“Os preços dos bilhetes vão subir a dois dígitos”, avisa Lufthansa

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, previu no mês passado que o preço das passagens suba entre 10% e 20% no próximo ano. O presidente executivo da Lufthansa, Carsten Sphor disse na conferência de imprensa de apresentação de resultados que nem sempre concorda com o gestor irlandês, mas que neste caso tem de concordar: “os preços dos bilhetes vão subir a dois dígitos”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Já estamos a ver essa tendência: em agosto, os preços foram mais elevados do que em julho; em setembro, foram mais elevados do que em agosto, em comparação com o ano anterior. E isto vai continuar em outubro”, afirmou Carsten Sphor.

“Os aumentos de dois dígitos que podemos observar no quarto trimestre deverão continuar no próximo ano“, acrescentou o CEO do grupo Lufthansa, defendendo que eles são necessários. “Precisamos destes aumentos nos preços dos bilhetes para compensar os custos mais elevados do combustível”, argumentou. Durante a conferência de imprensa, o gestor referiu que as companhias do grupo conseguirem refletir 85% do aumento do preço dos combustíveis no valor das passagens aéreas.

O CEO da Ryanair alertou também para aumentos expressivos. “No próximo ano, vão ver os preços dos bilhetes de avião subir na Europa, penso que 10, 15, talvez 20%. Vão assistir ao maior aumento das tarifas aéreas, diria, da história na Europa nos próximos 12 meses”, afirmou numa conferência de imprensa a 20 de outubro.

A Lufthansa apresentou hoje uma melhoria dos resultados no terceiro trimestre, apesar da subida de 27,1% nos custos com combustível, batendo ligeiramente as previsões dos analistas. O resultado líquido cifrou-se em 1.257 milhões, mais 30,1% do que no mesmo período de 2025.

As receitas registaram um aumento homólogo de 9,3% para 12.240 milhões de euros, fixando um novo recorde para o grupo e batendo a projeção média dos analistas de 12.079 milhões. As despesas operacionais aumentaram 10,7% para 11.627 milhões, puxadas sobretudo pela fatura do jet fuel que aumentou mais de 500 milhões de euros.

O resultado operacional ajustado cifrou-se em 1.407 milhões de euros, mais 5,7% do que o conseguido entre julho e setembro de 2025 e ligeiramente acima da média das estimativas dos analistas, de 1.368 milhões de euros.

Carsten Sphor referiu que a Lufthansa tem “uma cobertura de combustível um pouco superior à dos nossos concorrentes”, de 75% para o primeiro semestre e de 60% para o conjunto do ano.

“Gostaria que fôssemos nós a definir os preços, mas, na realidade, é o mercado que os determina, através da oferta e da procura. Além disso, continuamos a verificar constrangimentos nas entregas de aviões, o que representa um problema para nós. Mas, naturalmente, isso também permite estabilizar as yields e os níveis de utilização da capacidade”, acrescentou o CEO do grupo alemão.