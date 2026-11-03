Restaurantes e espaços de bem-estar apostam na recuperação de receitas tradicionais e de experiências que vão além do prato

A gastronomia contemporânea parece estar a redescobrir o valor da simplicidade. Após uma fase marcada pela sofisticação, pelas técnicas de vanguarda e pelas propostas de autor, surge uma nova forma de entender a cozinha que recupera os sabores tradicionais, os produtos sazonais e o prazer de sentar-se à mesa sem necessidade de uma ocasião especial.

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A busca pela autenticidade, as criações reconhecíveis e as experiências partilhadas ganham cada vez mais importância nas preferências dos comensais. Já não se trata apenas de descobrir propostas inovadoras, mas sim de desfrutar de uma boa refeição, valorizar a origem dos ingredientes e encontrar espaços onde a gastronomia faça parte de uma experiência mais ampla: «Após uma fase de muita técnica e sofisticação, o cliente volta a procurar sabores que reconhece, que o emocionam e que compreende. Isso não significa renunciar à qualidade nem à criatividade, mas sim colocá-las ao serviço do produto», explicou Emili Yepes, diretor de Hotelaria e Restauração da Caldea, em Andorra.

«A grelha representa autenticidade. É uma técnica ancestral, intimamente ligada à nossa cultura gastronómica de montanha, que exige um produto de excelência, pois não admite falsidades», afirmou Yepes. É esta a filosofia que inspira a evolução do Blu, o restaurante de Caldea, que iniciou a sua transformação gastronómica em 2024 e que hoje aposta numa cozinha mais acessível e versátil. A ementa reúne pratos de arroz, massas, pratos para partilhar e pratos grelhados, como a linguiça rural com feijão ganxet, bacalhau com romesco, peixe do dia e carnes maturadas.

A busca por sabores familiares coincide com uma ideia mais ampla de bem-estar: comer bem não consiste apenas em cuidar da alimentação, mas também em desfrutar, conversar e dedicar tempo aos outros: «o bem-estar já não é entendido apenas como comer de forma saudável, mas como comer bem num sentido mais amplo: desfrutar, partilhar a mesa, desligar-se e dedicar tempo a si próprio», defende Yepes, que associa esta experiência ao conceito de boa vida. No Caldea, que está a evoluir para um modelo de resort termal, «a experiência não termina ao sair da água: continua à mesa, num momento de pausa e de prazer partilhado», salientou.

«O mesmo cliente pode vir numa terça-feira ao meio-dia à procura de uma refeição rápida e de qualidade, e voltar no fim de semana para celebrar algo especial», observa Yepes. O Blu combina pratos para partilhar, pratos de arroz, carnes e peixe grelhados com menus durante a semana. Com esta oferta, procura também atrair o público residente sem que seja necessário passar pelo spa. «Queremos que o Blu seja um restaurante com vida própria, um local para onde os residentes de Andorra venham pela sua cozinha, e não apenas como complemento do spa», declarou Yepes.

A evolução dos hábitos de consumo também está a alterar o papel da restauração nos estabelecimentos turísticos. A oferta gastronómica contribui cada vez mais para definir a personalidade dos espaços, enriquecer a experiência do visitante e atrair públicos diferentes.

Em destinos como Andorra, onde coexistem a atividade urbana, o ambiente montanhoso e as experiências de bem-estar, a gastronomia pode tornar-se um elemento de ligação entre o visitante e o território, mas também uma proposta de lazer quotidiano para os residentes.

Para Yepes, esta mudança obriga os estabelecimentos a desenvolver conceitos gastronómicos com identidade própria, capazes de suscitar interesse para além dos serviços principais do complexo em que se inserem: «A gastronomia deixou de ser um serviço complementar para se tornar um dos principais motivos de escolha. Em hotéis, resorts e espaços de bem-estar, a oferta gastronómica define o caráter do local, prolonga a estadia, cria memórias e atrai públicos que talvez não viessem por causa de outros serviços», afirmou.

De olho nos próximos anos, o responsável pela restauração do Caldea considera que a autenticidade, a cozinha sazonal, a proximidade e a sustentabilidade continuarão a marcar a evolução do setor, a par de um atendimento cada vez mais personalizado: «Acredito que o futuro passa pela autenticidade», concluiu Yepes.