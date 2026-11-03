Mutares avalia “opções estratégicas de saída” da Efacec, “o mais tardar em 2027”

A Mutares está a “avaliar opções estratégicas de saída” da Efacec, “o mais tardar em 2027”. Num comunicado divulgado segunda-feira, o fundo alemão antecipa que a empresa nortenha vai ter um crescimento futuro significativo e que, até setembro, a carteira de encomendas ronda os mil milhões de euros.

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“A Efacec entrou na fase de colheita; com um portfólio bem definido e melhorias operacionais, a empresa está pronta para aproveitar todo o potencial que se avizinha e gerar uma significativa criação de valor”, descreve o fundo alemão que comprou a Efacec ao Estado em 2023. “A Mutares está a avaliar opções estratégicas de saída, o mais tardar em 2027”, acrescenta o mesmo comunicado.

A Efacec está registar um “crescimento estrutural, incluindo a modernização da rede, a integração das energias renováveis, a eletrificação das infraestruturas energéticas e a mobilidade sustentável”. “Décadas de subinvestimento na rede estão a dar lugar a um importante ciclo de modernização e expansão das infraestruturas, uma vez que a crescente procura de eletricidade resultante da eletrificação industrial, dos centros de dados e das energias renováveis está a aumentar a necessidade de tecnologias de rede. A procura por transformadores na Europa e na América do Norte excede atualmente a oferta, e prevê-se que o mercado de transporte e distribuição de energia e ferroviário, no qual a Efacec atua, cresça cerca de 12% ao ano”, antecipa a Mutares.

Desde a compra, a Mutares diz que “tem trabalhado com a administração da Efacec para reorientar o portfólio para os produtos principais, reestruturar a base de custos e reforçar as relações com os fornecedores e os controlos de tesouraria, contribuindo para a melhoria das margens”. O fundo alemão sublinha que duplicou a capacidade da empresa e revela que, até setembro, a Efacec “registou receitas de 229 milhões de euros e um EBITDA ajustado de 34 milhões de euros, prevendo receitas entre 320 e 335 milhões de euros e um EBITDA entre 45 e 55 milhões de euros para este ano, o que representa um crescimento superior a 20% e superior a 55% nas receitas e no EBITDA, respectivamente, em comparação com o ano anterior, impulsionado principalmente pelos negócios principais de transformadores e aparelhagem de distribuição e pela expansão contínua nos mercados internacionais”.

Recorde-se que em março a Mutares já considerava a empresa portuguesa como “uma boa candidata a protagonizar uma das maiores vendas” da história do fundo. De acordo com a Bloomberg, em junho a Mutares já estaria a trabalhar com assessores financeiros, nomeadamente como o JPMorgan Chase, para explorar as opções futuras da Efacec.

De acordo com o ex-ministro da Economia, António Costa Silva, se a Mutares vender a Efacec por 220 milhões de euros, o Estado recupera 154 milhões; mas “se a vender por 400 milhões, recupera facilmente os 350 milhões que meteu lá”.

O Sales and Purchase Agreemnet (SPA), que regula todos os negócios da Efacec, tem disposições que defendem o Estado português, segundo Costa Silva. Existia desde logo um período de indisponibilidade de três anos, durante os quais a Mutares não podia vender a empresa sem o consentimento prévio do Estado português. A partir de julho deste ano, a transmissão de quaisquer ações da Efacec também terá se ser feita sempre com consentimento do Estado, seja em IPO ou cissão. “Tentámos blindar ao máximo tudo isto”, explicou o antigo ministro numa audiçao no Parlamento, recordando que “o Estado português fará uma validação periódica com o comprador”.