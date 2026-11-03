Ministro dos Transportes espanhol demite-se evocando exemplo de Jorge Coelho

O ministro de Transportes e Mobilidade Sustentável espanhol anunciou esta terça-feira a sua demissão e disse que não integrará as listas de 29 de novembro, porque um ministro da pasta “não pode continuar com dois acidentes desta gravidade (…)”. Parafraseou também o ex-ministro português Jorge Coelho, que na altura se demitiu na sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Óscar Puente informou da sua demissão numa declaração à Comissão Permanente do Congresso, na qual afirmou que tomou a decisão assim que teve conhecimento do acidente em Urda (Toledo).

O político socialista enfatizou que esta é uma questão “de dignidade política, coerência e empatia com as vítimas” e que essa decisão “pretende estar à altura” do seu partido e daqueles que o precederam, “daqueles que entregaram tudo para servir à sua ideia de país e sociedade, mais justa e igualitária”.

Além disso, Puente afirmou que “não pode continuar no cargo com dois acidentes dessa gravidade em menos de um ano, por mais diferentes que sejam e tenha ou não responsabilidade direta neles”.

Óscar Puente referiu ainda que “não é nenhum drama”, porque o “drama, sem dúvida, é o das vítimas, o das suas famílias, o dos seus entes queridos, a quem já não vão poder voltar a ver, bem como o dos feridos, alguns deles gravemente feridos, amputados”.

O ministro dos Transportes fez ainda referência ao antigo ministro português Jorge Coelho e a forma como explicou a sua saída do Governo de António Guterres, em 2001, na sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios.

“Quero que todos eles saibam uma coisa. Sei que a minha dor não pode, de forma alguma, ser comparada à deles, mas, depois da deles, nenhuma, acreditem, é tão grande como a minha”, afirmou Puente, que sublinhou que, parafraseando o ex-ministro português, “a culpa não pode morrer solteira“, segundo o Expansión.

O até agora ministro dos Transportes agradeceu ao presidente do Governo, Pedro Sánchez, pela sua “confiança sem limites”, e incentivou “todos os progressistas” do país “a ajudá-lo” nas eleições gerais de 29 de novembro porque “ele merece”, frisou.

Puente disse à Comissão Permanente do Congresso que este é um “momento triste” para Sánchez, “mais um neste caminho de altos e baixos que é a vida e a política”.

Na sua última fala durante a apresentação, pediu aos militantes socialistas que estejam “unidos e orgulhosos” pelo que foi conquistado no passado e, sobretudo, “do que ainda há por alcançar”.

O acidente ocorreu na última quarta-feira de manhã, quando dois comboios de alta velocidade em que viajavam mais de 500 pessoas colidiram em Urda, uma localidade a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid.

Pelo menos 110 pessoas foram atendidas em hospitais e 15 continuam internadas em estado grave, segundo as autoridades locais.

Segundo a CIAF, o balanço de 69 mortos continua a ser provisório e há um número “muito elevado de feridos ainda pendente de confirmação”.