Recurso sobre Rossio suspende decisão de autorização de montar tenda?

O recurso obrigatório do Ministério Público (MP) para o Tribunal Constitucional (TC) não significa que a decisão que autorizou Renata Cambra a manter uma tenda no Rossio fique suspensa. Embora essa seja a regra geral estabelecida na Lei do Tribunal Constitucional, a legislação prevê uma exceção que permite ao próprio tribunal atribuir ao recurso efeito meramente devolutivo, mantendo a eficácia da decisão recorrida.

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A distinção está no artigo 78.º da Lei do Tribunal Constitucional (LTC). O n.º 4 estabelece que, nos casos não abrangidos pelas situações especiais previstas nos números anteriores, o recurso tem efeito suspensivo e sobe nos próprios autos. Mas o n.º 5 permite ao Tribunal Constitucional, reunido em conferência, fixar-lhe, a título excecional, efeito meramente devolutivo, desde que essa alteração não afete a utilidade da decisão que vier a proferir. Isto significa que a suspensão da sentença não é uma consequência absolutamente inevitável da interposição do recurso.

“O artigo 78.º da Lei do Tribunal Constitucional não atribui um efeito único aos recursos de constitucionalidade. Faz depender esse efeito, em primeira linha, do regime do recurso ordinário que caberia da decisão recorrida”, explica a advogada Jane Kirby. “No caso, a sentença foi proferida num processo urgente de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias e admite recurso ordinário para o Tribunal Central Administrativo. Ora, nos termos do artigo 78.º, n.º 2, da LTC, o recurso interposto de decisão da qual coubesse recurso ordinário não interposto tem os efeitos e o regime de subida deste recurso.

Como os recursos de decisões proferidas em intimações para proteção de direitos, liberdades e garantias têm efeito meramente devolutivo (artigo 143.º, n.º 2, alínea a), do CPTA), o recurso interposto pelo Ministério Público tem também efeito meramente devolutivo. A sentença mantém-se, assim, “exequível”, segundo a advogada e sócia da Antas da Cunha ECIJA. “Subsidiariamente, mesmo que se entendesse que o recurso tem efeito suspensivo, o n.º 5 do mesmo artigo permite ao Tribunal Constitucional fixar-lhe, excecionalmente, efeito meramente devolutivo”.

A Lei do TC não estabelece um prazo específico para a decisão sobre a alteração do efeito do recurso. Prevê, apenas, mecanismos de tramitação prioritária e prazos reduzidos para processos que envolvam direitos, liberdades e garantias pessoais. “O problema é que, neste caso, o tempo é determinante. Uma decisão sobre o efeito do recurso proferida apenas depois de terminado o período da manifestação poderá ser juridicamente irrelevante para a proteção efetiva do direito em causa”, diz Jane Kirby.

Um recurso com efeito suspensivo paralisa, em princípio, a eficácia da decisão impugnada. Neste caso, a autorização judicial para manter a tenda durante a madrugada deixa de poder ser invocada enquanto fundamento para exigir às autoridades que respeitem as condições estabelecidas na sentença.

Já o efeito meramente devolutivo permite que a decisão continue a produzir efeitos enquanto o tribunal superior aprecia o recurso. Ou seja, mesmo que o Tribunal Constitucional venha posteriormente a dar razão ao Ministério Público, a sentença mantém-se eficaz durante a apreciação da questão constitucional, sem prejuízo das consequências que possam resultar da decisão final.

A advogada de Renata Cambra vai requerer ao TC que o recurso tenha esse efeito devolutivo o que, a ser aceite, permitirá que a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa continue em vigor até que aquele órgão se pronuncie sobre a questão.

O que dizem os especialistas em Direito Constitucional

A possibilidade de atribuir efeito devolutivo não resulta apenas de uma leitura literal da lei. Está também sustentada na doutrina sobre a fiscalização concreta da constitucionalidade.

Carlos Lopes do Rego, antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, na obra “Os Recursos de Fiscalização Concreta na Lei e na Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, publicada em 2010, explica que o n.º 5 do artigo 78.º foi introduzido precisamente “para permitir ao Tribunal Constitucional evitar que a admissão de um recurso provoque a paralisação do processo de origem ou da eficácia da decisão recorrida”.

Na interpretação de Lopes do Rego, “a atribuição de efeito meramente devolutivo tem natureza excecional e pressupõe que a suspensão possa causar um prejuízo considerável, avaliado em função dos objetivos do processo e dos interesses públicos ou privados em discussão”. O autor acrescenta que o tribunal “deve ponderar se o prosseguimento normal do processo pode provocar um sacrifício desproporcionado para os interesses da parte que beneficia da decisão recorrida”. O jurista sublinha ainda que a alteração do efeito pode ser sugerida pela parte interessada no prosseguimento imediato do processo, embora a decisão caiba ao próprio Tribunal Constitucional, em conferência.

Esta interpretação é também desenvolvida no livro “Estudos sobre Fiscalização Sucessiva Concreta da Constitucionalidade – Importância, Relevo e Regime”, publicado em 2023 numa obra coordenada por Luísa Neto, Anabela Costa Leão, Ana Rita Babo Pinto e Inês Neves. No capítulo dedicado ao processo civil na fiscalização concreta, os autores explicam que o n.º 4 do artigo 78.º estabelece um regime residual de efeito suspensivo, sem prejuízo da possibilidade excecional prevista no número seguinte. A obra esclarece também que os números 1 a 3 estabelecem situações em que o recurso pode seguir um regime diferente, consoante os efeitos que teria um recurso ordinário.

O Tribunal Constitucional já aplicou a exceção

A jurisprudência constitucional também confirma que a atribuição de efeito devolutivo não é uma possibilidade meramente teórica.

No Acórdão n.º 432/2020, o Tribunal Constitucional analisou os pressupostos para alterar o efeito suspensivo de um recurso e recuperou precisamente a interpretação doutrinária de Carlos Lopes do Rego. O tribunal considerou que a decisão deve resultar de uma ponderação prudencial entre os prejuízos que a suspensão pode provocar e a necessidade de não comprometer a utilidade da apreciação da questão de constitucionalidade.

Nesse processo, o Tribunal Constitucional recordou situações anteriores em que tinha atribuído efeito devolutivo, nomeadamente quando existia risco de prescrição de um procedimento e quando estava em causa a execução de uma medida tutelar de internamento de um menor. Em ambos os casos, a suspensão poderia comprometer a finalidade prática do processo.

O mesmo entendimento foi retomado no Acórdão n.º 282/2025, no qual o tribunal voltou a analisar os limites da alteração dos efeitos de um recurso de constitucionalidade.

Recurso obrigatório não significa discordância do Ministério Público

A discussão sobre os efeitos do recurso surge na sequência da decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, que, no domingo, reconheceu a Renata Cambra o direito de manter o protesto no Rossio, incluindo durante a madrugada, com uma tenda.

O Ministério Público está obrigado a recorrer para o Tribunal Constitucional porque a juíza Ana de Campos recusou aplicar uma norma constante de um ato legislativo com fundamento na sua inconstitucionalidade. A obrigação decorre do artigo 280.º, n.º 3, da Constituição e do artigo 72.º, n.º 3, da Lei do Tribunal Constitucional.

O recurso incide apenas sobre a interpretação do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74 como limite automático às 00h30. Não significa, por si só, que o Ministério Público discorde da sentença ou pretenda contestar todos os seus fundamentos.

O tribunal administrativo decidiu que o limite horário previsto no diploma de agosto de 1974 não pode ser aplicado como uma proibição absoluta e automática de permanência numa manifestação depois das 00h30, sem ponderação das circunstâncias concretas e dos direitos fundamentais em causa. A norma tem sido invocada pela PSP para dispersar as acampadas pelo direito à habitação que decorreram nas últimas semanas em Lisboa e no Porto.

Na sentença, o tribunal reconheceu à ativista o direito de permanecer na Praça D. Pedro IV, no Rossio, até 24 de novembro de 2026, incluindo entre as 00h30 e as 06h30, com uma tenda. Determinou ainda que a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa não poderiam dispersar o protesto nem remover os bens utilizados, desde que fossem respeitadas as condições fixadas na decisão.