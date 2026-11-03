Energia

Representação do Estado na REN deve ficar inalterada até abril

Executivo está "a estudar a melhor forma" de o Estado se fazer representar na REN, e só deverão existir alterações pela altura da próxima Assembleia Geral, que se realiza em abril.

O Governo chefiado por Luís Montenegro está a “estudar a melhor forma” de se fazer representar na REN, depois de ter reforçado a respetiva participação para 19%. Até à próxima Assembleia Geral de Acionistas da cotada não deverão existir alterações na forma como o Estado se tem feito representar.

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A ministra do Ambiente e Energia indica que o Governo está “a estudar a melhor forma” de o Estado se fazer representar na REN. Até à Assembleia Geral da empresa, que deverá concretizar-se no próximo mês de abril, “fica como está” e só nessa altura haverá “um novo desenho”. A entrada na REN permite ao Estado ganhar pelo menos um assento na administração desta cotada.

Estas declarações foram avançadas numa audição parlamentar que decorreu esta manhã e na qual a líder da área do Ambiente e Energia recebeu a questões dos deputados, a propósito da discussão do Orçamento do Estado para 2027.

No início de outubro, o Estado reforçou a sua participação na REN para 19%, depois de a Parpública chegar a um acordo para comprar a posição detida pela Fidelidade, que era de 5,32%. Este movimento ocorreu semanas depois de o Estado ter comprado uma participação de 13,4% à Pontegadea de Amancio Ortega. Anteriormente, a Parpública não detinha qualquer participação nesta cotada, depois de ter sido concluída a privatização total da REN em 2014.

Anteriormente, na mesma audição, a ministra defendeu que o alargamento da participação na REN é “um bom investimento”, mas que não é esse o principal motivo para a decisão: “é por uma questão de soberania energética”.

 

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