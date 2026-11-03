Portugal 2030 multiplica por dez fundos europeus para habitação. Há 656 milhões disponíveis

O Portugal 2030 tem 656 milhões de euros em fundos europeus destinados à construção e reabilitação de habitação, mais de dez vezes acima da dotação inicial. A maioria das verbas está direcionada para habitação acessível e social.

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Numa entrevista ao Negócios, Cláudia Joaquim, presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), explica que o reforço aconteceu na reprogramação intercalar do Portugal 2030, depois de a habitação ter sido identificada pela Comissão Europeia como uma das áreas prioritárias. Do montante total, 315 milhões de euros destinam-se à habitação social e 256 milhões à habitação acessível.

Em termos regionais, o Norte concentra a maior dotação, com cerca de 285 milhões de euros, seguido do Centro, com praticamente 200 milhões. O Alentejo e o Algarve contam com aproximadamente 60 milhões de euros cada, enquanto Lisboa dispõe de uma verba mais reduzida por não ser considerada uma região de convergência. Atualmente, estão abertos 13 avisos para habitação social e estão a ser preparados novos concursos para habitação acessível. No total, já estão a concurso cerca de 423 milhões de euros, correspondentes a 65% da dotação disponível. As candidaturas destinam-se maioritariamente aos municípios e abrangem exclusivamente habitação pública.

A presidente da AD&C, Cláudia Joaquim, mostra-se ainda confiante de que Portugal vai cumprir a regra da guilhotina e evitar a devolução de fundos europeus a Bruxelas este ano. Apesar de reconhecer que os programas regionais do Centro e do Algarve exigem um esforço acrescido para atingir as metas de execução, acredita que o fim do PRR permitirá concentrar a capacidade de execução no Portugal 2030 e acelerar a concretização dos projetos aprovados.