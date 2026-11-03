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Receita da Hugo Boss cai no 3.º trimestre. Europa foi a zona mais pressionada

 Lina Santos,

Agora controlada pelo grupo britânico Frasers, que anunciou há poucos dias que detém mais de 50% da empresa alemã, a Hugo Boss reviu em baixa as previsões para 2026:

As vendas da Hugo Boss caíram no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a informação divulgada esta segunda-feira pela empresa alemã. A receita recuou 4%, para 946 milhões de euros em julho, agosto e setembro. O cenário nos primeiros nove meses do ano é ainda menos animador: caiu 8%, para 2.756 milhões de euros. 

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Foi na marca Hugo que a quebra foi mais acentuada. Se as vendas diminuíram 3% na Boss no 3º trimestre, na Hugo recuaram 17%. Na contagem dos primeiros nove meses do ano, as descidas foram de 5% e 18%, respetivamente.

A Europa foi a região mais pressionada no trimestre com uma queda de 7%. Reino Unido e França são os países mais afetados. Nas Américas, as vendas recuaram 3% e na Ásia-Pacífico, 2%.

No retalho, de acordo com informação da Hugo Boss, as receitas diminuíram 8%, incluindo uma quebra de 16% nas vendas digitais próprias. As vendas a parceiros caíram 2%. A empresa atribui parte da evolução digital à aposta em vendas a preço integral.

Ainda que a margem bruta tenha melhorado, com uma subida de 2,2 pontos percentuais no trimestre, para 63,3%, e 1,8 pontos nos nove meses, para 63,5%, estes valores não impediram a queda dos resultados.

Os resultados divulgados pela empresa mostram ainda que a dívida financeira líquida diminuiu. A empresa reportou 691 milhões de euros a 30 de setembro, menos 38% do que um ano antes.

Agora controlada pelo grupo britânico Frasers, de Mike Ashley, que anunciou há poucos dias que detém mais de 50% da empresa alemã, a Hugo Boss reviu em baixa as previsões para 2026: passou a antecipar uma descida das vendas, refletindo a procura mais fraca e amortizações não monetárias mais elevadas de ativos de tecnologias de informação. O investimento deverá representar 4% a 5% das vendas e o fluxo de caixa livre ficará abaixo do previsto inicialmente.

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