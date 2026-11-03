Oeste já tem localização para uma das seis novas áreas empresariais do país
Comunidade Intermunicipal já escolheu a localização com que se vai candidatar ao programa nacional que prevê seis grandes áreas empresariais no país.
A zona Oeste quer receber uma das seis áreas empresariais de vulto projetadas pelo Governo para o país, tendo já definido um local. A vontade de quatro municípios aponta para um novo parque empresarial e de inovação em Torres Vedras, fruto de um acordo firmado entre a autarquia torreense e as de Cadaval, Bombarral e Lourinhã.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Inseridas na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste, as quatro câmaras decidiram avançar com esta proposta de infraestrutura num ponto de confluência dos seus territórios, na zona de Outeiro da Cabeça.
A decisão surge na sequência da indicação governamental para que cada CIM indique um ponto específico para implementação de uma grande área empresarial.
Apontando às infraestruturas, a OesteCIM realça a escolha de um local com “condições de acessibilidade difíceis de igualar”, apontando a ligação à A8, no nó de Campelos, e à ferrovia na Linha do Oeste, apontando ainda “os portos da região” – ainda que nenhum dos grandes portos comerciais portugueses esteja dentro do seu território.
Em comunicado, a CIM puxa pelos seus galões, indicando que “o Oeste é uma das regiões mais produtivas do país, com uma base económica diversificada e um tecido empresarial dinâmico”. Contudo, ressalva que “uma parte significativa do valor gerado por essa capacidade produtiva tem sido captada fora da região. O parque pretende inverter esta tendência, fixando no território as etapas que mais valor acrescentam”. E indica ainda:
"O objetivo é construir cadeias de valor territoriais que liguem a capacidade produtiva de todo o Oeste à indústria, ao conhecimento, à logística e aos mercados. Empresas e fornecedores de toda a região, bem como as áreas empresariais municipais já existentes, poderão integrar-se nestas cadeias, numa lógica de complementaridade e não de concorrência.”
Números da própria entidade apontam para a existência de mais de 21 mil empresas nestes quatros concelhos, as quais somam um volume total de negócios de 6,5 mil milhões de euros (valor de 2024) e empregam cerca de 58 mil pessoas. Ainda pelas contas da CIM, destas empresas, “mais de 5.400 atuam em setores com necessidades específicas de solo empresarial”, enumerando: construção, indústria, comércio por grosso, transportes e armazenagem.
O próximo passo do processo de decisão é a análise das três possíveis localizações pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.
A OesteCIM é composta pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Oeste já tem localização para uma das seis novas áreas empresariais do país
{{ noCommentsLabel }}