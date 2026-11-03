Prosegur Cash aumenta o seu lucro líquido em 2,1%, atingindo os 68 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A Prosegur Cash registou um volume de negócios de 1 510 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um aumento de 1,4% em comparação com o mesmo período de 2025. Com um crescimento orgânico total de 2,6%, todas as regiões registaram uma evolução positiva, refletindo a solidez do negócio e o seu bom desempenho nos diferentes mercados.

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O resultado líquido atingiu os 68 milhões de euros, mais 2,1% do que nos primeiros nove meses de 2025.

A América Latina contribuiu com 57% do volume de negócios total nos primeiros nove meses de 2026. A região registou vendas de 864 milhões de euros, o que representa um crescimento em euros de 1%, em comparação com os primeiros nove meses de 2025, com um aumento orgânico de 1,2% (em relação ao ano anterior). Por seu lado, a Europa representa 34% do total, com vendas de 506 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de cerca de 1,9% (em relação ao ano anterior) e a um crescimento orgânico de 1,9%, enquanto a região da Ásia-Pacífico, que contribui com 9% do negócio total, alcançou um volume de negócios de 140 milhões de euros, mais 2,7% (em relação ao ano anterior), impulsionado por um sólido crescimento orgânico de 13,5%.

Nos primeiros nove meses de 2026, destaca-se a forte e crescente aceitação dos Produtos de Transformação por parte dos clientes. O seu peso no total das vendas aumentou em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 36,2% do total (+110 pontos básicos). Em termos comparáveis, sem considerar o impacto da alienação do negócio da AVOS, os Produtos de Transformação registaram uma aceleração notável, com um crescimento de 8,3%, destacando-se o bom desempenho do negócio da Cash Today. Este dinamismo reflete-se em todas as regiões onde a empresa opera.

Na América Latina, a penetração dos Produtos de Transformação atingiu os 38,8% (+110 pontos básicos), com um crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2025, atingindo um total de 335 milhões de euros. Por seu lado, na Europa, os Produtos de Transformação continuam a sua expansão com um aumento de 5,8%, atingindo 34,4% das vendas (+130 pb) e situando-se nos 174 milhões de euros, enquanto que na Ásia-Pacífico, estes produtos registaram um crescimento de 5,2%, atingindo vendas totais de 37 milhões de euros e uma penetração PPTT que ascende a 26,1% (+60 pb).

No que diz respeito à geração de caixa, a Prosegur Cash gerou, nos primeiros nove meses de 2026, um sólido fluxo de caixa livre (+10 % em relação ao ano anterior) de 83 milhões de euros. Neste período, verificou-se uma redução da dívida líquida total (LTM) em 53 milhões de euros, para 784 milhões de euros, situando-se o rácio de alavancagem em 2,2 vezes a Dívida Líquida Total sobre o EBITDA (-0,1x em comparação com os primeiros 9 meses de 2025).