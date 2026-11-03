PIB Group nomeia ex-diretor da Aviva como novo CEO

A PIB Group nomeou David Martin, atual diretor-geral da área comercial e responsável pela distribuição da Aviva no Reino Unido, como novo CEO. O responsável vai assumir funções no início de 2027, anunciou a PIB Group em comunicado na segunda-feira.

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Com mais de 30 anos de experiência no setor segurador, David Martin iniciou a carreira na área dos seguros automóvel e passou por vários cargos de direção. Antes de ingressar na Aviva, em 2023, foi responsável pela gestão do negócio de retalho da Zurich, incluindo os segmentos de seguros de particulares, distribuição direta, canais digitais e seguros comerciais de média dimensão, segundo a Insurance Times.

Na Aviva, Martin liderava a estratégia de distribuição e o crescimento rentável dos negócios digitais dirigidos às pequenas e médias empresas e ao segmento empresarial de média dimensão. No comunicado, a PIB Group destaca a sua experiência na relação com mediadores, na distribuição e no crescimento orgânico, áreas que considera fundamentais para a próxima fase de desenvolvimento do grupo.

David Martin sucede a Brendan McManus, fundador da PIB Group, que passou a chairman em setembro, após 11 anos como CEO. Até à entrada do novo responsável, a gestão continuará a cargo do atual gabinete executivo, composto por Jo Payne, Alastair Hay, Rob Houghton, Carl McMillan e Ryan Brown, adianta a empresa.

“A PIB Group construiu um grupo de empresas especializadas e empreendedoras com escala real por toda a Europa. Passei grande parte da minha carreira a trabalhar ao lado de corretores e estou entusiasmado por liderar agora um dos grupos mais ambiciosos do mercado”, afirma David Martin.