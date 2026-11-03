Ministra rejeita regresso do mecanismo ibérico: “É um erro”

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirmou-se frontalmente contra uma das medidas aplicadas pelo governo chefiado por António Costa na última crise energética, uma medida cuja aplicação foi recentemente pedida pelas empresas que usam gás intensivamente na sua atividade.

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Em causa está o chamado mecanismo ibérico, através do qual se definiu um tecto para os preços do gás natural usado na produção de eletricidade, sendo que os produtores tinham direito a receber a diferença entre o preço real e o praticado.

“O mecanismo ibérico, do ponto de vista do desenho do mercado elétrico, é um erro, um erro que penaliza a economia”, defendeu esta terça-feira a ministra da tutela na audição parlamentar no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A governante indica que esta medida resultou numa quebra “a pique” do investimento em energias renováveis em Espanha, e que também se fez notar em Portugal. “A política correta é não ter um travão iberico e, se for necessário, ajudar depois os setores”, afirma.

Numa carta dirigida à ministra do Ambiente e Energia, enviada a 24 de setembro, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) pede que este mecanismo volte a ser aplicado. “A CIP considera que uma medida desta natureza pode favorecer de forma significativa os consumidores de eletricidade e a competitividade industrial”, lê-se na carta. O mecanismo deve contudo ser “estritamente temporário” e previamente compatibilizado com as regras europeias de mercado e de auxílios de Estado, ressalva a entidade.

Sobre as outras ajudas que estão agora em vigor para aliviar o preço dos combustíveis, a ministra garante que, apesar de terem data limite prevista o final deste ano, podem manter-se para lá desse prazo. “[Este esforço] será continuado se for necessário, se os preços continuarem elevados”, afirmou. Em causa está a devolução do adicional angariado com o Imposto sobre o Valor Acrescentado, através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, assim como descontos aplicados a setores específicos, da agricultura aos bombeiros.

Foi também anunciado recentemente que a indústria eletrointensiva vai ter um reforço do apoio para suportar os custos com as licenças de dióxido de carbono já este ano – passa dos 30 milhões de euros já garantidos para 80 milhões, quando a promessa para este ano era chegar aos 100 milhões de euros. Essa mesma promessa transita para 2027. O financiamento deste reforço foi conseguido através de verbas do Fundo Ambiental.