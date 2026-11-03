Pelo direito ao “sossego”, Montenegro pede que não se importe “modelo de protestos violentos”

O primeiro-ministro garantiu esta terça-feira que não desvaloriza as manifestações pela habitação, mas que estas se devem conciliar com o direito à “ordem” e ao “sossego”, apelando para que não sejam importados “modelos de protestos violentos”. Luís Montenegro, que anunciou ainda que vai reunir com os líderes do PS e do Chega, espera “que todos saibam interpretar” a sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa que deu razão a uma manifestante, a par de “todo edifício jurídico-constitucional” do país.

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“Não há razão em Portugal para se importarem modelos de protesto violentos“, afirmou o primeiro-ministro, numa declaração ao país a partir da residência oficial, em São Bento. Isto após semanas de manifestações e as denominadas acampadas em Lisboa e no Porto, em protesto contra o custo da habitação, e que já originaram várias cargas policiais.

Sublinhando que Portugal é um “país pacifico onde todos podem ver respeitados os seus direitos”, Montenegro garantiu não “desvalorizar ou subestimar aquilo que são manifestações de posição política, que umas vezes são de apoio, outras de desacordo com as decisões do Governo” e “o que está a acontecer nas ruas, em particular em Lisboa e no Porto”.

"Não há razão em Portugal para se importarem modelos de protesto violentos.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Contudo, defendeu ser necessário conciliar o direito de manifestação com outros, como os de livre circulação, “sossego”, “ordem” ou salubridade. E aproveitou para sinalizar a posição sobre a sentença do Tribunal Administrativo de Lisboa, que considerou que o limite das 00:30 para manifestações não é “absoluto e automático”, autorizando uma manifestante a permanecer de madrugada no Rossio, em Lisboa, com uma tenda.

“Espero que todos saibam interpretar não apenas a sentença, mas todo o edifício jurídico-constitucional do país, que fazem de Portugal um país seguro e pacífico”, resumiu.

O primeiro-ministro anunciou ainda que vai reunir-se com os líderes do Chega, André Ventura, e do PS, José Luís Carneiro, em São Bento na próxima quinta-feira para ouvir as suas propostas sobre habitação. Luís Montenegro considerou que é preciso a maior “concertação possível” para que a lei das rendas seja aprovada “duradoura”. “Por isso é muito desejável a aproximação aos maiores partidos da oposição”, disse, sublinhando que não é preciso estarem de acordo sobre tudo”.

Ainda assim, explicou que incumbiu os ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para, em conjunto com os ministros da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, estabelecerem “igual diálogo com os restantes partidos políticos com representação parlamentar”.

“O diálogo político sobre habitação não é novo, mas concretiza-se agora na sequência do processo legislativo do arrendamento, que se encontra em apreciação no Parlamento e também das múltiplas intervenções partidárias que vêm sendo assumidas no contexto do debate público que o tema suscitou e suscita na sociedade portuguesa”, afirmou.

“Tenho o direito de governar”

Por outro lado, Montenegro considerou injustas as críticas sobre o seu silêncio face aos protestos das últimas semanas. “Tenho o direito e tenho o dever de governar. Não sou comentador, nem político mediático. Aquilo que o país espera de mim não é dar a opinião todos os dias. Aquilo que se espera do primeiro-ministro é que não deixe de ouvir e que exerça a missão para a qual foi escolhido“, referiu.

Deste modo, justificou que falou quatro vezes desde o início das manifestações e salientou que aquilo que se pede ao primeiro-ministro é que acrescente alguma coisa quando fala ao país e que possa dar os esclarecimentos sobre a ação do Governo. “O primeiro-ministro não é um dirigente partidário qualquer. Tem a responsabilidade de executar um programa do Governo que foi sufragado na sua base inicial”, disse.

“É injusta a crítica de que há silêncio e é muito mais injusta a crítica de que o primeiro-ministro não fala sobre o que é importante para as pessoas”, referiu.

E em jeito de aviso a opositores, destacou que “os portugueses mais do que uma vez demonstraram acreditar no Governo”. “Precisamos de tempo para que as políticas produzam os resultados que são pretendidos”, vincou, garantindo que “as decisões estão mesmo a ser tomadas”.

Promete investir 10 mil milhões em habitação pública até 2030

Montenegro avançou que o Governo vai investir 10 mil milhões de euros até 2030 na habitação pública e isso implica fazer escolhas. O primeiro-ministro referiu que não existem decisões “grátis”, nem políticas públicas “grátis”. “Há escolhas”, sublinhou.

“Quem vender uma ilusão de que tudo isto pode ser realizado sem sentido de responsabilidade, sem sentido de coordenação com as outras políticas públicas não vai contribuir para o futuro do país“, assumiu.