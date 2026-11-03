Operação TAP: Netflix começa a gravar o primeiro filme em Portugal

Realizada por João Nuno Pinto, a produção é protagonizada por Rui Pedro Silva, Afonso Pimentel e Victoria Guerra e recupera um episódio real envolvendo um adolescente de 16 anos que desviou um voo.

A Netflix vai produzir o seu primeiro filme em Portugal, uma aposta que assinala um novo passo na presença da plataforma no mercado audiovisual nacional. Intitulado Operação TAP, o filme é livremente inspirado no sequestro de um avião da companhia aérea portuguesa, em 1980, e já está em fase de gravações.

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Realizada por João Nuno Pinto, a produção é protagonizada por Rui Pedro Silva, Afonso Pimentel e Victoria Guerra e recupera um episódio real envolvendo um adolescente de 16 anos que desviou um voo da TAP para Madrid, exigindo 10 milhões de dólares.

A história decorre em 1980 e acompanha o sequestro do avião e a noite de tensão vivida por passageiros e tripulantes. O que começa como uma ameaça de violência acaba, porém, por revelar uma inesperada relação de empatia e humanidade entre o jovem sequestrador e os reféns.

Com uma estética inspirada nos anos 80, mas um ritmo contemporâneo, Operação TAP é produzido pela SPi, empresa do Grupo SP Televisão responsável também por Glória, a primeira série portuguesa da Netflix.

O argumento é assinado por Pedro Lopes, Miguel Rico e Marina Preguiça Ribeiro. A plataforma não avançou ainda uma data de estreia.