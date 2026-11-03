Preços dos transportes públicos podem aumentar quase 2,7% em 2027

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) determinou que os preços dos transportes públicos podem aumentar até 2,66% em 2027. A informação foi comunicada através de uma atualização do valor máximo da taxa de atualização tarifária (TAT), que tem aplicação a partir do dia 1 de janeiro.

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Esta taxa, explica a AMT em comunicado, resulta da “taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2025 e setembro de 2026, ou 0 quando esta taxa for negativa”.

Os operadores têm agora até ao final do ano para enviar os tarifários atualizados aprovados pelas autoridades de transportes à AMT, que é liderada desde 2021 por Ana Paula Vitorino.

Este é um valor superior aos 2,28% fixados pela AMT para este ano, embora os preços dos passes mensais (como o passe navegante), tanto em Lisboa como no Porto, se tenham mantido inalterados. No caso da Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi mantido pelo sétimo ano consecutivo.