Montenegro chama Carneiro e Ventura para reuniões sobre habitação na quinta-feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez esta terça-feira à noite uma declaração ao país, a partir da sua residência oficial, em São Bento, após semanas de manifestações e das denominadas acampadas em Lisboa e no Porto, em protesto contra o custo da habitação, e que já originaram várias cargas policiais.

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“Sem fantasmas nem falsos papões”, o chefe do Executivo insistiu em estimular mais casas no mercado para “moderar os preços”. Recusando que o Governo tenha “acordado agora para o diálogo político”, Montenegro avisou para o risco de “importação de protestos violentos”. Autorização de tenda no Rossio? “Interpretem não só a sentença, mas todo o edifício jurídico e constitucional do país”, respondeu.

“Finalmente, primeiro-ministro reconhece que crise da habitação não pode ter solução policial”, reagiu o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.

Recorde aqui as declarações de Montenegro e a reação dos partidos da oposição.