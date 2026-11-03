PGR envia autorização de tenda para o Constitucional. Decisão judicial está suspensa

O Ministério Público já enviou para o Tribunal Constitucional (TC) a apreciação da constitucionalidade do decreto de lei de 1974 que regulamenta o direito de reunião e de manifestação e que tem estado no meio da discussão acerca das recentes “acampadas”.

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Assim, a decisão judicial que autorizou a ativista Renata Cambra a instalar uma tenda no Rossio durante a madrugada, está para já, suspensa. Isto porque se trata um recurso com efeito suspensivo – o que significa que, na noite desta terça-feira, a manifestante não poderá ter qualquer tenda instalada na via pública depois das 00:30. A informação está a ser avançada pela CNN.

Este recurso obrigatório não resulta do facto do Ministério Público discordar da sentença ou de considerar que a decisão deva ser alterada. Resulta de a sentença ter afastado a aplicação de uma norma com fundamento na sua inconstitucionalidade.

A obrigação de recurso está prevista no artigo 280.º, n.º 3, da Constituição e no artigo 72.º, n.º 3, da Lei do Tribunal Constitucional. Estas disposições determinam que o MP tem de recorrer quando um tribunal recusa aplicar uma norma constante de um ato legislativo com fundamento na sua inconstitucionalidade.

O Tribunal Administrativo de Lisboa decidiu no domingo a recusa de aplicar a norma que estabelece as 00h30 como limite para manifestações quando interpretada como uma “proibição absoluta e automática”. E reconheceu à ativista o direito de prosseguir o protesto no Rossio, até à aprovação final do Orçamento do Estado para 2027.

Na sentença, assinada pela juíza Ana de Campos, o tribunal determina ainda que a manifestação pode incluir a permanência no local com uma tenda e intima a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa a “não dispersarem o protesto nem removerem os bens utilizados, desde que sejam respeitadas as condições fixadas na decisão”.

O tribunal julgou a intimação procedente, mas delimitou o alcance da decisão à situação concreta submetida a julgamento. Na delimitação do objeto do processo, esclarece que não está em causa apreciar “a legalidade de uma ocupação coletiva” do Rossio nem reconhecer um direito geral de montar tendas em espaço público a um número indeterminado de participantes.

A sentença, a que o ECO teve acesso, não elimina o limite horário previsto na lei para todas as manifestações nem reconhece um direito geral à instalação de tendas no espaço público. O que o tribunal afasta é a aplicação automática daquela norma, sem uma ponderação das circunstâncias concretas e dos direitos fundamentais em causa.