Banca

Portugal não vai apresentar candidato a sucessor de Lagarde no BCE

  • Lusa
  • 10:08

Portugal não vai apresentar candidato à sucessão da francesa na presidência do Banco Central Europeu, que vai deixar o cargo em fevereiro de 2027.

Portugal não vai apresentar candidato à sucessão de Christine Lagarde na presidência do Banco Central Europeu (BCE), na sequência da intenção da presidente de deixar o cargo em fevereiro, disseram esta terça-feira à Lusa fontes diplomáticas portuguesas.

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A informação foi transmitida no dia em que se soube que os países do euro têm de apresentar, até sexta-feira, candidaturas à sucessão de Christine Lagarde no BCE, iniciando-se agora o processo formal de nomeação.

“Na sequência da carta enviada pela presidente Christine Lagarde, em 29 de outubro, ao presidente do Conselho Europeu, na qual comunicou a sua intenção de renunciar ao cargo até 7 de fevereiro de 2027, o Conselho da União Europeia [UE] deu início ao procedimento para a nomeação de um sucessor para a presidência do BCE”, indicou o porta-voz do Eurogrupo à imprensa em Bruxelas.

Assim, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, “solicitou aos Estados-membros que apresentem as suas propostas de candidatos até sexta-feira, 6 de novembro de 2026”, acrescentou o porta-voz. Caberá ao fórum informal dos países da moeda única, o Eurogrupo, fazer “um balanço das candidaturas apresentadas” na reunião da próxima segunda-feira, em Bruxelas.

Os membros da comissão executiva do BCE são nomeados pelo Conselho Europeu, que toma a sua decisão com base numa recomendação do Conselho da União Europeia relativa a um candidato. Essa recomendação é aprovada pelos Estados-membros do euro, através de votação no Conselho, sendo por esta razão que tais nomeações são previamente discutidas no âmbito do Eurogrupo.

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