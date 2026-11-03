‘Minimis’ castigam CTT. Lucro afunda 40% até setembro e obriga a novo corte no ‘guidance’

O lucro líquido dos CTT CTT 1,23% caiu 39,8%, em termos homólogos, nos primeiros nove meses do ano para 19,8 milhões de euros, pressionado pelas novas regras alfandegárias de Bruxelas no e-commerce, que obrigou também a um segundo corte no guidance para este ano.

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As novas regras sobre os ‘de minimis’, ou seja, o fim da isenção, com a introdução de uma taxa de três euros em produtos de valor inferior a 150 euros encomendados fora da União Europeia, entraram em vigor precisamente no início do terceiro trimestre e foram classificados pelos CTT como um “evento regulatório que alterou a trajetória dos resultados”.

“Um trimestre desafiante“, referiu o grupo, numa apresentação enviada à CMVM.

“O fim do de minimis teve um impacto súbito e crescente no tráfego cross-border”, afirmou a empresa, divulgou a empresa esta terça-feira, adiantando que “no entanto o sólido desempenho do Correio e Serviços e do Banco CTT compensaram parcialmente este efeito”.

O fim da isenção provocou, entre julho e setembro, um tombo homólogo de 43% no volume de encomendas entregues pelos CTT provenientes de fora da UE, explicou.

Nos nove meses, as receitas totais subiram 9,2% para 994,7 milhões de euros, mas os custos operacionais avançaram de forma mais acentuada, 12,1% para 870,3 milhões.

“Os segmentos de elevado crescimento conduziram a uma súbita mudança no mix de clientes”, referiram os CTT, explicando que o peso da janela de entrega em 24 horas subiu, tal como o do cross-border e das recolhas dispersas em Espanha, aumentando assim “a complexidade, exigindo a adaptação a um novo ambiente operacional”.

"A mudança súbita do ritmo de crescimento penalizou o EBIT, desencadeando ações corretivas imediatas”

Guidance sofre segundo corte

O EBIT – resultado antes de juros e impostos – recorrente – caiu 20,5% entre janeiro e setembro, para 58,9 milhões de euros.

“A mudança súbita do ritmo de crescimento penalizou o EBIT, desencadeando ações corretivas imediatas”, afirmou a empresa, dando como exemplos de ações prioritárias o acelerar ainda mais o crescimento não-asiático, num contexto de crescimento de volumes nulo / baixo, tornar-se mais proativo na gestão de preços e ajustar os custos em linha com a pressão nos volumes e com o novo mix.

Os CTT cortaram novamente o guidance para este item, prevendo agora um EBIT de entre 80 milhões e 85 milhões de euros este ano, o que a confirmar-se representará uma queda face aos 115 milhões registados em 2025.

Em julho, quando apresentou uma queda de 42% no lucro semestral, a empresa tinha indicado estar sob pressão devido ao “contexto regulatório” na União Europeia, pelo que reviu em baixa o guidance para 2026, esperando na altura um resultado operacional recorrente no intervalo de 115 a 125 milhões de euros.

Banco à venda com “margens saudáveis”

Em relação ao Banco CTT, no qual os CTT iniciaram a venda de uma posição maioritária (o grupo detém neste momento 91,5%), a empresa salientou o “forte dinamismo, marcado porcrescimento de volumes, expansão do net interest income e margens saudáveis”

O volume de negócio saltou 12,9%, no terceiro trimestre para 8,572 milhões de euros, as receitas bancárias subiram 11% para 39,3 milhões e o EBIT recorrente subiu 5,6% para 8,1 milhões (ficando no entanto praticamente estável nos 18,5 milhões nos nove meses.

As ações dos CTT fecharam a sessão de terça-feira a avançar, 1,23% para 5,33 euros cada, depois de na segunda-feira terem afundado 4,7% para mínimos de dezembro de 2024. Desde o início do ano, perdem 28,26%.