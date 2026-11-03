NODUS participa como parceiro operacional na KmZeroIA Evolution, a aliança que leva a IA e a aceleração empresarial a cinco regiões de Aragão

A aliança é composta pela KmZeroIA, pela aceleradora sem fins lucrativos mentorDay, pelo meio de comunicação regional «elaltojalon.es» (Jalón Media) e pela NODUS, uma empresa tecnológica especializada em infraestruturas para integrar e gerir a capacidade operacional digital, que participa como parceiro operacional.

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O projeto aborda um problema que não é de natureza tecnológica. Nas regiões rurais, a digitalização não avança por falta de ferramentas, mas sim por falta de capacidade: existem processos — trâmites municipais, atendimento ao cidadão, gestão administrativa de PME e comércios — que ninguém consegue tratar porque não há pessoas disponíveis para o fazer. A população envelhece, as equipas são reduzidas e a carga administrativa não diminui.

A NODUS disponibiliza «trabalhadores digitais» — sistemas de IA que executam processos completos, do início ao fim — que se integram em equipas híbridas de pessoas e «trabalhadores digitais» através da sua plataforma NODUS OS. O objetivo declarado não é substituir o pessoal, mas sim colmatar a capacidade que hoje não existe: que uma pequena autarquia possa dar resposta aos trâmites que agora se acumulam e que um comércio possa gerir encomendas e a administração sem aumentar o quadro de pessoal.

Albert Pijuan, CEO e fundador da NODUS, destacou a falta de mão-de-obra como o principal obstáculo: «O meio rural não tem um problema de tecnologia, tem um problema de capacidade: há trabalho que ninguém consegue fazer porque faltam pessoas. Um trabalhador digital não compete com o emprego local, preenche o que hoje não é possível preencher. E se funciona numa autarquia de trezentos habitantes, funciona em qualquer empresa».

A aliança estrutura a sua implementação num plano de 90 dias. O primeiro mês é dedicado à configuração do ambiente digital; o segundo, a uma campanha de captação de projetos; e o terceiro, a jornadas tecnológicas de portas abertas, testes de conceito e seleção das iniciativas que passarão à fase de aceleração.

Os projetos selecionados terão acesso ao programa mentorDay, que combina trinta dias de preparação, três semanas de aceleração orientada através de speed mentoring e um ano de acompanhamento, com uma rede de mais de mil mentores voluntários e mais de 200 000 euros em créditos e serviços para os participantes.

A convocatória está aberta a empreendedores, startups, câmaras municipais, comércio tradicional, PME e profissionais que pretendam colaborar como mentores. As áreas prioritárias são a digitalização, a automatização e a inteligência artificial; a economia circular e a sustentabilidade; os modelos de negócio inovadores e escaláveis; o emprego de qualidade e a retenção de talento; e a modernização do comércio local e dos serviços municipais. A inscrição é feita através do formulário oficial em «zonakmzero.es».