além da remuneração, os fatores mais valorizados pelos profissionais ao avaliar uma potencial nova função são o pacote de benefícios (63%), o bom ambiente de trabalho (56%), funções ou projetos desafiantes (47%), iniciativas de desenvolvimento de carreira (39%) e trabalho remoto (34%).