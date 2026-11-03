Oeste já tem localização para uma das seis novas áreas empresariais do país

A zona Oeste quer receber uma das seis áreas empresariais de vulto projetadas pelo Governo para o país, tendo já definido um local. A vontade de quatro municípios aponta para um novo parque empresarial e de inovação em Torres Vedras, fruto de um acordo firmado entre a autarquia torreense e as de Cadaval, Bombarral e Lourinhã.

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Inseridas na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste, as quatro câmaras decidiram avançar com esta proposta de infraestrutura num ponto de confluência dos seus territórios, na zona de Outeiro da Cabeça.

A decisão surge na sequência da indicação governamental para que cada CIM indique um ponto específico para implementação de uma grande área empresarial.

Apontando às infraestruturas, a OesteCIM realça a escolha de um local com “condições de acessibilidade difíceis de igualar”, apontando a ligação à A8, no nó de Campelos, e à ferrovia na Linha do Oeste, apontando ainda “os portos da região” – ainda que nenhum dos grandes portos comerciais portugueses esteja dentro do seu território.

Em comunicado, a CIM puxa pelos seus galões, indicando que “o Oeste é uma das regiões mais produtivas do país, com uma base económica diversificada e um tecido empresarial dinâmico”. Contudo, ressalva que “uma parte significativa do valor gerado por essa capacidade produtiva tem sido captada fora da região. O parque pretende inverter esta tendência, fixando no território as etapas que mais valor acrescentam”. E indica ainda:

"O objetivo é construir cadeias de valor territoriais que liguem a capacidade produtiva de todo o Oeste à indústria, ao conhecimento, à logística e aos mercados. Empresas e fornecedores de toda a região, bem como as áreas empresariais municipais já existentes, poderão integrar-se nestas cadeias, numa lógica de complementaridade e não de concorrência.”

Números da própria entidade apontam para a existência de mais de 21 mil empresas nestes quatros concelhos, as quais somam um volume total de negócios de 6,5 mil milhões de euros (valor de 2024) e empregam cerca de 58 mil pessoas. Ainda pelas contas da CIM, destas empresas, “mais de 5.400 atuam em setores com necessidades específicas de solo empresarial”, enumerando: construção, indústria, comércio por grosso, transportes e armazenagem.

O próximo passo do processo de decisão é a análise das três possíveis localizações pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

A OesteCIM é composta pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.